В спартакиаде милицейских классов победили нефтекамцы

Более двухсот учащихся 10-х и 11-х милицейских классов приняли участие в спартакиаде, посвященной Дню защитника Отечества. В этом учебном году серую форму с буквами «МК» на погонах надели не только уфимские школьники, но и ученики еще пяти крупных городов республики: Стерлитамака, Нефтекамска, Салавата, Кумертау и Агидели. У учащихся профильных классов с углубленной правовой подготовкой кроме обязательных школьных дисциплин - строевая, огневая и специальная подготовка. Ребята продемонстрировали все, чему научились.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел по РБ генерал-лейтенант милиции Игорь Алешин, руководство и командно-преподавательский состав Центра профессиональной подготовки МВД по РБ, директора школ, кураторы милицейских классов ОВД по РБ, Умение владеть огнестрельным оружием, пресекать противоправные действия с применением оружия занимает важное место в профессиональном становлении сотрудников органов внутренних дел. Эти навыки вырабатываются на теоретических и практических занятиях по огневой подготовке. В конце прошлого года на территории Центра профессиональной подготовки МВД по РБ сдан в эксплуатацию стрелковый комплекс общей площадью более 400 кв.м. Именно здесь проходили основные этапы спартакиады: сборка-разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, соревнования по стрельбе. Кроме того, в программе соревнований были челночный бег, подтягивание, перетягивание каната, прыжки через скакалку, эстафета «Веселые старты» (переползание по ковру, кувырки, одевание противогазов, пробежка в противогазе, снаряжение магазина от автомата Калашникова 10 патронами в противогазе, нанесение ударов руками и ногами по боксерской груше). Главный судья соревнований - начальник Центра профессиональной подготовки МВД по РБ полковник милиции Геннадий Гусев. По итогам соревнований 1 место заняли ученики 11-й школы Нефтекамска, на вторую ступень поднялись учащиеся уфимской школы №157, а «бронзу» получили стерлитамакские ребята из пятой школы. После подведения итогов и вручения призов и дипломов по итогам всех конкурсов для присутствующих был организован праздничный концерт с участием лауреатов фестивалей художественного самодеятельного творчества МВД по РБ и мастеров искусств республики.