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Posted 4 июля 2010, 19:23

Published 4 июля 2010, 19:23

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

«СНОС» воспламенила газосварка

4 июля 2010, 19:23
Крупный пожар случился на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в минувшую пятницу. Огонь вспыхнул в пять часов вечера при проведении ремонтных работ на технологической эстакаде из-за нарушения техники безопасности. Случайная искра от газосварки воспламенила остаточный продукт. Четыре человека получили незначительные термические ожоги и, получив медицинскую помощь, отпущены домой. Зато пожар пришлось тушить два часа.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, на тушение пожара привлекалось территориальное звено гражданской обороны Салавата в составе 104 человек, было задействовано 29 единиц техники.

Возгорание не повлияло на технологический процесс, предприятие работает в плановом режиме. Размер материального ущерба, нанесенного пожаром, выясняется.

Нет угрозы и для жителей Салавата, хотя во время пожара ходили слухи, что под угрозой находится цех ракетного топлива.

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