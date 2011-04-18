Сотрудники районного угрозыска «слили» начальника, чтобы получить меньший срок

Как утверждал на процессе г-н Страупе, он и стражи порядка заранее сговорились задержать молодого человека, известного пристрастием к наркотикам. Когда юношу доставили в отделение, у него в карманах обнаружился героин и марихуана в дозах, за которые наступает уголовная ответственность. Правоохранители отправили мужчину «договариваться» с родственниками задержанного и тот, как и было оговорено с сотрудниками уголовного розыска, представился парню наркополицейским и потребовал заплатить за прекращение уголовного дела. Эти же условия он озвучил и матери задержанного по телефону, а потом сам отправился за «выкупом», хотя деньги решено было поделить на пятерых. Потом слова Юрия Страупе повторили и подследственные милиционеры, твердя, что начальник угро был в курсе аферы и давал им указания, как правильно действовать.