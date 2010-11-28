На трассе Уфа-аэропорт больше не станут строить промышленные объекты

После резких высказываний президента республики проектирование и строительство новых заводов вдоль дороги на аэропорт, вероятнее всего, будет прекращено. Однако именно южная и западная часть Уфы с прилегающими территориями Уфимского района является сегодня наиболее привлекательной для создания новых производственных комплексов, как по причине хорошей транспортной доступности, так и наличия свободных земельных участков и возможности подведения инженерных коммуникаций. По всей видимости, в будущем возведение новых заводских корпусов будет привязано к федеральной трассе М-5 и расположенным рядом железнодорожных путям на участке от Зауфимья до Забелья. Примером такого подхода можно назвать строительство французской компанией «Сен-Гобен» завода по производству изделий из гипсокартона в поселке Русский Юрмаш.