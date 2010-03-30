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Posted 30 марта 2010, 18:16

Published 30 марта 2010, 18:16

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

Для военного парада мэрия закажет раритетные винтовки

30 марта 2010, 18:16
Управление культуры уфимской мэрии заказало комплект раритетного оружия - самозарядные карабины Симонова. Правда, речь идет только о муляжах. Копии карабинов закупаются для военного парада 9 мая. Всего заказано 12 имитаций карабинов, стоимость экземпляра оценивается около 17 тысяч рублей.

Примечательно, что муляж почти ничем не будет отличаться от настоящего карабина, за исключением особой прорези вдоль ствола, которая делает его непригодным для выстрела. Карабины Симонова поступили в армию в 1945-м, и стояли на вооружении до конца 80-х годов прошлого века. Сегодня раритетные винтовки используются в качестве парадно-церемониального оружия. Военные уфимского гарнизона готовят праздничное шествие войск и техники, однако детали церемонии и для чего понадобились раритетные карабины, пока не сообщается.

#Происшествия#Новости
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