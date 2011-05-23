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Posted 23 мая 2011, 19:34

Published 23 мая 2011, 19:34

Modified 12 марта, 13:23

Updated 12 марта, 13:23

На рынке в Затоне бились в рукопашной представители чеченской и таджикской диаспор

23 мая 2011, 19:34
Массовая драка случилась в понедельник на Затонском рынке, расположенном в Уфе в Базисном проезде, 6/1. Участие в побоище приняли не менее 300 человек, а воинственные крики и выстрелы слышали даже жители близлежащих микрорайонов. Три человека получили серьезные ранения, более 20 задержаны и препровождены в изолятор временного содержания.

Причиной конфликта стали разногласия между хозяевами оптушки и торговцами. Дело в том, что по слухам, «держат» овощную базу представители чеченской диаспоры, а пользуются торговыми местами — таджикской. Этот свара на базаре не первая — продавцы овощей и фруктов даже обращались в блог к президенту Башкирии, жалуясь на притеснения и поборы негласных владельцев ТСК «Затонский».

В частности, они уверяли, что «контролеры» требуют от них завышенной платы за торговые места и склады, а также постоянно собирают дань за несуществующие услуги. Также, по словам гостей из ближнего зарубежья, «хозяева» не позволяют им переехать на новые места торговли, удерживая растущими долгами и превратив базу в «резервацию для гастарбайтеров».

Но в этот раз конфликт на рынке случился не из-за экономических разногласий. Похоже, что угнетенные продавцы решили не мириться с установленными на рынке унижающими человеческое достоинство порядками.

Все началось с того, что в воскресенье 28-летний представитель чеченской диаспоры, приехав на своей машине на рынок, бросил ключи 18-летнему таджику, велев помыть коврики из салона авто, но тот прислуживать отказался. Рассвирепевший мужчина вытащил травматический пистолет и выстрелил в ноги представителю таджикской нации. Серьезной травмы продавцу выстрел не нанес — он получил лишь ушиб пальцев ноги, но при этом испытал нравственные страдания. Земляки решили отомстить за товарища.

На следующий день к офису рыночной администрации пришли около 80 представителей торговцев, размахивая битами и монтировками, и принялись бить стекла в здании. Терпеть агрессию подчиненных кавказцы не стали и вступили в массовую драку, в которой, по данным милиции, участвовало не менее 300 человек.

Между тем, мы уже рассказывали, что ситуация, существующая на Затонском рынке, взрывоопасная и в любой момент может вспыхнуть.

В свое время оптовую базу пытались закрыть через суд природоохранные прокуроры. В надзорном ведомстве посчитали, что стихийно появившийся много лет назад в Затоне рынок, расположившийся в 40 метрах от реки Белой в водоохранной и затопляемой зоне, наносит серьезный ущерб экологии. Возможно, умные государственные люди опасались озвучить истинную причину переноса «оптушки» — такие, как разгул криминалитета и угроза безопасности уфимцев, и прикрывались природоохранным законодательством. Но из этой благой идеи так ничего и не получилось. Ведь криминализированные сферы крайне сложно побороть лишь отсылкой к закону — в порочный круг, где крутятся большие деньги, втягиваются многие, в том числе и государственные органы, не спешащие принимать важные для общества решения.

Сначала Ленинский суд столицы Башкирии вынес решение о закрытии действующей овощной базы и переезде рынка в другое место, но потом, под напором хозяев «оптушки», жаловавшихся на кризис и отсутствие средств, отсрочив снос на неопределенный срок. Интересно, что и прокуратура, начавшая бурную деятельность по закрытию рынка, внезапно отозвала из Верховного суда кассационное представление, согласившись с отсрочкой переезда.

Глупо рассказывать, что именно в среде неконтролируемой наличности рождается коррупция и процветает преступность всех мастей.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, более десяти человек привлечено к административной ответственности. К зачинщикам конфликтной ситуации будут применены самые жесткие меры административного и уголовного характера. Также в рамках законодательства проводится всесторонняя проверка административно-хозяйственной деятельности рынка.

Сегодня ни одного гастарбайтера таджикской национальности на рынке не осталось. Все торговцы вместе с товаром перебазировались на автодром, а вдоль затонской дороги выстроились фуры с овощами. Резонно предположить, что иностранцы на рынок больше не вернутся, опасаясь мести представителей северного Кавказа.

#Происшествия#Новости
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