«Салават» продолжил традицию собственных побед над «Динамо»

Posted 30 января 2011, 16:16
Published 30 января 2011, 16:16
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Разница шайб 22-14 в пользу «юлаевского» коллектива, сообщает пресс-служба ХКСЮ. Наиболее результативно против москвичей действовали Александр Радулов и Владимир Антипов. На счету обоих по шесть очков. Кроме того, надо выделить экс-форварда «Салавата» Леоша Чермака, который в игре соперников 14 ноября 2008 года набрал пять результативных баллов.
«Юлаевцы» подошли к заключительному в январе матчу в отличном расположении духа, имея в активе серию из семи победных встреч. Не последнюю роль в этих успехах сыграла связка Радулов - Торесен. Александр не уходит со льда без набранных очков на протяжении пяти игр. У норвежца эта серия достигла уже шести матчей. У динамовцев также было приподнятое настроение. Москвичи наконец-то смогли прервать черную для себя полосу, когда они не могли выиграть на протяжении одиннадцати игр.
Первые минуты встречи активнее провели уфимцы. Уже по истечении трех минут «Салават» дважды мог отличиться. Сначала хороший шанс забить упустил Роберт Нильссон. После остроумной передачи Александра Свитова швед выехал на рандеву с Майклом Гарнеттом, который в очной схватке переиграть себя не позволил. Москвичи ответили острым выпадом в исполнении Лео Комарова и Артема Чернова. После передачи финна Чернов подставлял клюшку на пятачке. Виталий Колесник в этом эпизоде своих партнеров выручил. «Юлаевцы», в свою очередь, усилиями звена Зиновьева создали еще один опаснейший момент. Сергей передачей из-за ворот выводил на ударную позицию Олега Сапрыкина. Стоя на коленях 91-ый номер «Салавата» исхитрился бросить, но вратарь «Динамо» оказался готов к такому развитию событий. Хозяева наращивали свое преимущество. Не один раз форварды уфимской дружины были близки к тому, чтобы открыть счет. Как итог, в концовке периода, одну из своих атак «юлаевцы» завершили взятием ворот. Роберт Нильссон с «висящим» на нем защитнике исхитрился сделать тонкую передачу на Якуба Клепиша. Чех броском в одно касание пробил канадского голкипера «Динамо».
Вторую двадцатиминутку обе команды начали активно. Более всего усердствовали уфимцы, не раз тревожившие Гарнетта. На третьей минуте игрового отрезка после затяжной атаки «юлаевцы» могли закрепить преимущество. Звено Петра Счастливого прочно закрепилось в зоне гостей. В одном из эпизодов Виктор Козлов освободился от опеки и бросил, но не попал в створ. Еще один реальнейший момент упустил Якуб Клепиш. Чех накатывался на ворота и получил своевременную передачу от Роберта Нильссона. Голкипер «Динамо» на бросок Якуба среагировал. И все же «юлаевцы» были вознаграждены за упорство на шестой минуте. Капитан уфимской дружины Виктор Козлов выдал феноменальную передачу на подключившегося к атаке Олега Твердовского, который хладнокровно забросил каучуковый диск в ворота. Чуть позже разгромным счет мог сделать Игорь Григоренко. Центральный нападающий первого звена оказался на ударной позиции и буквально расстреливал Гарнетта, который в этом эпизоде сыграл блестяще. Следом «юлаевцы» создали еще один прекрасный момент. Козлов хитрой передачей вывел на бросок Александра Панкова, но молодому уфимскому хоккеисту удачно сыграть на пятаке не позволили. Чехарда у ворот Виталия Колесника привела к абсурдной нелогичной шайбе после серии рикошетов. Хозяева практически сразу же восстановили преимущество в счете. Причем уфимцы менее чем за две минуты забросили сразу три шайбы. Начало голевому пиршеству положил капитан «Салавата». Бросок Козлова из круга вбрасывания стал для Гарнетта сюрпризом. В следующей же атаке подопечные Вячеслава Быкова еще раз добились успеха. Роберт Нильссон очередной передачей нашел Якуба Клепиша, который положил шайбу в цель. Совсем расстроил любителей «Динамо» Александр Радулов. Его бросок в одно касание с острого угла при реализации лишнего заставил тренерский штаб «Динамо» произвести рокировку вратаря. В самой концовке периода «юлаевцы» могли отличиться еще раз, но москвичам в данном случае просто повезло.
Заключительный игровой отрезок прошел менее напряженно. Сняв вопрос о победителе матча в первых двух периодах, «Салават» заиграл в удовольствие и порадовал своих болельщиков зрелищными атаками, две из которых завершились взятием ворот. Причем оба раза уфимцы разыграли лишнего. Сначала в большинстве отличился Патрик Торесен, использовавший передачу Радулову. Ну а чуть позже забросил шайбу и еще один игрок первого звена. Игорь Григоренко броском с острого угла пробил Алексея Волкова. В дальнейшем игра проходила в спокойном, размеренном темпе. Хотя временами «юлаевцы» вспыхивали сверхактивными действиями. В частности, отличный момент упустил Роберт Нильссон. Динамовцы Виталия Колесника без работы также не оставляли, но голкипер уфимской команды больше не пропустил, как и его визави.
Итоговый счет встречи 7:1 в пользу хозяев площадки.