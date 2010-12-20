Сельчане присасывались к нефтепроводу через обычную заглушку для откачки воздуха

Полмиллиона рублей накачал из «личной» нефтяной скважины житель села Аючево Стерлитамакского района Башкирии. За полгода мужчина умудрился похитить 60 тонн нефти из обычного нефтепровода Шпаково-Салават, расположенного у деревни Озерковка. Сельчанин просто открывал заглушку, устроенную на трубе за откачки воздуха, подгонял машину и за три-четыре минуты заполнив баки, отправлялся восвояси. Операторы даже не успевали определить место сбоя давления в системе.

Как рассказал «МКС» начальник ОВД по Стерлибашевскому району Игорь Матвеев, у крестьянина имелось трое подельников. В селе Елимбетово троица арендовала «КамАЗ»-битумовоз и вывозила украденную нефть под видом печного топлива в Оренбургскую область, где успешно сбывала «черное золото». Против хитроумного сельчанина возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупных размерах – мужчина нанес нефтяной компании ущерб в 500 тысяч рублей. Сегодня крестьянин находится под подпиской о невыезде, но если суд установит его вину, рискует отправиться на нары на 10 лет.