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В первые дни праздников в Уфе наклюкались до болезненного состояния свыше 500 человек

10 января 2010, 23:57
31 декабря уфимская скорая помощь выезжала к 130 гражданам, которые чуть не умерли от пьянки, причем 48 из них врачи посчитали необходимым уложить на больничную койку.

- Таким больным мы ставим диагноз «опьянение неясной этиологии», - говорит старший врач смены скорой помощи столицы Башкирии Валентин Русин. – Это значит, что невозможно установить, чем налился до бровей больной, но его жизни угрожает серьезная опасность.

1 января 2010 года врачи уфимской скорой посетили 187 граждан, наклюкавшихся так, что чуть не отдали Богу душу. Свыше 70 пациентов, не умеющих пить, теперь проведут новогодние каникулы в больнице. 2 января ожидали приезда врачей 110 пьяных больных с алкогольной интоксикацией, из них 39 госпитализированы. 3 января бригада наркологов выезжала к 103 пациентам, ходившим на бровях, и уложила в клиники 32 несчастных, не сумевших рассчитать дозу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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