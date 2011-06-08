Суд отстоял право зрителей ходить в кино со своими напитками

Проверяющие согласились, что права зрителя оказались существенно нарушены, ведь по правилам киновидеообслуживания населения, утвержденным на территории РФ, поводом для удаления из кинотеатра может быть нарушение общественного порядка и порча имущества. О том, что в зале нельзя находиться с напитками, принесенными из дома или купленными на улице, в федеральных правилах ничего не сказано. В результате кинотеатр оштрафовали на 10 тысяч рублей.