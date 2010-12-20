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Posted 19 декабря 2010, 21:00

Published 19 декабря 2010, 21:00

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

Сельчане присасывались к нефтепроводу через обычную заглушку для откачки воздуха

19 декабря 2010, 21:00
Полмиллиона рублей накачал из «личной» нефтяной скважины житель села Аючево Стерлитамакского района Башкирии. За полгода мужчина умудрился похитить 60 тонн нефти из обычного нефтепровода Шпаково-Салават, расположенного у деревни Озерковка. Сельчанин просто открывал заглушку, устроенную на трубе за откачки воздуха, подгонял машину и за три-четыре минуты заполнив баки, отправлялся восвояси. Операторы даже не успевали определить место сбоя давления в системе.

Как рассказал «МКС» начальник ОВД по Стерлибашевскому району Игорь Матвеев, у крестьянина имелось трое подельников. В селе Елимбетово троица арендовала «КамАЗ»-битумовоз и вывозила украденную нефть под видом печного топлива в Оренбургскую область, где успешно сбывала «черное золото».

Против хитроумного сельчанина возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупных размерах – мужчина нанес нефтяной компании ущерб в 500 тысяч рублей. Сегодня крестьянин находится под подпиской о невыезде, но если суд установит его вину, рискует отправиться на нары на 10 лет.

#Происшествия#Новости
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