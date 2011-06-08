Суд отстоял право зрителей ходить в кино со своими напитками

Проверяющие согласились, что права зрителя оказались существенно нарушены, ведь по правилам киновидеообслуживания населения, утвержденным на территории РФ, поводом для удаления из кинотеатра может быть нарушение общественного порядка и порча имущества. О том, что в зале нельзя находиться с напитками, принесенными из дома или купленными на улице, в федеральных правилах ничего не сказано. В результате кинотеатр оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В «Просторе» попытались отбиться от штрафа в Арбитражном суде РБ. Но поскольку отказ от исполнения договора оферты в одностороннем порядке, даже если это предусмотрено внутренними правилами, противоречит Гражданскому кодексу РФ, суд признал действия администрации кинотеатра незаконными.
В «Просторе» от комментариев отказались.
Как сообщила «МКС» пресс-секретарь Арбитражного суда РБ Ксения Всеволодова, экономическая Фемида дала юридическую оценку запрету ходить в кино со своими напитками, и теперь любой потребитель может отстоять свои права.
Г-жа Всеволодова напомнила, что кинопрокатчик еще может оспорить это решение в апелляционной инстанции.
Дмитрий КОЛПАКОВ.