Болезней, связанных с обжорством, в новогодние праздники стало меньше

31 декабря госпитализировали только два человека, 1 января нового года – три, а 2 и 3 января – восемь больных.
Но врачи полагают, что число отравившихся до окончания праздников будет увеличиваться – ведь наши граждане пока не привыкли выбрасывать испортившиеся продукты и предпочитают «подъедать» то, что осталось от праздничного стола.
Медики советуют в первую очередь избавляться от селедки под шубой, именно это блюдо портиться быстрее всего, и всех салатов, заправленных майонезами, где в качестве ингредиентов использовались яйца, морепродукты и картошка, они «живут» не более 48 часов. Дольше всех «держатся» салаты из капусты и корейской моркови.
Не обошлись в новогодние праздники без травм на горках и во время увеселений.
Как сообщили «МКС» на Уфимской станции скорой помощи, 31 декабря, а также 1,2, 3 и 4 января получили растяжения, ушибы и переломы 544 человека, из них 72 пострадавших – дети. Получается, что взрослые веселились в новогодние праздники куда активнее своих отпрысков.