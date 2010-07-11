mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2010, 17:55

Published 11 июля 2010, 17:55

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

13 жителей Башкирии потребовали от ВС РБ компенсацию за затягивание дел

11 июля 2010, 17:55
Судей, имеющих «привычку» тянуть с рассмотрением дел, станут привлекать к дисциплинарной ответственности. Оценку деятельности «волокитчиков» будет давать квалификационная коллегия судей (ККС) и в случае, если выяснится, что служитель Фемиды намеренно затягивал рассмотрение тяжб, то ответственность понесет не только любитель прятать дела под сукно, но и председатель суда, допустивший волокиту и не проконтролировавший движение дел в подведомственном ему храме Фемиды.

О неминуемой дисциплинарной ответственности за затягивание процессов предупредил отправителей правосудия председатель ВС РБ Михаил Тарасенко, собрав совещание по соблюдению сроков рассмотрения дел.

По мнению г-на Тарасенко, председатели судов обязаны исследовать и выявлять причины нарушения судьями сроков рассмотрения дел и обнаружив препятствия – немедленно устранять их. Также главы храмов Фемиды не должны оставлять без внимания коллег, систематически и грубо нарушающих сроки разрешения тяжб и в случае обнаружения такого манипулятора временем принимать меры.

Напомним, в Верховном суде Башкирии с августа прошлого года действует комиссия, контролирующая соблюдение процессуальных сроков. Ревизоры в мантиях выявили факты длительного рассмотрения дел судьями Октябрьского, Кировского, Ленинского, Орджоникидзевского районных судов Уфы и Салаватского городского суда.

Кроме того, 4 мая 2010 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий гражданам, чьи права были нарушены длительным рассмотрением дела, требовать компенсации моральных страданий из бюджета РФ. За месяц после вступления в силу закона в ВС РБ поступило уже 13 исковых заявлений от людей, считающих, что затягивание дела повредило его справедливому разрешению.

Глава ВС РБ Михаил Тарасенко заявил коллегам, что в случае, если во время процесса о компенсации за затягивание сроков будет доказано, судьи намеренно волокитили дело, они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности по решению ККС.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика