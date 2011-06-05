Председателем профессионального сообщества судей Башкирии избран Рафат Юлдашев

Posted 5 июня 2011, 15:21
Published 5 июня 2011, 15:21
Modified 10 ноября 2022, 18:55
Updated 10 ноября 2022, 18:55
Членами совета судей РБ избраны председатель республиканского Конституционного суда Люция Шагибалова, председатель суда Салавата Аскар Дашкин, мировой судья судебного участка № 2 по Демскому району Уфы Лира Захарова, мировой судья судебного участка № 3 по Орджоникидзевскому району Уфы Наталья Макулова, председатель Стерлитамакского суда Фаим Рамазанов, председатель Калининского суда Уфы Ринат Рахматуллин, председатель Дюртюлинского суда Илшат Салимгареев, мировой судья судебного участка № 6 по Кировскому району Уфы Айгуль Салишева, судья Верховного суда РБ Светлана Харрасова, судья АС РБ Зухра Шагабутдинова, председатель Орджоникидзевского районного суда Уфы Рашида Шайхлисламова, председатель Уфимского гарнизонного военного суда Ильдар Юсупов.
Совет судей РБ является выборным органом судейского сообщества Башкирии и избирается конференцией региональных судей сроком на два года. По его истечении полномочия совета судей сохраняются до проведения очередной конференции служителей Фемиды.