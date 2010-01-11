Сезон охоты. 2009 год ознаменовался громкими делами и приговорами

Ревизоры в погонах потребовали изменений в документе, регулирующего правила поведения гаишников на дорогах после того, как в российских регионах участились случаи возбуждения уголовных дел против особо ретивых инспекторов, протоколировавших действия усевшихся за руль подшофе прокуроров. В частности, в Стерлитамаке возбуждалось уголовное дело против 26-летнего Артура Хужиахметова, доставившего в РОВД пьяного помощника прокурора Янаула Рустема Мустафина, устроившего гонки по ночным улицам. Милиционеру предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия именно за то, что должным образом выполнил свой профессиональный долг. Однако недавно следственный комитет посчитал возможным прекратить дело за отсутствием состава преступления. Похожий случай произошел в Новосибирске, где сотрудник ДПС Александр Бугурнов был осужден за превышение служебных полномочий за то, что составил протокол за вождение в пьяном виде на помощника прокурора. Общественность встала стеной за честных милиционеров, считая, что все граждане за рулем независимо от статуса должны иметь одинаковые права. Но теперь, после того, как в ГИБДД под нажимом Генпрокуратуры, переписали внутренние положения, надзорному ведомству и суд не указ. Если эту странную юридическую коллизию не разрешит Конституционная Фемида.