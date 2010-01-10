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Болезней, связанных с обжорством, в новогодние праздники стало меньше

10 января 2010, 23:59
Уфимцы научились контролировать количество съеденной пищи в праздник и в новогодние дни врачи скорой помощи оказались избавлены от вызовов, связанных с перееданием. Обычно изобилие новогоднего стола вызывает у хронических больных приступы панкреатита, гастрита и холецистита, но в первые январские дни 2010 года обошлось без жертв обжорства. Интересно, что и отравлений некачественной едой тоже оказалось меньше, чем в прошлом году.

31 декабря госпитализировали только два человека, 1 января нового года – три, а 2 и 3 января – восемь больных.

Но врачи полагают, что число отравившихся до окончания праздников будет увеличиваться – ведь наши граждане пока не привыкли выбрасывать испортившиеся продукты и предпочитают «подъедать» то, что осталось от праздничного стола.

Медики советуют в первую очередь избавляться от селедки под шубой, именно это блюдо портиться быстрее всего, и всех салатов, заправленных майонезами, где в качестве ингредиентов использовались яйца, морепродукты и картошка, они «живут» не более 48 часов. Дольше всех «держатся» салаты из капусты и корейской моркови.

Не обошлись в новогодние праздники без травм на горках и во время увеселений.

Как сообщили «МКС» на Уфимской станции скорой помощи, 31 декабря, а также 1,2, 3 и 4 января получили растяжения, ушибы и переломы 544 человека, из них 72 пострадавших – дети. Получается, что взрослые веселились в новогодние праздники куда активнее своих отпрысков.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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