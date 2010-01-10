В первые дни праздников в Уфе наклюкались до болезненного состояния свыше 500 человек

1 января 2010 года врачи уфимской скорой посетили 187 граждан, наклюкавшихся так, что чуть не отдали Богу душу. Свыше 70 пациентов, не умеющих пить, теперь проведут новогодние каникулы в больнице. 2 января ожидали приезда врачей 110 пьяных больных с алкогольной интоксикацией, из них 39 госпитализированы. 3 января бригада наркологов выезжала к 103 пациентам, ходившим на бровях, и уложила в клиники 32 несчастных, не сумевших рассчитать дозу.