mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Премьеру «Черной молнии» в Уфе сорвали судебные приставы

31 декабря 2009, 15:48
31 декабря стал черным днем для торгового комплекса «Галерея Арт» - Ленинский суд Уфы в предпраздничный день 30 декабря приостановил деятельность заведения на 21 день до устранения недостатков по соблюдению пожарной безопасности. Как следует из судебного решения, оно подлежит «немедленному исполнению». Отдел судебных приставов Ленинского района столицы Башкирии поспешил исполнить вердикт суда, выгнав всех посетителей из арестованного помещения.

Зрители, пришедшие на разрекламированную премьеру «Черная молния» в «Синема-парке», расположенном в торговом центре, вынуждены были развернуться и уйти. Судебные приставы оцепили все входы и выходы и попросили посетителей покинуть ресторан «Шерлок Холмс», бутиковую зону «Галереи Арт» и супермаркет "Глобус Гурмэ".

Как сообщили «МКС» в «Синема-парке», все киносеансы отменены до выяснения разногласий между службой судебных приставов и руководством кинотеатра. По словам сотрудников, в кинозале имеется запасной выход, а потому претензии пожарных к ним необоснованны. Однако обжаловать судебное постановление в кинотеатре сумеют лишь в первый рабочий день – 11 января.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48