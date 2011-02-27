В спартакиаде милицейских классов победили нефтекамцы

Posted 27 февраля 2011, 16:21
Published 27 февраля 2011, 16:21
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
В мероприятии приняли участие министр внутренних дел по РБ генерал-лейтенант милиции Игорь Алешин, руководство и командно-преподавательский состав Центра профессиональной подготовки МВД по РБ, директора школ, кураторы милицейских классов ОВД по РБ,
Умение владеть огнестрельным оружием, пресекать противоправные действия с применением оружия занимает важное место в профессиональном становлении сотрудников органов внутренних дел. Эти навыки вырабатываются на теоретических и практических занятиях по огневой подготовке. В конце прошлого года на территории Центра профессиональной подготовки МВД по РБ сдан в эксплуатацию стрелковый комплекс общей площадью более 400 кв.м. Именно здесь проходили основные этапы спартакиады: сборка-разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, соревнования по стрельбе.
Кроме того, в программе соревнований были челночный бег, подтягивание, перетягивание каната, прыжки через скакалку, эстафета «Веселые старты» (переползание по ковру, кувырки, одевание противогазов, пробежка в противогазе, снаряжение магазина от автомата Калашникова 10 патронами в противогазе, нанесение ударов руками и ногами по боксерской груше).
Главный судья соревнований - начальник Центра профессиональной подготовки МВД по РБ полковник милиции Геннадий Гусев.
По итогам соревнований 1 место заняли ученики 11-й школы Нефтекамска, на вторую ступень поднялись учащиеся уфимской школы №157, а «бронзу» получили стерлитамакские ребята из пятой школы.
После подведения итогов и вручения призов и дипломов по итогам всех конкурсов для присутствующих был организован праздничный концерт с участием лауреатов фестивалей художественного самодеятельного творчества МВД по РБ и мастеров искусств республики.