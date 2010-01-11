Сезон охоты. 2009 год ознаменовался громкими делами и приговорами

Башкирские милиционеры в прошлом году разоблачили 1193 госслужащих, наживавшихся на своих должностях, из них свыше трехсот чиновников попались на получении взяток.
Лишился должности исполняющий обязанности приуральского управления Ростехнадзора Николай Колобов. Следствие полагает, что Колобов в течение нескольких лет брал с предпринимателей средства за положительное экологическое заключение, получив товарами и услугами свыше 2,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что суд над чиновником состоится не скоро, как только Николай Колобов оказался в СИЗО, начальство предпочло его уволить. Схватили за руку руководителя КЭЧ Уфимского гарнизона Владимира Павлюкова, «торговавшего» жилищными сертификатами. В декабре следователи уличили главу «Мостостроительного управления» и депутата Курултая Рима Жданова в неуплате налогов в сумме 15 миллионов 200 тысяч рублей. Интересно, что жалование работникам фирмы выплачивалась вовремя, г-н Жданов попал под правоохранительный каток потому, что в течение полутора лет «забывал» платить налоги на зарплату.
Начальника отдела торговли и общественного питания Калининской администрации Уфы Урала Шарипова взяли с поличным на взятке в 5 тысяч рублей. Следователи уверяют, что в уголовном деле против этого чиновника несколько эпизодов – деньги с крестьян, торгующих на сельскохозяйственных ярмарках, Шарипов собирал регулярно. Попался на взятке сотрудник страховой фирмы «УралСиб» 39-летний Марсель Шайдулин, вымогавший у клиентов деньги за оформление документов по программе «КАСКО» - старший специалист в отделе, призванном выявлять мошенничество со страховкой, похоже, зарабатывал на откатах от сумм, которые выплачивались пострадавшим в авариях.
В начале года мы сомневались, что Фемида готова поддержать правоохранителей в этой схватке с мздоимством. Обычно громкие расследования завершались в лучшем случае условными приговорами, а в худшем – прекращением уголовного преследования, так как служители Фемиды активно помогали зажиточным подозреваемым и обвиняемым разваливать дела еще на стадии предварительного расследования. Однако резонансные приговоры последнего времени говорят о том, что и отправители правосудия включились в гонку борьбы с коррупцией, ставшей государственной политикой. И вряд ли теперь решатся вставать на сторону денег или высоких полномочий.
Последней уступкой судебной власти стало оправдание бывшего начальника башкирского управления миграционной службы Ирека Иткулова, случившегося в начале 2009 года. Напомним, мужчина обвинялся в тяжком должном проступке – следствие посчитало доказанным, что г-н Иткулов за вознаграждение дал зеленый свет 15 представителям иностранных диаспор, которые в считанные дни стали гражданами России. Суд несколько раз выносил решение о незаконности возбуждения уголовного дела против бывшего начальника УФМС по РБ, а потом и вовсе оправдал его. Больше подобных «счастливых» для обвиняемых приговоров в прошлом году не случилось.
Самое показательное лишение полномочий
Возможно, на моральный облик служителей Фемиды, вдруг начавшим демонстрировать неподкупность, повлияло показательное увольнение судьи Кировского суда Уфы Зили Ахметовой-Габидуллиной. Отправительницу правосудия досрочно лишила мантии башкирская квалификационная коллегия судей (ККС).
Г-жа Ахметова-Габидуллина как раз и «прославилась» умением трактовать законы в пользу обвиняемых. Пытаясь уйти от ненужной известности, дама вернула себе девичью фамилию, но «смена вывески» не повлияла на странность решений, которые принимала эта служительница Фемиды. Кстати, именно г-жа Ахметова признала незаконным возбуждение уголовного дела против г-на Иткулова и массы других подозреваемых, обладающих тугим кошельком. Лишенная мантии судья обратилась в Верховный суд России, надеясь вернуть свой статус. Но в начале 2009 года ВС РФ отказал женщине в удовлетворении исковых требований. А кассационная инстанция по гражданским делам высшего суда страны поставила крест на амбициозных желаниях бывшей отправительницы правосудия вернуться в свое кресло. Эта битва районной судьи с вышестоящими коллегами, вероятно, и отрезвила многих других судей, также ранее вмешивавшихся в ход расследования уголовных дел.
Самые объективные приговоры
Недобрую практику развала уголовных дел, возбуждаемых против сильных мира сего, сломал Ленинский суд столицы Башкирии, приговорив к четырем годам лишения свободы главного архитектора Уфимского района 34-летнего Фарита Гареева. Судей не разжалобила даже беременность жены г-на Гареева. Женщина осталась с тремя малолетними детьми на руках. Мужчина вымогал два миллиона рублей у предпринимателя, мечтавшего построить крематорий на территории Красноярского сельсовета. Выделение земли в пригороде мегаполиса для главного архитектора района стало доходным бизнесом и суд оценил этот коррупционный размах.
Еще одним ярким доказательством того, что башкирская Фемида становится объективной и непредвзятой, стал приговор экс-чиновницам Минфина РФ – руководителю башкирского отделения казначейства Ренате Скворцовой и ее заместительнице Наталье Дмитриевой. Дамы, призванные контролировать бюджетные средства, тратили их на себя – ездили отдыхать в Австрию, оформляя пребывание на горнолыжном курорте как служебные командировки, а Дмитриева еще и запустила руку в кассу, купив себе на госденьги трехкомнатную квартиру. Суд, определяя меру наказания немолодым женщинам, руководствовался суммой украденного – 60-летняя Скворцова, покусившаяся «всего лишь» на 125 тысяч рублей, отделалась условным четырехлетним сроком, а г-жа Дмитриева, уведшая у государства свыше трех миллионов, проведет шесть лет в колонии. Это тоже первый серьезный приговор представительницам прекрасного пола уличенных в коррупции. За подобное прегрешение бывшая начальница регистрационной службы Башкирии (УФРС) Светлана Кудряшова в 2008 получила три года условно.
Под занавес 2009-го 30 декабря Верховный суд Башкирии отправил на девять лет за решетку бывшего главного пристава Октябрьского 55-летнего Владимира Сексяева, который собирал дань с предпринимателей, пугая их арестом всего имущества. Так, директор местного завода «Низковольтник», испугавшись лишения собственности, принес старшему судебному приставу города четыре миллиона рублей (эти деньги стали самой крупной разоблаченной взяткой не только в Башкирии, но и в России), а руководитель фирмы «Фининвест Сервис», надеясь прекратить исполнительное производство, пожертвовал снегоходом за 300 тысяч рублей. Владимир Петрович, до того, как его взяли с поличным, числился на хорошем счету, более того, за несколько дней до его ареста в Москву ушли документы на представление Сексяева к очередной награде. Интересно, что в Октябрьском до скандального задержания никто не интересовался, как получилось, что государственный служащий ездит на элитном джипе, а его семья обретается в трехэтажном особняке. Старший сын осужденного 30-летний Станислав трудится в управлении исполнения наказаний, и теперь отпрыск будет вынужден курировать исправление родителя.
На днях в Верховном суде РБ начнется рассмотрение дела бывшего вице-мэра Салавата, курировавшего строительство 40-летнего Роберта Гильфанова. Этот чиновник попался на взятке в миллион рублей, он требовал 10% от суммы за распределение подрядов по освоению бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт. При обыске в квартире г-на Гильфанова оперативников ждал сюрприз: еще свыше 16 миллионов рублей госслужащий хранил в коробках из-под обуви. Приговор г-ну Гильфанову тоже должен стать показательным, ведь у простого человека возникает вопрос – если в провинции так велики суммы дани чиновникам, что творится в крупных городах?
Самый крупный подлог
В декабре 2009 стало известно о самой крупной сумме, уведенной из государственной казны – правоохранители подозревают, что руководители фирмы «Юмагузинское водохранилище» незаконно получили из бюджета около миллиарда рублей, попросту подделав на компьютере финансовые документы о выполнении строительно-монтажных работ. Уголовное дело по факту незаконного возмещения НДС в сумме 986 миллионов рублей может оказаться самым громким в стране. Его фигурантами станут не только коммерсанты, представившие подложные бумаги, но и работники налоговой службы, «не заметившие» ложного отчета. Несмотря на то, что изготовители липовых бумаг обнаружены, их имена правоохранители держат в секрете, но обещают, что уже во второй половине 2010 года виновные в присвоении государственных средств предстанут перед судом. Так как обыски прошли в квартирах, дачах и гаражах руководства фирмы, думается, что именно топ-менеджеры этого частного предприятия и станут отвечать перед законом.
Любопытно, что подозреваемые попытались влиять на следствие через служителей Фемиды и обжаловали законность проведения обысков, надеясь договориться с судом и развалить дело. Но в день рассмотрения все иски были отозваны и как полагают милиционеры, потому, что судьи отказались идти на сделку.
Самые влиятельные подозреваемые
Правоохранители обещают, что в 2010 году продолжается скандальные разоблачения и пока хранят в тайне, какие обвинения они намерены предъявить высокопоставленным лицам. Однако пристальное милицейское внимание всегда пагубно сказывается на карьере чиновников.
Так, в 2009 году пострадал от правоохранительного прессинга бывший глава Кушнаренковского района Сергей Касаткин. Мужчину подозревали в нецелевом использовании бюджетных средств – якобы на деньги, отпущенные на летний детский отдых, мэр Кушнаренково отгрохал гостиницу для взрослых с сауной и банкетным залом. Глава района, устав бороться с правоохранительной машиной, написал заявление об увольнении по собственному желанию, при том, что решения суда о совершенном чиновником преступлении до сих пор не прозвучало.
Любопытно, что ни одного судебного приговора в отношении мэров городов и районов действующих или бывших тоже до сих пор не случилось. Хотя правоохранители в 2009-м пытались привлечь к уголовной ответственности за неуплату налогов главу Стерлибашевского района Вадима Шаяхметова, за неисполнение судебных решений – сити-менеджера Буздякского района Радика Хазиева, за превышение должностных полномочий – экс-руководителя Хайбуллинского района Азамата Илимбетова, за злоупотребление властью - бывшего начальника Илишевского района Александра Кима, за мошенничество – главу Шаранского района Фарита Синагатуллина, за продажу береговой линии на озере Кандрыкуль - экс-мэра Туймазов Рима Хамзина, за растрату казенных денег - бывшего главу Белорецка Игоря Сафонова.
А вот сельских начальников легко усадить на скамью подсудимых – в 2009-м пусть и условно, но осудили глав Ишкаровского, Новотатышлинского, Насибашевского, Бадряшевского и Писаревского сельсоветов, которые по-своему трактовали данные им государством полномочия.
Самое некрасивое преследование
По настоянию Генпрокуратуры в российском ГИБДД подготовили новую редакцию административного регламента, регулирующего действия сотрудников Госавтоинспекции на дорогах и лишили инспекторов возможности задерживать и наказывать прокуроров, следователей и судей, нарушающих ПДД. И если раньше гаишники имели право проверять у «неприкасаемой» категории граждан документы, а при нарушении - составлять протокол и даже отстранять от управления автомобилем, если есть подозрения, что водитель пьян, то теперь гаишник может только устно предупредить прокурора-нарушителя, что он должен соблюдать ПДД.
Ревизоры в погонах потребовали изменений в документе, регулирующего правила поведения гаишников на дорогах после того, как в российских регионах участились случаи возбуждения уголовных дел против особо ретивых инспекторов, протоколировавших действия усевшихся за руль подшофе прокуроров. В частности, в Стерлитамаке возбуждалось уголовное дело против 26-летнего Артура Хужиахметова, доставившего в РОВД пьяного помощника прокурора Янаула Рустема Мустафина, устроившего гонки по ночным улицам. Милиционеру предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия именно за то, что должным образом выполнил свой профессиональный долг. Однако недавно следственный комитет посчитал возможным прекратить дело за отсутствием состава преступления. Похожий случай произошел в Новосибирске, где сотрудник ДПС Александр Бугурнов был осужден за превышение служебных полномочий за то, что составил протокол за вождение в пьяном виде на помощника прокурора. Общественность встала стеной за честных милиционеров, считая, что все граждане за рулем независимо от статуса должны иметь одинаковые права. Но теперь, после того, как в ГИБДД под нажимом Генпрокуратуры, переписали внутренние положения, надзорному ведомству и суд не указ. Если эту странную юридическую коллизию не разрешит Конституционная Фемида.
Самое святотатственное преступление
Ответит перед законом глава «Жилстройкомплектснаб» (ЖСКС) Зуфар Аюпов за растрату денег, собранных верующими на строительство соборной мечети. В возведение святыни, призванной стать самым крупным культовым сооружением ислама на территории России, было вбухано 294 миллиона рублей, но деньги жертвователей оказались в буквальном смысле «зарыты» в стройку. Зуфар Аюпов, возведя фундамент и канализационный коллектор, объяснил благотворителям (а ими стали почти все крупные предприятия Башкирии и обычные прихожане), что деньги закончились. Однако после проверки Контрольно-счетной палаты РБ выяснилось, что строитель весьма вольно распоряжался деньгами верующих, обналичивая их в различных «прачечных». Интересно, что поначалу правоохранители не стали возбуждать уголовное дело против посягнувшего на святое, объяснив, что руководители фирмы «Жилстройкомплекснаб» (ЖСКС) не могут быть наказаны, так как… украли деньги у самих себя. Как утверждалось в постановлении об отмене в возбуждении дела, подписанном тогдашним замом начальника республиканского надзорного ведомства Игорем Куксой, благотворительные средства, попавшие на счет строительной фирмы, сразу стали собственностью г-на Аюпова, а потому он мог распоряжаться ими так, как считал нужным.
Как сейчас объясняют в прокуратуре, на самом деле «Куксу просто подставили», предложив ему подмахнуть документ, основанный на юридическом крючкотворстве. И Игорь Николаевич, мол, не вчитывался в текст, так как сидел на чемоданах – сегодня г-н Кукса возглавляет прокуратуру Южного округа Москвы. Однако после нашей публикации, которую перепечатали ведущие СМИ, башкирские правоохранители были вынуждены всерьез заняться этим делом, получившим громкий резонанс. Потерпевшим от хищения благотворительных средств признали Духовное управление мусульман и, как утверждают следователи, теперь известно, что строители в период с октября 2006 года по декабрь 2008 года преследуя корыстные цели, похитили 69,8 миллионов рублей. Сейчас следствие проводит различные строительные экспертизы, чтобы выяснить реальную стоимость фундамента и коллектора. В случае, если земной суд признает богохульников виновными в инкриминируемом им преступлении, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Самое громкое банкротство
В начале 2009 года в треском лопнул «Соцкредитбанк», располагавшийся на улице Комсомольской, 26 в Уфе. Любопытно, что финансовое учреждение оказалось несостоятельным из-за недобросовестных заемщиков – банк разорил холдинг автокомпаний, принадлежащий депутату Курултая Алексею Тимофееву. 200 миллионов рублей, вовремя не возвращенных автодилерами и снизили размеры капитала «Соцкредита» ниже минимального значения, установленного банком России.
Как выяснилось позже, автокомпании, торгующие марками «Фольксагген», «Киа», «Порше», «Хендай» и «ГАЗель» набрали кредитов на многомиллионные суммы и в других финансовых учреждениях. Как только грянул кризис, банки перестали выдавать автокредиты населению, полетела в тартарары привлекательная схема обогащения салонов и торговцы машинами оказались в долговой яме. Группа компаний, чтобы не возвращать деньги, принялась спешно банкротить свои фирмы, но на дыбы встали покупатели, которые оказались жертвами рисковой финансовой политики дилеров. 114 человек заплатили за свои машины, но в магазинах их отказывались выдавать, так как по документам авто принадлежали производителям и денег концерны за них тоже не получили.
Однако в следственном комитете не усмотрели признаков мошенничества в действиях депутата Курултая Алексея Тимофеева, и фигурантом уголовного дела парламентарий не стал. Глава следственного комитета решил, что умысла обанкротить собственные автосалоны депутат не имел и во всем виноват кризис.
Самый хитроумный депутат
Руководитель следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин в ноябре прошлого года вступился за журналистов «МКС», которых взялся преследовать депутат Госдумы Андрей Назаров. Напомним, г-н Назаров в борьбе с прессой использует все средства, полученные вместе с депутатскими полномочиями. Во всех правоохранительных органах как страны, так и Башкирии весь 2009 год получали депутатские депеши с требованиями немедленно призвать к ответу журналистов «МКС» и отправить не менее чем на два года за решетку за поругание светлого образа члена «Единой России». Г-ну Назарову не понравилось, что мы раскопали правду о судимости парламентария за групповое изнасилование.
Глава российского следственного комитета обратился к председателю нижней палаты Федерального собрания Борису Грызлову с жалобой на Андрея Назарова, использующего «инструмент депутатских запросов в личных целях». По утверждению г-на Бастрыкина, Андрей Назаров обращается в правоохранительные органы и «исключительно в пропагандистских целях». В частности, парламентарий, требуя возбудить уголовное дело против журналистов нашей газеты, «освещавших различные аспекты его деятельности», накатал в СКП более 20 обращений.
Казалось бы, человеку, который лично участвует в законотворчестве, должно быть понятно, что преследование журналистов за профессиональную деятельность не только выглядит сведением счетов, но и никак не вписывается в постулаты Конституции страны, гарантирующей каждому право выражать свое мнение и суждение. Желание Андрея Назарова преследовать в уголовном порядке журналистов, освещавших деятельность публичной личности, попросту не красит депутата, к которому законодательство предъявляет повышенные требования. Между прочим, в числе этих повышенных требований и отсутствие судимости у депутатов Госдумы. Возможно, г-н Назаров, находясь на вершине законодательной власти и уверовав в собственную непогрешимость, давно забыл, что в России закон един для всех.
Но об этом помнит руководитель следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Быстрыкин, который ратует за чистоту депутатского корпуса и требует тщательно проверять каждого кандидата: «в Госдуме не должны оказываться люди, судимые за тяжкие преступления». Реакция Бориса Грызлова на это письмо не известна.
Самые продажные правозащитники
В начале 2009 года ВС РБ ликвидировал общественное движение «Общественный контроль». Называвший себя правозащитником Альфир Бикбулатов решил зарабатывать деньги на «торжестве справедливости». Мужчина отпечатал бланки с государственной символикой и, спекулируя именами главы государства Дмитрия Медведева и российского премьера Владимира Путина, принялся рассылать письма коммерсантам, требуя устранить несуществующие нарушения. «Правозащитный» остап бендер справедливо рассудил, что у каждого бизнесмена средней руки «рыльце в пуху», а потому они вполне способны заплатить ему небольшую мзду, чтобы избавиться от прессинга. Сам Бикбулатов и несколько его подручных исправно забрасывали угрожающими письмами всех предпринимателей, которых обнаружили в телефонном справочнике. Свои услуги лже-ревизоры оценили всего лишь в тысячу рублей и в приватном разговоре объясняли, что уплата этих денег избавит коммерсантов от головной боли в виде надсмотрщиков из «общественного контроля». Однако и так замордованные многочисленными проверяющими бизнесмены и не подумали давать на лапу самопровозглашенным «контролерам» и обратились в прокуратуру. Верховный суд согласился с надзорным ведомством, что г-н Бикбулатов, мягко говоря, присвоил себе «властные полномочия» и Фемида прекратила деятельность псевдоправозащитников.
Самое резонансное убийство
Конец 2009 ознаменовался громким преступлением, коих в Башкирии давно не случалось. 29 декабря в 50 метрах от офиса «АФК «Система», владеющей башкирским ТЭКом, в арке дома № 28 на улице Мустая Карима в девять часов утра застрелили главного безопасника «Башнефти» 57-летнего Владимира Буторина. Мужчина снимал квартиру неподалеку от головного здания, где трудился начальником департамента экономической и информационной безопасности, но о личной сохранности не позаботился. Интересно, что даже подчиненные до обеда о начальнике не беспокоились, думая, что тот занят делами в городе. И даже когда с вахты офиса прохожие вызывали скорую помощь, никто и не подумал, что случившееся может быть связано с сотрудником «Башнефти».
Убийцы подстерегли Буторина, когда он направился утром на работу и выпустили ему в спину пять пуль из ПСС (пистолет специальный самозарядный), уложив наповал. По мнению экспертов, стреляли непрофессионалы – об этом говорит и большое число выстрелов, и отсутствие контрольной пули в голову. Кроме того, ППС – состоит на вооружении подразделений спецслужб различных ведомств и достать его несложно. Этот пистолет не нуждается в глушителе, так как звук от выстрела чуть немного громче, чем из пневматической винтовки. Киллеры торопились и их даже не пугали прохожие, способные услышать хлопки.
Правоохранители разрабатывают несколько версий заказного убийства, в том числе и то, что недругов Владимир Буторин мог нажить в Удмуртии, откуда недавно приехал и где в свое время служил в федеральной службе госбезопасности. На пост главного «охранителя» коммерческих тайн нефтяного гиганта Владимира Павловича пригласил нынешний гендиректор «Башнефти» Виктор Хорошавцев, назначенный на этот пост только в сентябре 2009 года. Как говорят, в Ижевске офицер был правой рукой Хорошавцева, исполнял роль его заместителя в компании «АСПЭК», когда Виктор Геннадьевич был сенатором от Удмуртии, доверительные отношения продолжились и в Уфе. Кстати, Буторин являлся и совладельцем компании «АСПЭК», занимающейся строительством, продажей нефтепродуктов и автомобилей.
В Ижевске восприняли произошедшее как личную обиду, и глава УФСБ по УР Сергей Вертунов заверил, что удмуртские чекисты «предпримут все меры, чтобы раскрыть первое заказное убийство бывшего сотрудника и наказать не только исполнителей, но и заказчиков».
Друзья покойного объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей всем, кто сообщит действенную информацию об этом преступлении, 100 тысяч обещает заплатить информаторам «Башнефть».