«СНОС» воспламенила газосварка

Posted 4 июля 2010, 19:23
Published 4 июля 2010, 19:23
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Как сообщили «МКС» в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, на тушение пожара привлекалось территориальное звено гражданской обороны Салавата в составе 104 человек, было задействовано 29 единиц техники.
Возгорание не повлияло на технологический процесс, предприятие работает в плановом режиме. Размер материального ущерба, нанесенного пожаром, выясняется.
Нет угрозы и для жителей Салавата, хотя во время пожара ходили слухи, что под угрозой находится цех ракетного топлива.