Владевший сетью автозаправок депутат стал жертвой криминала, сращенного с властью?

Отец погибшего настаивал на политической версии убийства – Ильдар Нафиков незадолго до смерти во второй раз избирался в городской совет, возглавлял филиал правозащитной организации «Международный стандарт» и по мнению окружающих мог стать председателем горсовета. Во время президентских выборов 2003 года Нафиков-младший поддерживал Ралифа Сафина и установил у одного из своих магазинов шестиметровый баннер с рекламой неугодного властям кандидата, а потом, под давлением власть предержащих, вынужден был щит демонтировать. Фандавис Нафиков считал, что местные бонзы, устав от деятельного мужчины решились на физическое устранение народного избранника.