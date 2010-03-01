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Posted 28 февраля 2010, 22:27

Published 28 февраля 2010, 22:27

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

Начальник колонии осужден за использование труда заключенных на даче

28 февраля 2010, 22:27
Кировский райсуд Уфы приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года бывшего начальника исправительной колонии N13 ГУФСИН, заставлявшего заключенных работать на своей даче. Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в апреле 2008 года начальник исправительной колонии Александр Смиян незаконно привлек четырех осужденных к строительным работам на принадлежащем ему дачном участке.

Также г-н Смиян уличен в незаконном принуждении подчиненного ему по службе работника к насилию в отношении сотрудников прокуратуры, выявивших нарушения закона на "начальственной" даче.

Против начальника исправительной колонии было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ («Нарушение должностных полномочий»).

Прокурор Кировского района Уфы считает вынесенный подсудимому приговор слишком мягким и готовит кассационное представление в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РБ.

#Происшествия#Новости
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