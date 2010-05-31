Рижские трамваи и электрички стали историей

Железная дорога выводит из эксплуатации в Башкирии старые электрички ЭР2. Теперь парк пригородных поездов будет пополняться новой базовой моделью вагоном ЭД4 Демиховского машзавода. Рижские электрички верой и правдой трудились с 60-х годов прошлого века. Вагоны латвийского завода Rigas Vagonbuves Rupnica (RVR) были основными электропоездами Советского Союза. Теперь же когда завод остался за границей, РЖД намерено заменить устаревшие вагоны RVR на современные российские.

А в ближайшее время на пенсию отправят последние оставшиеся на ходу головные вагоны ЭР2 приписанные к моторовагонному депо Дема. Ранее та же участь постигла рижские трамваи. Они работали в Уфе последние пятьдесят лет. Как сообщил «МКС» руководитель муниципального управления электротранспорта Михаил Давыдов, все электрические машины модели РВЗ-6, запомнившиеся горожанам яркой красно-желтой окраской, угловатыми формами и просторным салоном, давно пришли в негодность. Примечательно, что один из самых массовых трамваев Советского Союза обязан своим появлением столице Башкирии. В 1960 году в столице БАССР латвийский завод RVR провел успешные полигонные испытания РВЗ-6, которые закончились постановкой вагона на конвейер. И вот теперь транспортные власти башкирской столицы списали последние рижские трамваи, полвека проработавшие на городских маршрутах. Дмитрий КОЛПАКОВ.