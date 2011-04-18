Сотрудники районного угрозыска «слили» начальника, чтобы получить меньший срок

Posted 17 апреля 2011, 21:35
Published 17 апреля 2011, 21:35
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Напомним, начальника уголовного розыска Орджоникидзевского РУВД, а также трех его подчиненных – двух оперов 25-летнего Артура Абдуллина и 24-летнего Шамиля Ишмуратова, старшего оперуполномоченного 41-летнего Ирека Гареева обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой. По версии следствия милиционеры вымогали у матери, сын которой попал под уголовное преследование за распространение наркотиков, 750 тысяч рублей за прекращение дела. Женщина согласилась заплатить, но отправилась в службу собственной безопасности МВД по РБ, поскольку на самом деле таких больших денег не имела. По словам несчастной матери, ее отпрыску подкинули пакет с «травкой» и «чек» с героином, чтобы потом заставить семью раскошелиться. Обращение родственницы к «особистам» сыну не помогло – тот же Орджоникидзевский суд отправил наркозависимого на три года в колонию общего режима.
Как сообщили «МКС» в отделе по расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, деньги у семей обвиняемых и подозреваемых вымогал мужчина, представлявшийся сотрудником наркоконтроля – 22-летний Юрий Страупе. На самом деле этот человек никакого отношения к правоохранительным органам не имел. Его, кстати, и задержали, когда он явился забирать конверт с мечеными купюрами у матери наркомана. Арестованный вымогатель пошел на сделку со следствием и признался, что деньги он пообещал отдать четверке правоохранителей, которые вели дело. По словам задержанного, руководил группой вымогателей начальник Орджоникидзевского угро Игорь Накоряков, а помогали ему в совершении мошенничества доверенные подчиненные.
В июне 2009 года депутаты Госдумы приняли закон, который ввел так называемую «сделку с правосудием», гарантирующую смягчение наказания для состоящих в преступных сообществах лиц, согласившихся сотрудничать с правоохранительными органами. Суть в том, что в обмен на показания против сообщников подозреваемый получает "прокурорский иммунитет" – полное или частичное освобождение от ответственности. Но Страупе, «слившего» милицейскую четверку, это не помогло – суд приговорил его к двум годам лишения свободы.
Как утверждал на процессе г-н Страупе, он и стражи порядка заранее сговорились задержать молодого человека, известного пристрастием к наркотикам. Когда юношу доставили в отделение, у него в карманах обнаружился героин и марихуана в дозах, за которые наступает уголовная ответственность. Правоохранители отправили мужчину «договариваться» с родственниками задержанного и тот, как и было оговорено с сотрудниками уголовного розыска, представился парню наркополицейским и потребовал заплатить за прекращение уголовного дела. Эти же условия он озвучил и матери задержанного по телефону, а потом сам отправился за «выкупом», хотя деньги решено было поделить на пятерых. Потом слова Юрия Страупе повторили и подследственные милиционеры, твердя, что начальник угро был в курсе аферы и давал им указания, как правильно действовать.
Адвокат Игоря Накорякова Алексей Зеликман считает своего клиента невиновным и уверен, что подчиненные оговорили начальника за обещания смягчить им наказание.
- Именно мой доверитель дал указания сотрудникам зарегистрировать задержание наркомана и правильно процессуально оформить факт совершения преступления, - говорит Алексей Маркович. – Если бы он желал «договориться» с родственниками, то смысла в регистрации преступления не было.
По словам г-на Зеликмана, показания подчиненных Накорякова «очень противоречивые», хотя каждый из осужденных указывал, что задание выбивать из родственников деньги давал сам начальник. А как только милиционеры во время следствия дали показания против своего руководителя, им заменили пребывание под стражей на подписку о невыезде, а Игорь Накоряков остался в тюрьме.
- И самое главное – исчезла видеозапись, которая круглосуточно ведется в коридорах ОВД, - продолжает адвокат. - Если бы это доказательство появилось в суде, было бы точно известно, кто заходил в кабинет к Накорякову в этот день и куда он сам выходил. Но запись представлена не была, ее даже никто не изымал и у меня есть ощущение, что видеофиксация уже уничтожена.
Из органов внутренних дел Игорь Накоряков пока не уволен, скорее всего, ему придется покинуть милицейские ряды после вступления приговора в силу. Остальные осужденные милиционеры, получившие от 6 месяцев лишения свободы до года, сами написали рапорты об увольнении, как только дело передали в суд.