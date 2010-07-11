13 жителей Башкирии потребовали от ВС РБ компенсацию за затягивание дел

Судей, имеющих «привычку» тянуть с рассмотрением дел, станут привлекать к дисциплинарной ответственности. Оценку деятельности «волокитчиков» будет давать квалификационная коллегия судей (ККС) и в случае, если выяснится, что служитель Фемиды намеренно затягивал рассмотрение тяжб, то ответственность понесет не только любитель прятать дела под сукно, но и председатель суда, допустивший волокиту и не проконтролировавший движение дел в подведомственном ему храме Фемиды.

О неминуемой дисциплинарной ответственности за затягивание процессов предупредил отправителей правосудия председатель ВС РБ Михаил Тарасенко, собрав совещание по соблюдению сроков рассмотрения дел. По мнению г-на Тарасенко, председатели судов обязаны исследовать и выявлять причины нарушения судьями сроков рассмотрения дел и обнаружив препятствия – немедленно устранять их. Также главы храмов Фемиды не должны оставлять без внимания коллег, систематически и грубо нарушающих сроки разрешения тяжб и в случае обнаружения такого манипулятора временем принимать меры. Напомним, в Верховном суде Башкирии с августа прошлого года действует комиссия, контролирующая соблюдение процессуальных сроков. Ревизоры в мантиях выявили факты длительного рассмотрения дел судьями Октябрьского, Кировского, Ленинского, Орджоникидзевского районных судов Уфы и Салаватского городского суда. Кроме того, 4 мая 2010 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий гражданам, чьи права были нарушены длительным рассмотрением дела, требовать компенсации моральных страданий из бюджета РФ. За месяц после вступления в силу закона в ВС РБ поступило уже 13 исковых заявлений от людей, считающих, что затягивание дела повредило его справедливому разрешению. Глава ВС РБ Михаил Тарасенко заявил коллегам, что в случае, если во время процесса о компенсации за затягивание сроков будет доказано, судьи намеренно волокитили дело, они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности по решению ККС.