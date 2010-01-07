Дмитрия Васильева поздравили с Новым годом немецкие воры

Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил шеф-тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, известный немецкий специалист Вольфганг Штайерт.
- Дима Васильев перед этапом в Гармише пострадал от ограбления в гостинице, - рассказал Вольфганг Штайерт – Украли приличную сумму – примерно пять тысяч евро, ноутбук и даже паспорт. Утром Дмитрий провел пару часов в местной полиции, а затем должен был прыгать. Можете себе представить психологическое состояние человека, который остался заграницей без денег, компьютера и документов. Что поделать, такое случается в больших гостиницах. Есть люди, которые вместо того, чтобы заниматься делом, промышляют воровством. Слава богу, нам удалось договориться с российским консульством в Германии. Они были закрыты на новогодние каникулы до 11 января, но открылись на один день специально ради Васильева. Таким образом, Дмитрий уже получил новый паспорт.
На злополучном для спортсмена из Башкирии втором этапе «Турне четырех трамплинов» в Гармиш-Партенкирхене Дмитрий Васильев был лишь 19-м, на третьем – Инсбруке прыгун стал 16-м, на заключительном этапе серии в австрийском Бишофсхофене лидер российской сборной занял 7 место. Однако в общем зачете «Турне четырех трамплинов» Дмитрий Васильев расположился всего на 24 строчке.