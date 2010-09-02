В УФМС по РБ решили наказать журналистов, рассказавших о прегрешениях ведомства

Как оказалось, в УФМС по РБ, не согласны с «в основном, не соответствующими действительности сведениями, распространенными в СМИ». Напомним, речь идет о возбуждении уголовного дела против исполняющего обязанности начальника отдела башкирского управления миграционной службы по Кировскому району Уфы Рустама Ибрагимова. Чиновника подозревают в служебном подлоге, в ближайшее время ему предъявят обвинение по ч.1 ст. 292 УК РФ. По версии следствия, г-н Ибрагимов «из корыстных побуждений» внес заведомо ложные данные о проживании иностранца Эмзы Оруджова в справку, требуемую для получения российского гражданства. После того, как в миграционной службе стало известно, что правоохранители «ведут» их коллегу и в ближайшее время он может стать фигурантом уголовного дела, в УФМС попытались «изолировать» важного свидетеля Эмзу Оруджова и посадить под замок в центре содержания иностранных граждан. Сотрудники миграционной службы надеялись, что сумеют без проволочек выслать слишком много знающего грузина из страны.