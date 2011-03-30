Вот такой конек! Ирина Роднина надеется на возрождение детского спорта в Башкирии

Posted 29 марта 2011, 21:20
Published 29 марта 2011, 21:20
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Фигуристке и бывшему главе республики было о чем поговорить, ведь и экс-президент региона, и советская чемпионка - люди-легенды. В арсенале великой фигуристки три олимпийских победы и десять побед на чемпионатах мира.
- Я не считаю себя легендой, - говорит Ирина Константиновна. – Предпочитаю жить в сегодняшнем времени.
По словам г-жи Родниной, быть первой в любой сфере - не просто.
- Иногда меня удивляло, что после очередной моей победы люди начинали говорить: «Когда же это закончится», мол, пора и честь знать и уступить дорогу другим. После таких заявлений я наоборот стремилась доказать, что нахожусь в очень хорошей форме, и все достижения у меня еще впереди.
- Люди так устроены, - улыбался Муртаза Рахимов. – Им хочется новизны.
Г-н Рахимов признался, что мелодия гимна СССР ассоциируется у него с «олимпийскими» слезами Родниной.
- Я думаю, что все-таки эта мелодия ассоциируется с триумфом всей страны. Любая красивая победа запоминается, - сказала Ирина Константиновна.
Также председатель совета фонда «Урал» вспомнил, как на Братиславском чемпионате исчезло музыкальное сопровождение на выступлении Родниной.
- Посередине выступления пропала мелодия, мы решили продолжать танцевать, - вспоминает г-жа Роднина. - Потом нам сказали, что было короткое замыкание. Зал нас поддерживал аплодисментами.
- На каком уровне находится современное фигурное катание? – поинтересовался бывший глава Башкирии у высокой гостьи.
- На хорошем уровне. Но надо помнить, что в 1992 году с разрушением страны большинство спортивных школ стало закрываться. До 1998 года мы только теряли кадры, детские спортивные сооружения, были жуткие демографические проблемы. Несмотря на то, что сегодня правительство выделяет много средств на спорт, мы подошли к яме. Я имею в виду подготовку спортсменов. Еще три-четыре года назад мы "вылезали" на крупнейших международных соревнованиях за счет того задела, который был создан в советское время. Сегодня средний возраст спортсменов, которые выступают на олимпийских играх - около двадцати лет.
Ирина Роднина считает, что «нам, кроме самих себя, винить в провале многих сфер некого».
- Говорят, что развалу нашей страны поспособствовала Америка, мировые разведки, а я считаю, что мы сами делали многое, чтобы потерять все, что имели, - говорит она. - Ведь мы видели, что происходит, и мирились с этим. И исправить ситуацию можем только мы сами.
Г-жа Роднина уверена, что насильно чувство патриотизма нынешним жителям России не привьешь.
- Нам не говорили о патриотизме, - вспоминает чемпионка. – Мы кожей ощущали, что любим свою страну и не должны ее подвести. Сегодняшнее поколение, наверное, другое, и именно для того, чтобы изменить эту ситуацию, мы, депутаты Госдумы, проводим такие программы, как развитие детского спорта в учебных учреждениях. Патриотизм начинается с малого: с победы своего класса или школы.
- Где родился, там и пригодился, - согласился Муртаза Рахимов. – Без малой родины человеку не прожить.
Экс-глава региона и олимпийская чемпионка обсудили уровень российского хоккея и пришли к выводу, что сегодня ситуации по подготовке спортсменов и обеспеченности спортивными сооружениями выше, чем в СССР.
- Вспомните, в советские времена хоккея за Уралом просто не было, - заметила г-жа Роднина.
Ирина Роднина стояла у истоков создания всероссийской федерации школьного спорта, основной целью которой является создание школьных клубов, а также построение и организация определенной системы соревнований.
- Мы стремимся к тому, чтобы в каждой школе был свой спортивный клуб, - рассказывает Ирина Константиновна. - У которого будет не безликий порядковый номер, а свое имя, как это есть во многих странах мира, где каждая школа имеет свой девиз, герб, с которыми и выступают школьные спортивные команды. Главное в этих соревнованиях не столько результат, сколько количество ребят занимающихся. Каждое учебное заведение должно иметь свою команду по какому-либо виду спорта. Когда дети начинают защищать честь своей школы, и начинается воспитание "чувства локтя", малой родины - чести своего района. Такую работу школы могут организовать.
Ирина Роднина считает, что сегодня школьная система несовершенна.
- Вот мы по праву гордимся тем, что среднее образование у нас – одно из лучших в мире. Но если говорить о физическом воспитании школьников, то мы, конечно, здесь здорово отстаем от развитых стран мира. Отчего-то в школе возник стереотип, что умный человек не может быть физически развитым, а соответственно физически развитый человек не может быть умным. Это полная глупость!
Г-жа Роднина спокойно отреагировала на непростую ситуацию в республике – глава региона Рустэм Хамитов не рекомендует пользоваться деньгами БФ «Урал».
- Без спонсорских денег нашему движению не прожить, - говорит Ирина Константиновна. – Мы готовы к разговору со всеми, кто готов нам помогать, потому что делаем государственное дело. При должном финансировании проекта мы сумеем заинтересовать физкультурой не только ребятишек, но и ветеранов спорта, преподавателей, студентов профильных вузов.
После встречи с Муртазой Рахимовым Ирина Роднина побывала и у нынешнего президента РБ Рустэма Хамитова, с которым также нашла общий язык.
Г-н Хамитов отметил, что развитие школьных клубов, «несомненно, интересный проект, который в ближайшее время будет рассмотрен в республике».
Валентин ОРЛОВ.