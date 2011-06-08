Двух пропавших без вести в Урмане не могут найти более 12 дней

Соседка рассказала, что бабушка, не способная передвигаться без посторонней помощи, была дома за несколько часов до взрывов, однако в МЧС утверждают, что на пепелище останков женщины не обнаружено.
- Мы два дня просеивали пепел и грунт, и все, что осталось от дома, - говорит замначальника ГУ МЧС России по РБ Динар Салихов. – И в списках эвакуированных старушки тоже нет.
Фаттых Фаттахов в момент взрывов находился на службе по охране арсенала. Из дома он выехал на велосипеде и обратно не вернулся.
Оказывается, склады охранял дежурный наряд из жителей поселка, причем военные не гнушались брать на службу пенсионеров, таких как Фаттахов.
Силовики и гражданские власти разошлись в данных об одной жертве появившейся во время стихийной эвакуации. МЧС и МВД категорически отвергли информацию о погибшем под колесами машины пенсионере.
- Есть 12 пострадавших, но погибших не было, - говорит замглавы МВД по РБ Александр Овчинников.
Однако позже глава Иглинского района Башкирии Рафик Мусин заявил «МКС», что погибший все-таки был.
- Это 75-летний мужчина, который попал под машину, однако умер он в карете скорой помощи, до больницы его не довезли, - заметил чиновник.
Ко всему прочему МВД по РБ опровергло ранее появившуюся информацию о мародерах. 16 заявлений о краже личного имущества от местных жителей появились уже по их возращению домой.
В лесополосе, по данным министерства внутренних дел Башкирии еще много несобранных снарядов.
Военные собрали в поселке около 2800 болванок. Сколько их еще на территории самого арсенала и в лесу - неизвестно.
- Чем выше становиться трава, тем сложнее будет обнаружить болванки, - говорит г-н Овчинников. - А скоро народ пойдет за ягодами и грибами и к этому времени лес нужно обезопасить.
По словам Динара Салихова сами по себе снаряды не представляют опасности, если их не пытаться разобрать.
- Внутри – тротил, но сами болванки без взрывателей, - пояснил замглавы башкирского МЧС.
Кстати, Александр Овчинников не исключил появления в районе арсенала сборщиков взрывчатых веществ для перепродажи на черном рынке. Лесополоса, где снаряды еще лежат, закрыта для посещений, вокруг нее дежурят полицейские.
Между тем, глава Иглинского района г-н Мусин объявил о приостановке выплат денежной помощи. По словам чиновника, деньги пропиваются, даже несмотря на введенный в поселке сухой закон. В торговых точках спиртное запрещено к продаже, у населения изымают самогонные аппараты, а полицейские запретили торговлю самопальным спиртным с рук.
- Пока сухой закон продлен на неопределенный период, - заявил г-н Мусин.
Глава района пояснил, что военные бесплатно передают землю и постройки бывшего 99-арсенала муниципалитету. Работу потеряли около 400 человек. Сейчас власти спешно ищут замену сгоревшей воинской части и зазывают инвесторов для устройства новых рабочих мест в поселке.
- Наши плюсы – трасса М5 и железная дорога рядом, - говорит Рафик Нурисламович.
Пока бизнесмены предложили устроить в Урмане цеха по производству керамзита, мясопереработке и лесопилку.
После передачи бывшей воинской части властям района, самой территорией арсенала, которую еще предстоит рекультивировать, не будут пользоваться как минимум пять лет.
- От греха подальше, мало ли что там еще останется, - заметил чиновник.
Ценность представляют административные постройки арсенала, караульные помещения, штаб и склады ГСМ, все это еще можно использовать.
Г-н Мусин заявил «МКС», что район не будет судиться с Минобороны.
- Это прерогатива республиканского правительства, - заметил он.
Также чиновник выразил сомнение, что к военным последуют иски от пострадавших граждан.
Дмитрий КОЛПАКОВ.