В 2010 году цены на газ повысятся дважды

Так, с 1 января 1 кубометр газа, «приведенный к стандартным условиям», для населения, как говорится в постановлении Комиссии, при наличии приборов учета уже вырос в цене до 2 рублей 60 копеек, на отопление жилья – до 1 рубля 90 копеек, на приготовление пищи и подогрев воды (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – до 3 рублей 99 копеек. С 1 апреля 2010 года «газовые» тарифы подскочат еще раз и составят соответственно – 2 рубля 99 копеек, 2 рубля 18 копеек и 4 рубля 31 копейку.