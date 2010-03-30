Для военного парада мэрия закажет раритетные винтовки

Примечательно, что муляж почти ничем не будет отличаться от настоящего карабина, за исключением особой прорези вдоль ствола, которая делает его непригодным для выстрела. Карабины Симонова поступили в армию в 1945-м, и стояли на вооружении до конца 80-х годов прошлого века. Сегодня раритетные винтовки используются в качестве парадно-церемониального оружия. Военные уфимского гарнизона готовят праздничное шествие войск и техники, однако детали церемонии и для чего понадобились раритетные карабины, пока не сообщается.