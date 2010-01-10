Болезней, связанных с обжорством, в новогодние праздники стало меньше

Уфимцы научились контролировать количество съеденной пищи в праздник и в новогодние дни врачи скорой помощи оказались избавлены от вызовов, связанных с перееданием. Обычно изобилие новогоднего стола вызывает у хронических больных приступы панкреатита, гастрита и холецистита, но в первые январские дни 2010 года обошлось без жертв обжорства. Интересно, что и отравлений некачественной едой тоже оказалось меньше, чем в прошлом году.