«Салават» продолжил традицию собственных побед над «Динамо»

Вторую двадцатиминутку обе команды начали активно. Более всего усердствовали уфимцы, не раз тревожившие Гарнетта. На третьей минуте игрового отрезка после затяжной атаки «юлаевцы» могли закрепить преимущество. Звено Петра Счастливого прочно закрепилось в зоне гостей. В одном из эпизодов Виктор Козлов освободился от опеки и бросил, но не попал в створ. Еще один реальнейший момент упустил Якуб Клепиш. Чех накатывался на ворота и получил своевременную передачу от Роберта Нильссона. Голкипер «Динамо» на бросок Якуба среагировал. И все же «юлаевцы» были вознаграждены за упорство на шестой минуте. Капитан уфимской дружины Виктор Козлов выдал феноменальную передачу на подключившегося к атаке Олега Твердовского, который хладнокровно забросил каучуковый диск в ворота. Чуть позже разгромным счет мог сделать Игорь Григоренко. Центральный нападающий первого звена оказался на ударной позиции и буквально расстреливал Гарнетта, который в этом эпизоде сыграл блестяще. Следом «юлаевцы» создали еще один прекрасный момент. Козлов хитрой передачей вывел на бросок Александра Панкова, но молодому уфимскому хоккеисту удачно сыграть на пятаке не позволили. Чехарда у ворот Виталия Колесника привела к абсурдной нелогичной шайбе после серии рикошетов. Хозяева практически сразу же восстановили преимущество в счете. Причем уфимцы менее чем за две минуты забросили сразу три шайбы. Начало голевому пиршеству положил капитан «Салавата». Бросок Козлова из круга вбрасывания стал для Гарнетта сюрпризом. В следующей же атаке подопечные Вячеслава Быкова еще раз добились успеха. Роберт Нильссон очередной передачей нашел Якуба Клепиша, который положил шайбу в цель. Совсем расстроил любителей «Динамо» Александр Радулов. Его бросок в одно касание с острого угла при реализации лишнего заставил тренерский штаб «Динамо» произвести рокировку вратаря. В самой концовке периода «юлаевцы» могли отличиться еще раз, но москвичам в данном случае просто повезло.