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Posted 20 июля 2010, 14:31

Published 20 июля 2010, 14:31

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Уфимская школа № 115 может носить имя «президентской»

20 июля 2010, 14:31
Нынешний президент Башкортостана Рустэм Хамитов, прежде чем поступить в знаменитую «Бауманку» окончил в 1971 году уфимскую школу № 115, где проучился с седьмого по десятый класс. По словам педагогов, будущий глава республики получил школьный аттестат лишь с одной четверкой – по английскому языку, остальные оценки были «отлично».

- Честно говоря, мы очень радовались, узнав, что Рустэм Хамитов получил столь высокий пост, - рассказывает замдиректора по научно-методической работе Альфия Усманова.

Г-жа Усманова предположила, что после окончания каникул в школе решат, как увековечить имя г-на Хамитова в учебном заведении – установить на стенах именную доску или создать музей.

- Рустэм Хамитов – один из самых добросовестных учеников, - говорит учительница английского языка Людмила Войшвилло. – Он не был замечен ни в каком хулиганстве, напротив, заводила класса, играл на гитаре, ходил в походы.

Г-жа Войшвилло уверена, что теперь Башкортостан в надежных руках.

- Семья Хамитовых очень интеллигентная, - рассказывает педагог. – Родители в вузе преподавали. Младший брат Рустэма Закиевича окончил школу на два года позже, в 1973 году и тоже с отличными оценками.

- Теперь наша школа может носить имя «президентской», - смеется Альфия Усманова.

Учебное заведение, которое окончил президент Башкирии, самое обычное. Школа расположена на улице Галле у бывшего здания «Рембыттехники».

- 1 сентября, когда дети придут на занятия, мы обязательно расскажем им, кто учился в этой школе, - говорит г-жа Усманова. – Многим ученикам необходим хороший пример, чтобы они стремились постигать знания, мечтали чего-то добиться в жизни и ставили себе правильные цели.

Кстати, после «бауманки» Рустэм Хамитов вернулся в Уфу и стал работать в УГАТУ, занимаясь ракетными установками. После, получив пост главы башкирского МЧС, создал первый региональный центр космического мониторинга.

#Происшествия#Новости
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