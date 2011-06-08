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Суд отстоял право зрителей ходить в кино со своими напитками

8 июня 2011, 03:38
Кинокомплекс «Простор» заплатит 10 тысяч рублей штрафа за то, что нарушил права кинозрителя, недопустив к просмотру ленты. Для кинопрокатчиков поводом для удаления зрительницы стала коробка сока, которую женщина пронесла в зал с улицы. По мнению администрации «Простора», к просмотру фильма могут допускаться только те зрители, которые отоварились в местном баре или ресторане. Зритель обратился с жалобой в Роспотребнадзор по РБ.

Проверяющие согласились, что права зрителя оказались существенно нарушены, ведь по правилам киновидеообслуживания населения, утвержденным на территории РФ, поводом для удаления из кинотеатра может быть нарушение общественного порядка и порча имущества. О том, что в зале нельзя находиться с напитками, принесенными из дома или купленными на улице, в федеральных правилах ничего не сказано. В результате кинотеатр оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В «Просторе» попытались отбиться от штрафа в Арбитражном суде РБ. Но поскольку отказ от исполнения договора оферты в одностороннем порядке, даже если это предусмотрено внутренними правилами, противоречит Гражданскому кодексу РФ, суд признал действия администрации кинотеатра незаконными.

В «Просторе» от комментариев отказались.

Как сообщила «МКС» пресс-секретарь Арбитражного суда РБ Ксения Всеволодова, экономическая Фемида дала юридическую оценку запрету ходить в кино со своими напитками, и теперь любой потребитель может отстоять свои права.

Г-жа Всеволодова напомнила, что кинопрокатчик еще может оспорить это решение в апелляционной инстанции.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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