На трассе Уфа-аэропорт больше не станут строить промышленные объекты

Posted 28 ноября 2010, 18:03
Published 28 ноября 2010, 18:03
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
- То, что заводы были построены на аэропортовской трассе – просто безобразие, - заявил г-н Хамитов. – Разве можно было размещать промышленное производство там, где должно было быть построено жилье, социальная инфраструктура и торговые центры? Сегодня вместо благоустроенного пейзажа мы вынуждены видеть заводские корпуса. Я считаю это примером волюнтаристского решения проблемы, по принципу «Я сказал, и так будет!». Совершенно очевидно, что сделана большая ошибка. В будущем эти вопиющие нарушения градостроительных, этических и прочих норм не должны повторяться даже под нажимом самых больших начальников.
По словам Рустэма Хамитова, «такие моменты должны быть четко прописаны в генеральном плане развития территории».
Как поясняют эксперты, дорога Уфа-аэропорт стала привлекательна для крупных инвесторов производственной индустрии сразу по нескольким причинам, главная из которых – близость основных видов транспортных коммуникаций. В непосредственной близости от магистрали располагается железнодорожная станция «Уршак», международный аэропорт «Уфа» и выход на федеральную трассу М-5.
После резких высказываний президента республики проектирование и строительство новых заводов вдоль дороги на аэропорт, вероятнее всего, будет прекращено. Однако именно южная и западная часть Уфы с прилегающими территориями Уфимского района является сегодня наиболее привлекательной для создания новых производственных комплексов, как по причине хорошей транспортной доступности, так и наличия свободных земельных участков и возможности подведения инженерных коммуникаций. По всей видимости, в будущем возведение новых заводских корпусов будет привязано к федеральной трассе М-5 и расположенным рядом железнодорожных путям на участке от Зауфимья до Забелья. Примером такого подхода можно назвать строительство французской компанией «Сен-Гобен» завода по производству изделий из гипсокартона в поселке Русский Юрмаш.