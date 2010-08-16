Как «реформатор МВД» Пономарев отбивает криминал, сросшийся с властью

Posted 16 августа 2010, 19:33
Published 16 августа 2010, 19:33
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
А в ходе следствия удалось выяснить очень многое. Например, то, что Татьяна Казакова – фактически олигарх местного масштаба. Ранее она была собственником и руководителем крупных предприятий: гостиниц, ресторанов, рынков, строительных и торговых фирм, которые входят в некий юридически не оформленный холдинг. Несмотря на то, что сейчас все предприятия оформлены на ее родственников, она, по-прежнему, является их фактическим владельцем и не забывает ими руководить, даже во время своего нахождения в СИЗО.
Примечательно, что, по слухам, весь бизнес Татьяны был основан, да и, наверное, развивается до сих пор, за счет денежных средств … печально знаменитого в Иркутской области Братского организованного преступного сообщества, возглавляет которое известный в криминальном мире «вор в законе» «Тюрик». По словам людей, давно знающих Казакову, ее знакомство с «Тюриком» состоялось еще в начале 90-х годов. А познакомила их, как не странно, ее родная сестра Лидия – вдова одного из лидеров «братского» ОПС Солдатова, убитого в криминальной разборке в лихие 90-е годы.
Как говорят, бизнес Казаковой начался с рейдерских захватов объектов недвижимости, продажа которых позволила ей получить первоначальный капитал. Именно таким образом в 90-х годах она, являясь генеральным директором ООО «Гастроном на Тимирязева», без согласия участников общества продала здание магазина своей родной сестре Светлане и ООО «Эвард», учредителем которого она так же лично являлась. А остальные акционеры (работники гастронома) остались ни с чем. Да и кто они такие для будущего олигарха.
В 2000-х годах жажда движения и сама деятельная натура потребовали от Казаковой выхода на иной уровень – легализации во власти, чем занимался и занимается связанный с криминалом бизнес по всей России-матушке. Вот почему Казакова вместе со своим сожителем президентом ассоциации «Байкальская виза» Дмитрием Матвеевым создала некую структуру, в которой представители власти, контролирующих органов и депутатского корпуса банально подкупались, а интересам нашей страны наносился нешуточный ущерб. Зато бизнес супругов процветал.
Но и этого показалось Татьяне мало. Используя свой финансовый ресурс она решила укрепить позиции в органах власти. Вскоре взоры «теневого правительства Байкала» в лице Казаковой и Матвеева устремились на администрацию Листвянского муниципального образования Иркутской области. Для тех, кто не знает, Листвянка – это поселок на берегу озера в
Но здесь теневиков ожидала неприятность – по результатам голосования на эту должность повторно была избрана действующая глава Листвянского МО Морозова Г.В. Тогда Казакова обратилась в Иркутский районный суд Иркутской области с заявлением о признании результатов выборов недействительными. И в ноябре 2005 года суд удовлетворил требования Казаковой, признав результаты выборов недействительными по формальным основаниям. Правда, тогда поползли упорные слухи о том, что …судью подкупили. Впрочем, в окружении Казаковой не особо скрывали свои возможности влияния на судебную ветвь Иркутской власти.
Получив решение суда, Казакова начала усиленно готовиться к повторным выборам, а так как на честную победу рассчитывать не приходилось, то она организовала регистрацию на территории муниципального образования граждан из числа сотрудников своих коммерческих структур с целью их последующего участия в выборах. Всего, по подсчетам следствия, было зарегистрировано 136 человек, которые, участвуя в повторном голосовании, и обеспечили победу Казаковой. Ну, а мнение местных жителей просто не учитывалось. Да и кто они такие, что бы мешать планам «теневиков»?
А после пошло-поехало. Новая глава муниципального образования развернулась вовсю. Говоря юридическим языком, злоупотребления должностными полномочиями стали системой, регулярно осуществлялось хищение бюджетных средств, создавались исключительные монопольные условия для развития принадлежащих главе МО фирм.
Кроме того, была развернута активная кампания по продвижению «своих» кандидатов на должности мэра и глав других муниципальных образований Иркутского района. Цель – полностью поставить под свой контроль весь район, скупить самые привлекательные земельные участки около Байкала, а затем продавать их втридорога. Так сказать, бизнес по-русски. Словом, «теневое правительство» пускало метастазы на заповедной байкальской земле.
Справедливости ради стоит отметить, что многие из ставленников Казаковой доказывают свою несостоятельность. Власть и нечистые помыслы все-таки несовместимы, и расплата наступает гораздо быстрее, чем иной раз рассчитывают те, кто создает и участвует в «теневом правительстве» Байкала. В октябре 2009 года в отношении одного из друзей Казаковой – главы Мамонского муниципального образования Коваленко А.Л. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ. Если коротко, глава образования выдавал «бесплатно» землю всем желающим, но за спонсорскую помощь в размере около 100 тыс. рублей. Опять же, бизнес по-русски. В настоящее время в Кировском районном суде Иркутска рассматривается уголовное дело, возбужденное по ст. 159 УК РФ в отношении одного из покровителей Казаковой – бывшего заместителя Губернатора Иркутской области гражданина Воронова. Думается, это далеко не последние процессы на Байкале – метастазов, действительно, много…
Но теневики не сдаются и отвечают, пытаясь нанести удар с другой стороны. Как оказалось, с момента ареста Казаковой бизнесмен Матвеев, по некоторым данным, отбывший в 90-х годах в течение нескольких лет наказание за, якобы неосторожное, убийство мужа своей любовницы (придя пьяным домой к своей пассии, спустил ее бедолагу-мужа с лестницы на глазах маленькой дочки), пытался активно повлиять на ход расследования уголовного дела и изменить меру пресечения в отношении Казаковой. Что только не шло в ход. И обещание крупных денежных сумм следователям, прокурорам, судьям, и угрозы в адрес основных свидетелей. Говорят, что вопрос Матвеев решал на самом высоком уровне в Москве. Не знаем, что все же повлияло, но в июне Татьяну выпустили под залог. 9 миллионов для них не деньги.
Кроме откровенного и банального подкупа для давления на суд было приготовлено «тайное оружие» братского ОПС. Есть в Иркутске очень интересная личность - директор автономной некоммерческой экологической организации «Гражданская инициатива» Дима Дмитриев. Прославился же он тем, что, строя из себя правозащитника и борца за справедливость, собирает компру на бизнесменов и чиновников, а затем им же ее и продает, угрожая несговорчивым размещением материалов в СМИ. Многие вынуждены платить ему. А вообще Дима – обычная, как сейчас модно говорить, криминальная личность, ранее был судим по ст. 158 УК РФ.
Так вот, через Дмитриева Матвеев установил контакты с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым – тем самым, кто участвует в акциях протеста «несогласных», «борется с милицейским беспределом» за права сексуальных меньшинств. Сколько и что именно было обещано Пономареву, история умалчивает, но после переговоров он начал «барабанить» письмами и ходатайствами различные ведомства и организовывать массовые мероприятия по защите Казаковой. В «теневом правительстве» Байкала очень надеялись, что участие правозащитника придаст расследованию уголовного дела широкий общественный резонанс и окажет влияние на принятие в отношении Казаковой выгодного судебного решения.
А самого Пономарева «теневики» держат на коротком поводке. В июне этого года он совмещал приятное с полезным в поселке Листвянка, координируя действия по защите Казаковой с ее адвокатами и комфортно отдыхая в подконтрольных ей гостиничных комплексах на берегу озера Байкал. По слухам, даже по Байкалу покатался на теплоходе Матвеева (с девочками или нет, не беремся сказать, так как Льву, судя по всему, более интересны права и свободы сексуальных меньшинств).
По оценкам экспертов, участвуя в деле Казаковой и отрабатывая деньги «братского» ОПС, Пономарев особо не опасается за свою репутацию. Это тоже является своеобразным показателем вседозволенности криминалитета в России и его сращивания с правозащитой. Одновременно Пономарев выступает одним из ярых поборников реформы МВД. Какую милицию может получить Россия, если деятельность Пономаревых и К и дальше будет финансироваться криминалом, и подумать страшно. Впрочем, это тема для отдельного разговора.
Редакция БАБР.RU категорически не согласна с оценкой деятельности упомянутых в тексте правозащитников, однако публикует данную статью для ознакомления с достаточно любопытной точкой зрения на процесс Татьяны Казаковой.