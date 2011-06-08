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Двух пропавших без вести в Урмане не могут найти более 12 дней

8 июня 2011, 03:32
После трагедии в Урмане, где взорвался склад боеприпасов, сообщалось, что жертв среди населения нет. Спустя 12 дней после чрезвычайного происшествия выяснилось, что спасатели до сих пор не могут прояснить судьбу двух жителей поселка – 99-летней пенсионерки Веры Терентьевой и 65-летнего сотрудника ВОХРа Фаттыха Фаттахова, которые числятся пропавшими без вести. В дом на улице Калинина, 18, где жила Вера Терентьева угодил снаряд, жилище полностью сгорело.

Соседка рассказала, что бабушка, не способная передвигаться без посторонней помощи, была дома за несколько часов до взрывов, однако в МЧС утверждают, что на пепелище останков женщины не обнаружено.

- Мы два дня просеивали пепел и грунт, и все, что осталось от дома, - говорит замначальника ГУ МЧС России по РБ Динар Салихов. – И в списках эвакуированных старушки тоже нет.

Фаттых Фаттахов в момент взрывов находился на службе по охране арсенала. Из дома он выехал на велосипеде и обратно не вернулся.

Оказывается, склады охранял дежурный наряд из жителей поселка, причем военные не гнушались брать на службу пенсионеров, таких как Фаттахов.

Силовики и гражданские власти разошлись в данных об одной жертве появившейся во время стихийной эвакуации. МЧС и МВД категорически отвергли информацию о погибшем под колесами машины пенсионере.

- Есть 12 пострадавших, но погибших не было, - говорит замглавы МВД по РБ Александр Овчинников.

Однако позже глава Иглинского района Башкирии Рафик Мусин заявил «МКС», что погибший все-таки был.

- Это 75-летний мужчина, который попал под машину, однако умер он в карете скорой помощи, до больницы его не довезли, - заметил чиновник.

Ко всему прочему МВД по РБ опровергло ранее появившуюся информацию о мародерах. 16 заявлений о краже личного имущества от местных жителей появились уже по их возращению домой.

В лесополосе, по данным министерства внутренних дел Башкирии еще много несобранных снарядов.

Военные собрали в поселке около 2800 болванок. Сколько их еще на территории самого арсенала и в лесу - неизвестно.

- Чем выше становиться трава, тем сложнее будет обнаружить болванки, - говорит г-н Овчинников. - А скоро народ пойдет за ягодами и грибами и к этому времени лес нужно обезопасить.

По словам Динара Салихова сами по себе снаряды не представляют опасности, если их не пытаться разобрать.

- Внутри – тротил, но сами болванки без взрывателей, - пояснил замглавы башкирского МЧС.

Кстати, Александр Овчинников не исключил появления в районе арсенала сборщиков взрывчатых веществ для перепродажи на черном рынке. Лесополоса, где снаряды еще лежат, закрыта для посещений, вокруг нее дежурят полицейские.

Между тем, глава Иглинского района г-н Мусин объявил о приостановке выплат денежной помощи. По словам чиновника, деньги пропиваются, даже несмотря на введенный в поселке сухой закон. В торговых точках спиртное запрещено к продаже, у населения изымают самогонные аппараты, а полицейские запретили торговлю самопальным спиртным с рук.

- Пока сухой закон продлен на неопределенный период, - заявил г-н Мусин.

Глава района пояснил, что военные бесплатно передают землю и постройки бывшего 99-арсенала муниципалитету. Работу потеряли около 400 человек. Сейчас власти спешно ищут замену сгоревшей воинской части и зазывают инвесторов для устройства новых рабочих мест в поселке.

- Наши плюсы – трасса М5 и железная дорога рядом, - говорит Рафик Нурисламович.

Пока бизнесмены предложили устроить в Урмане цеха по производству керамзита, мясопереработке и лесопилку.

После передачи бывшей воинской части властям района, самой территорией арсенала, которую еще предстоит рекультивировать, не будут пользоваться как минимум пять лет.

- От греха подальше, мало ли что там еще останется, - заметил чиновник.

Ценность представляют административные постройки арсенала, караульные помещения, штаб и склады ГСМ, все это еще можно использовать.

Г-н Мусин заявил «МКС», что район не будет судиться с Минобороны.

- Это прерогатива республиканского правительства, - заметил он.

Также чиновник выразил сомнение, что к военным последуют иски от пострадавших граждан.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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