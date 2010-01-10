Омский «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в оптимальном составе

Напомним, что встреча между «Витязем» и «Авангардом» была прервана через 3 минуты 39 секунд после начала первого периода. Это было сделано в соответствии с правилами игры в хоккей, в связи с недостаточным для продолжения матча количеством хоккеистов в составах обеих команд (менее трех полевых игроков и одного голкипера). Это крайне редкая для этого вида спорта ситуация и первый в истории отечественного хоккея случай остановки игры из-за нехватки хоккеистов, вызванной большим количеством удалений до конца матча. Именно чеховские игроки были признаны инициаторами бойни. Подмосковный клуб оштрафован на четыре миллиона рублей, омский - на один. Что касается матч-штрафов, то сразу шесть игроков «Витязя» получили дисквалификации и пропустят следующую игру. У «Авангарда» такому наказанию подвергся только один хоккеист - Дмитрий Власенков, который не сможет сыграть с «Салаватом».