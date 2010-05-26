Правительство принимает меры по повышению качества жилищных услуг

В Башкирии с начала 2010 года значительно возросло количество обращений жителей региона в правительство по электронной почте, при этом 90% заявлений касаются вопросов жилья и качества услуг ЖКХ. Начальник государственной жилищной инспекции Башкирии Ильдар Замалетдинов на оперативном заседании правительства РБ в понедельник сообщил, что с начала 2010 года в Госжилинспекцию поступило более 1,4 тыс. обращений, что на 80% больше, чем за январь-май 2009 года.

По его словам, 879 заявлений граждан касаются неудовлетворительной работы управляющих компаний, 174 – необоснованного, по мнению заявителей, роста платы за жилищно-коммунальные услуги, 36 – качества проведенного капремонта жилых домов. - В основном это коллективные обращения, под которыми подписались 10-30 человек, но есть и по 96 подписантов, - сказал он. По поступившим от заявителям обращениям Госжилинспекция провела в 2010 году 145 проверок, которые показали, что все жалобы на низкое качество оказываемых услуг обоснованы. В частности, выявлены факты нецелевого использования ежемесячно собираемых с жильцов денежных сумм на текущий ремонт домов, включенных в квартплату, что в итоге «негативно влияет на конструктивные характеристики технического состояния коммунальных сетей». Также анализ договоров, заключенных между обслуживающими и управляющими компаниями, показал, что они создают базу для необоснованного удорожания услуг и тарифов, поскольку в итоге с жильцов взимается плата и за посреднические услуги. По результатам проверок возбуждено 47 и 34 дела об административных правонарушениях по российскому и республиканскому законодательствам соответственно, 5 постановлений об устранении выявленных нарушений, направлено 187 предписаний об устранении недоработок. Ильдар Замалетдинов высказал мнение о необходимости пересмотреть нормативы потребления, например, воды, которые не корректировались в течение 10 лет, и уже не соответствуют существующим реалиям. Он добавил, что «меры по решению вопросов в этой сфере уже принимаются, но еще недостаточно активно».