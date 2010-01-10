mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Омский «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в оптимальном составе

10 января 2010, 23:49
11 января хоккеисты омского «Авангарда» в матче против «Салавата Юлаева» из столицы Башкирии сыграют в оптимальном составе. Комиссия КХЛ приняла решение не подвергать дисквалификации ведущих игроков омского клуба, которые участвовали в массовой драке в ходе субботнего матча с чеховским «Витязем».

Напомним, что встреча между «Витязем» и «Авангардом» была прервана через 3 минуты 39 секунд после начала первого периода. Это было сделано в соответствии с правилами игры в хоккей, в связи с недостаточным для продолжения матча количеством хоккеистов в составах обеих команд (менее трех полевых игроков и одного голкипера). Это крайне редкая для этого вида спорта ситуация и первый в истории отечественного хоккея случай остановки игры из-за нехватки хоккеистов, вызванной большим количеством удалений до конца матча. Именно чеховские игроки были признаны инициаторами бойни. Подмосковный клуб оштрафован на четыре миллиона рублей, омский - на один. Что касается матч-штрафов, то сразу шесть игроков «Витязя» получили дисквалификации и пропустят следующую игру. У «Авангарда» такому наказанию подвергся только один хоккеист - Дмитрий Власенков, который не сможет сыграть с «Салаватом».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48