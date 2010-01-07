Дмитрия Васильева поздравили с Новым годом немецкие воры

Об этом Агентству спортивной информации « Весь спорт » сообщил шеф-тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, известный немецкий специалист Вольфганг Штайерт.

- Дима Васильев перед этапом в Гармише пострадал от ограбления в гостинице, - рассказал Вольфганг Штайерт – Украли приличную сумму – примерно пять тысяч евро, ноутбук и даже паспорт. Утром Дмитрий провел пару часов в местной полиции, а затем должен был прыгать. Можете себе представить психологическое состояние человека, который остался заграницей без денег, компьютера и документов. Что поделать, такое случается в больших гостиницах. Есть люди, которые вместо того, чтобы заниматься делом, промышляют воровством. Слава богу, нам удалось договориться с российским консульством в Германии. Они были закрыты на новогодние каникулы до 11 января, но открылись на один день специально ради Васильева. Таким образом, Дмитрий уже получил новый паспорт.