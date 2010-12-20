Сельчане присасывались к нефтепроводу через обычную заглушку для откачки воздуха

Posted 19 декабря 2010, 21:00
Published 19 декабря 2010, 21:00
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
Как рассказал «МКС» начальник ОВД по Стерлибашевскому району Игорь Матвеев, у крестьянина имелось трое подельников. В селе Елимбетово троица арендовала «КамАЗ»-битумовоз и вывозила украденную нефть под видом печного топлива в Оренбургскую область, где успешно сбывала «черное золото».
Против хитроумного сельчанина возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупных размерах – мужчина нанес нефтяной компании ущерб в 500 тысяч рублей. Сегодня крестьянин находится под подпиской о невыезде, но если суд установит его вину, рискует отправиться на нары на 10 лет.