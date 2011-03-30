Вот такой конек! Ирина Роднина надеется на возрождение детского спорта в Башкирии

- На хорошем уровне. Но надо помнить, что в 1992 году с разрушением страны большинство спортивных школ стало закрываться. До 1998 года мы только теряли кадры, детские спортивные сооружения, были жуткие демографические проблемы. Несмотря на то, что сегодня правительство выделяет много средств на спорт, мы подошли к яме. Я имею в виду подготовку спортсменов. Еще три-четыре года назад мы "вылезали" на крупнейших международных соревнованиях за счет того задела, который был создан в советское время. Сегодня средний возраст спортсменов, которые выступают на олимпийских играх - около двадцати лет.