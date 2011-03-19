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Posted 19 марта 2011, 11:08

Published 19 марта 2011, 11:08

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Несколько машин скорой помощи погибли под снежными завалами

19 марта 2011, 11:08
Вечером в минувший четверг на центральной станции скорой помощи на улице Зорге в Уфе обрушилась кровля гаража, погребя под собой несколько санитарных машин. По предварительной версии, крыша не выдержала веса скопившегося снега. Как заявила администрация службы скорой помощи, все попавшие под завал автомобили были не на ходу.

Однако уже в пятницу утром без объяснения причин руководство службы отказалось давать комментарии и пускать журналистов к обрушившемуся гаражу. А в горздраве столицы Башкирии отказались сообщать размер ущерба.

Интересно, что за два дня до обрушения гаража на Зорге на последнем аппаратном совещании мэр города Павел Качкаев потребовал от начальника горздрава Виталия Викторова очистить от снежных пузырей кровли подведомственных ему зданий. Но, по всей видимости это распоряжение просто не успели выполнить.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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