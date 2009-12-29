Трудиться в самую праздничную ночь для многих уфимцев привычное дело

Встречать бой кремлевских курантов за накрытым столом для многих близких – многолетняя традиция. Но некоторые семьи о совместном новогоднем ужине могут лишь мечтать. Для тех, кто проводит ночь с 31 декабря на 1 января в спецовке или белом халате, за рулем или ди-джейским пультом, праздник начинается лишь тогда, когда народ свое уже отгуляет. Но новогодние трудяги не в обиде: их рабочие часы оплачиваются в двойном размере – за ночное время и праздничный день. А для артистов работа в Новый год – это не только самые крупные гонорары, но и хорошая примета. Если шабашил всю праздничную ночь, то и весь год проведешь в работе.