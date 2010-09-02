В УФМС по РБ решили наказать журналистов, рассказавших о прегрешениях ведомства

Posted 2 сентября 2010, 12:27
Published 2 сентября 2010, 12:27
Modified 12 марта, 13:00
Updated 12 марта, 13:00
Сотрудники миграционной службы посчитали нужным сообщить репортерам, что «учреждение опорочено» и так как им дорога репутация ведомства, то намерены отстаивать его реноме в оговоренном законом порядке.
В частности, г-жа Бубеннова предупредила представителей СМИ об уголовной ответственности за распространение несоответствующих действительности сведений, «касающихся как частных, так и юридических лиц». Также юрист отметила, что ведомство сегодня внимательно отслеживает «на предмет судебных исков» все «порочащие» публикации и эфиры, где речь идет о миграционной службе. Сам Борис Гузаиров к журналистам не вышел, и встречаться с представителями СМИ отказался и после окончания брифинга.
Как оказалось, в УФМС по РБ, не согласны с «в основном, не соответствующими действительности сведениями, распространенными в СМИ». Напомним, речь идет о возбуждении уголовного дела против исполняющего обязанности начальника отдела башкирского управления миграционной службы по Кировскому району Уфы Рустама Ибрагимова. Чиновника подозревают в служебном подлоге, в ближайшее время ему предъявят обвинение по ч.1 ст. 292 УК РФ. По версии следствия, г-н Ибрагимов «из корыстных побуждений» внес заведомо ложные данные о проживании иностранца Эмзы Оруджова в справку, требуемую для получения российского гражданства. После того, как в миграционной службе стало известно, что правоохранители «ведут» их коллегу и в ближайшее время он может стать фигурантом уголовного дела, в УФМС попытались «изолировать» важного свидетеля Эмзу Оруджова и посадить под замок в центре содержания иностранных граждан. Сотрудники миграционной службы надеялись, что сумеют без проволочек выслать слишком много знающего грузина из страны.
Кстати, это не первый случай в этом году, когда работники миграционной службы используют свое служебное положение для незаконной выдачи паспортов иностранцам-нелегалам. Так, только за семь месяцев этого года подобные факты были зарегистрированы трижды в Иглинском районе Башкирии, по одному — в Межгорье, Нефтекамске, Ленинском и Октябрьском районах Уфы. Кроме того, в 2010 году число правонарушений, совершенных сотрудниками башкирского управления миграционной службы увеличилось на 37%, число дисциплинарных проступков, связанных с нарушением законности, на 35%, а количество должностных преступлений возросло на 100%.
Но вместо того, чтобы исправить положение и признать несовершенство работы ведомства в УФМС по РБ решили наказать журналистов, пригрозив им уголовной ответственностью за то, что они исполнили профессиональный долг и рассказали о прегрешениях миграционных чиновников.
Евгений КОСТИЦЫН.