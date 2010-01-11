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В 2010 году цены на газ повысятся дважды

11 января 2010, 04:15
Стоимость голубого топлива в 2010-м для жителей Башкирии поднимется не четырежды, как в прошлом году, когда она увеличивалась поквартально, а дважды – с первого и со второго квартала. Такое решение в канун новогодних праздников приняла Комиссия РБ по тарифам.

Так, с 1 января 1 кубометр газа, «приведенный к стандартным условиям», для населения, как говорится в постановлении Комиссии, при наличии приборов учета уже вырос в цене до 2 рублей 60 копеек, на отопление жилья – до 1 рубля 90 копеек, на приготовление пищи и подогрев воды (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – до 3 рублей 99 копеек. С 1 апреля 2010 года «газовые» тарифы подскочат еще раз и составят соответственно – 2 рубля 99 копеек, 2 рубля 18 копеек и 4 рубля 31 копейку.

Таким образом, цена на газ в течение наступившем году увеличиться в среднем на 18%, тогда как в прошлом она, плавно поднимаясь каждые три месяца, в общей сложности выросла на 27%.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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