Премьеру «Черной молнии» в Уфе сорвали судебные приставы

Зрители, пришедшие на разрекламированную премьеру «Черная молния» в «Синема-парке», расположенном в торговом центре, вынуждены были развернуться и уйти. Судебные приставы оцепили все входы и выходы и попросили посетителей покинуть ресторан «Шерлок Холмс», бутиковую зону «Галереи Арт» и супермаркет "Глобус Гурмэ".
Как сообщили «МКС» в «Синема-парке», все киносеансы отменены до выяснения разногласий между службой судебных приставов и руководством кинотеатра. По словам сотрудников, в кинозале имеется запасной выход, а потому претензии пожарных к ним необоснованны. Однако обжаловать судебное постановление в кинотеатре сумеют лишь в первый рабочий день – 11 января.