Владевший сетью автозаправок депутат стал жертвой криминала, сращенного с властью?

Posted 9 мая 2011, 20:27
Published 9 мая 2011, 20:27
Modified 10 ноября 2022, 18:55
Updated 10 ноября 2022, 18:55
Отец погибшего настаивал на политической версии убийства – Ильдар Нафиков незадолго до смерти во второй раз избирался в городской совет, возглавлял филиал правозащитной организации «Международный стандарт» и по мнению окружающих мог стать председателем горсовета. Во время президентских выборов 2003 года Нафиков-младший поддерживал Ралифа Сафина и установил у одного из своих магазинов шестиметровый баннер с рекламой неугодного властям кандидата, а потом, под давлением власть предержащих, вынужден был щит демонтировать. Фандавис Нафиков считал, что местные бонзы, устав от деятельного мужчины решились на физическое устранение народного избранника.
Повод для таких подозрений был – прокурор Агидели Рамиль Хабиров неоднократно отказывал в возбуждении уголовного дела по факту убийства, а начальник местной милиции противодействовал работе экспертов как в первые часы после пожара, так и потом, когда к делу подключились специалисты-криминалисты из столицы Башкирии. Полноценное расследование смерти депутата стало возможно только после того, как дело передали милиции Нефтекамска. Этот факт отметили и судьи Верховного суда РБ, вынеся частные определения следственному комитету и МВД, допустившие нарушения в ходе расследования преступления.
И все-таки следствие установило, что г-н Нафиков стал жертвой вовсе не политических разборок, а криминального передела – мужчину убили по заказу местного «авторитета» 45-летнего Алексея Чипкасова. Так что подозрения отца погибшего могут иметь основания, политика здесь не причем, но сращение криминала с властью налицо – ведь для чего-то местным правоохранителям понадобилось заметать следы преступления?
Оказывается, лидер местной криминальной группировки Алексей Чипкасов организовал фонд для того, чтобы «доить» предпринимателей и таким образом пополнять «воровской общак». Владелец магазинов и автозаправочных станций, по мнению «авторитета» обладал достаточным количеством средств, чтобы поделиться ими с криминалом. Однако Ильдар Нафиков платить «ворам» неоднократно отказывался, вероятно будучи уверенным, что на «мокрое» дело вымогатели не пойдут.
Алексей Чипкасов, понимая, что денег с упрямого мужчины не получить, задумал убийство депутата, чтобы другим коммерсантам неповадно было отказывать преступной группировке. Мужчина поручил 23-летнему Ринату Насирову и 25-летнему Вильдану Фаязову наказать строптивого предпринимателя. Несмотря на молодость, парни уже были «профессионалами» своего дела – оба не раз участвовали в вымогательствах, а Рината Насирова уже разыскивали за убийство другого человека.
Криминальная парочка, проследив за коммерсантом и убедившись, что он отправился ночевать в дом при заправке, облили бензином и подожгли все выходы из двухэтажного здания. Ильдар Нафиков скончался от удушья, а потом его тело сгорело в разбушевавшемся огне.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, несмотря на то, что подсудимые на суде отрицали свою причастность к убийству, суд посчитал их вину доказанной и приговорил Рината Насирова к 19 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Вильдана Фаязова к 16 годам. На процессе обоих уголовников защищали весьма высокооплачиваемые адвокаты. Дело против Алексея Чипкасова выделено в отдельное производство, так как мужчина находится в бегах.
По мнению представителей фонда «Международный стандарт», все это время отслеживающих расследование дела Ильдара Нафикова, не все так однозначно, как установило следствие. Правозащитники утверждают, что истинного заказчика преступления установят после того, как Алексей Чипкасов будет пойман и даст показания.