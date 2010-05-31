Рижские трамваи и электрички стали историей

Posted 30 мая 2010, 21:59
Published 30 мая 2010, 21:59
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
А в ближайшее время на пенсию отправят последние оставшиеся на ходу головные вагоны ЭР2 приписанные к моторовагонному депо Дема.
Ранее та же участь постигла рижские трамваи. Они работали в Уфе последние пятьдесят лет.
Как сообщил «МКС» руководитель муниципального управления электротранспорта Михаил Давыдов, все электрические машины модели РВЗ-6, запомнившиеся горожанам яркой красно-желтой окраской, угловатыми формами и просторным салоном, давно пришли в негодность.
Примечательно, что один из самых массовых трамваев Советского Союза обязан своим появлением столице Башкирии. В 1960 году в столице БАССР латвийский завод RVR провел успешные полигонные испытания РВЗ-6, которые закончились постановкой вагона на конвейер. И вот теперь транспортные власти башкирской столицы списали последние рижские трамваи, полвека проработавшие на городских маршрутах.
Дмитрий КОЛПАКОВ.