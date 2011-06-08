Двух пропавших без вести в Урмане не могут найти более 12 дней

После трагедии в Урмане, где взорвался склад боеприпасов, сообщалось, что жертв среди населения нет. Спустя 12 дней после чрезвычайного происшествия выяснилось, что спасатели до сих пор не могут прояснить судьбу двух жителей поселка – 99-летней пенсионерки Веры Терентьевой и 65-летнего сотрудника ВОХРа Фаттыха Фаттахова, которые числятся пропавшими без вести. В дом на улице Калинина, 18, где жила Вера Терентьева угодил снаряд, жилище полностью сгорело.