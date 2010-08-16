Как «реформатор МВД» Пономарев отбивает криминал, сросшийся с властью

Но и этого показалось Татьяне мало. Используя свой финансовый ресурс она решила укрепить позиции в органах власти. Вскоре взоры «теневого правительства Байкала» в лице Казаковой и Матвеева устремились на администрацию Листвянского муниципального образования Иркутской области. Для тех, кто не знает, Листвянка – это поселок на берегу озера в 60 километрах от Иркутска, красивейшее место, где отдыхают не только иркутяне, но и туристы со всего мира. Без сильных позиций, а точнее контроля над администрацией этого поселка, невозможно было развивать свой бизнес не Байкале и участвовать в планировавшейся на территории образования туристической рекреационной зоне, сулившей баснословные барыши предпринимателям. А главное, коммерсантам во власти было необходимо получить доступ к выделяемым бюджетным средствам, а это десятки миллиардов рублей, от которых так хотелось откусить лакомый кусочек. Именно с этой целью в октябре 2005 года Казакова приняла участие в выборах главы Листвянского МО в качестве одного из кандидатов.