На рынке в Затоне бились в рукопашной представители чеченской и таджикской диаспор

В свое время оптовую базу пытались закрыть через суд природоохранные прокуроры. В надзорном ведомстве посчитали, что стихийно появившийся много лет назад в Затоне рынок, расположившийся в 40 метрах от реки Белой в водоохранной и затопляемой зоне, наносит серьезный ущерб экологии. Возможно, умные государственные люди опасались озвучить истинную причину переноса «оптушки» — такие, как разгул криминалитета и угроза безопасности уфимцев, и прикрывались природоохранным законодательством. Но из этой благой идеи так ничего и не получилось. Ведь криминализированные сферы крайне сложно побороть лишь отсылкой к закону — в порочный круг, где крутятся большие деньги, втягиваются многие, в том числе и государственные органы, не спешащие принимать важные для общества решения.