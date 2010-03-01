Начальник колонии осужден за использование труда заключенных на даче

Posted 28 февраля 2010, 22:27
Published 28 февраля 2010, 22:27
Modified 10 ноября 2022, 18:59
Updated 10 ноября 2022, 18:59
Также г-н Смиян уличен в незаконном принуждении подчиненного ему по службе работника к насилию в отношении сотрудников прокуратуры, выявивших нарушения закона на "начальственной" даче.
Против начальника исправительной колонии было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ («Нарушение должностных полномочий»).
Прокурор Кировского района Уфы считает вынесенный подсудимому приговор слишком мягким и готовит кассационное представление в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РБ.