Премьеру «Черной молнии» в Уфе сорвали судебные приставы

Как сообщили «МКС» в «Синема-парке», все киносеансы отменены до выяснения разногласий между службой судебных приставов и руководством кинотеатра. По словам сотрудников, в кинозале имеется запасной выход, а потому претензии пожарных к ним необоснованны. Однако обжаловать судебное постановление в кинотеатре сумеют лишь в первый рабочий день – 11 января.