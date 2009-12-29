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Трудиться в самую праздничную ночь для многих уфимцев привычное дело

29 декабря 2009, 22:35
Встречать бой кремлевских курантов за накрытым столом для многих близких – многолетняя традиция. Но некоторые семьи о совместном новогоднем ужине могут лишь мечтать. Для тех, кто проводит ночь с 31 декабря на 1 января в спецовке или белом халате, за рулем или ди-джейским пультом, праздник начинается лишь тогда, когда народ свое уже отгуляет. Но новогодние трудяги не в обиде: их рабочие часы оплачиваются в двойном размере – за ночное время и праздничный день. А для артистов работа в Новый год – это не только самые крупные гонорары, но и хорошая примета. Если шабашил всю праздничную ночь, то и весь год проведешь в работе.

Ночь трезвости

Зиля Родионова трудится диспетчером на нефтехимическом производстве.

- Работаю здесь без малого тридцать лет, так что мне не привыкать, - признается она. - За годы работы смена часто попадала и на новогоднюю ночь, и на праздничные дни, ведь перегон нефтепродуктов – процесс непрерывный.

Вот и этот Новый год Зиля вновь встретит у монитора. Но бросать работу только по этой причине женщине никогда и в голову не приходило – зарплата достойная, а взрослые дети всегда находят, где встретить праздник.

- Раньше, кончено, было неприятно оставлять своих малышей в такой праздник, - вспоминает она. - Мы только поужинаем вместе, а дальше они сами.

На работе Зиле нечего и думать даже о бокале шампанского.

- О спиртном не может быть и речи, - подтверждает диспетчер. - У нас все серьезно: даже если б и хотели, то через проходную все рано не удалось бы ничего пронести. Да и праздники сейчас не такие яркие, как раньше. Люди, наверное, изменились и уже не так радуются, как в прежние годы.

Старший оперативный дежурный аварийно-спасательного отряда Уфы Юлай Лутфрахманов тоже привык за долгие годы дежурить в новогоднюю ночь.

- Семейные все понимают, смирились и не возражают - работа есть работа, – говорит Юлай Ильясович.

Главные особенности работы в новогоднюю ночь – перегруз телефонных сетей.

- Все друг друга поздравляют, и до нас в это время очень сложно дозвониться.

Еще одна проблема – чисто зимняя. Обледенение различных коммуникаций приводит к авариям и, чтобы люди не сидели без электричества или связи, приходится часто отправляться на такие вызовы.

По ловам дежурного, основные несчастья новогодней ночи - это возгорания, обморожения, травматизм из-за выпивки и гололеда.

- Основные вызовы начинают поступать после того, как схлынет поток новогодних поздравлений. Очень много проблем оттого, что в эту ночь народ злоупотребляет спиртным.

Таксист Рустем Хасанов тоже устал от обилия нетрезвых клиентов.

- Многие настолько «хорошо» праздник встречают, что не могут двух слов связать, не говоря уж об адресе. Сам я принципиально не пью, да и опасно это. Раньше гаишники в такой праздник могли и простить, но теперь другие времена.

Рустем будет шоферить шестой Новый год подряд.

- Однажды вез человека в момент боя курантов, - вспоминает он. - С одной стороны заработки возрастают почти в два раза, а с другой – очень хочется побыть с семьей.

Очень редко водителю удавалось заскочить домой в 12 часов, а когда получалось – все впопыхах.

- Так что тут поневоле задумаешься – а не забыть ли про деньги и не отдохнуть один раз от работы в праздник?

С новым родом

48-летняя Зульфира Давлетова – фельдшер скорой помощи с 25-летним стажем. Последние четыре года ее работа приходилась на самый разгар праздника - смена заканчивалась только в восемь утра.

- График строгий, так что никуда не деться, - разводит руками дама. - Конечно, можно уйти на больничный, но я считаю это нечестным и так не поступаю. Приходилось даже встречать Новый год в самой машине скорой помощи. За работу в праздники нам, конечно, доплачивают, но я даже не знаю сколько именно.

Выпивать бригаде «скорой» строжайше запрещено.

- Мы же отвечаем за здоровье и жизнь людей! - поясняет Зульфира. - После работы – пожалуйста. Если вызовов немного, можем себе позволить салатик и тортик с чаем. У нас и корпоративы бывают – там и веселимся. Кстати, последние годы с 31 декабря на 1 января на нашей подстанции в Орджоникидзевском районе все было спокойно, не зафиксировано ни одного смертельного случая.

По словам медика, для всех кто спасает жизни людей, это обычный рабочая смена, правда, со своей спецификой.

- Очень много нетрезвых пациентов. Приходится с такими больными работать с особой осторожностью. От них всегда можно ожидать неадекватных действий.

Главный врач больницы №8 Рамиль Магафуров трудится по специальности уже 28 лет. Новый год на службе он встретит в пятый раз.

- Когда меня после окончания университета направили в Нефтекамск в акушерскую гинекологию, где я проработал пять лет, первые два года мне приходилось дежурить в новогоднюю ночь, - вспоминает Рамиль Флюрович. – Уже потом дежурство выпадало по графику. Новый год, как полагается, встречать не получалось: как назло ровно в полночь или за минуту до окончания старого года у кого-нибудь начинались роды. Видимо, это у рожениц в психологии было заложено, что рожать нужно обязательно до начала нового года.

Стол в отделении, конечно, накрывали, но алкогольные напитки были запрещены.

- Да и сами врачи не могли себе такого позволить, - продолжает эскулап. - Ведь нельзя в опьяненном состоянии принимать серьезные решения, касающиеся человеческих жизней. Если что-то не так сделать, либо опоздать на доли секунды, то можно навредить и женщине, и ребенку.

К тому, что любимый супруг встречает Новый год не в кругу семьи, жена Алевтина Ильдаровна относилась спокойно. Она привыкла к частым ночным дежурствам мужа.

- Супруга прекрасно понимала, за кого выходит замуж, ведь у медиков график ненормированный, могут вызвать в любое время. И чтобы был дополнительный заработок, приходилось оставаться на ночь. Но большого желания работать в новогоднюю ночь ни у кого нет. Хотя такие дежурства оплачиваются в два раза больше, но работается без особого энтузиазма.

В основном в новогоднюю ночь в больницы поступают получившие травмы при падении, пострадавшие в ДТП, от пиротехники, в каких-то других бытовых ситуациях.

- Какие бы больные не поступали в Новый год, нежелание работать в праздник никак не должно на них отражаться. Мы обязаны внимательно относиться ко всем пациентам.

Вертушки и шесты

Арт-директор одного из уфимских стрип-баров Артур Абдулин, больше известный клубной публике как DJ Phelix, уже пять лет грезит встретить Новый год дома с близкими.

- А еще лучше уехать куда-нибудь в Простоквашино, - смеется 34-летний парень. – Но мечтам не суждено сбыться – снова буду развлекать публику.

Артур уверяет, что ничего особенного в этих клубных новогодних ночах нет, а трудятся все только из-за хороших денег.

- Сейчас в кризис вместо двух тысяч рублей заработать можно шесть, - отмечает он. - А было у меня и такое, что 15 тысяч за новогоднюю ночь получал. Да, выручка больше, но ведь многим, кто в клубах трудиться, так хочется в эту ночь не работать, побыть кругу семьи или с любимым человеком. Например, DJ Gabba и DJ Еж, как я знаю, останутся дома – вставать за вертушку они отказались.

У артистов стриптиза конец декабря – самая горячая пора. За неделю до Нового года от заказов нет отбоя: редкий корпоратив или вечеринка обходится без танцев полуголых юношей или девушек. Властелины шеста появляются в самый разгар банкета, чтобы поразить своими выкрутасами и искусным раздеванием порядком набравшуюся публику. В новогоднюю же ночь работа стриптизеров напоминает спринтерский забег.

- Ты прекрасно осознаешь: сколько вечеринок сможешь объехать, столько и заработаешь, - признается Юлия Бакулина, в клубной тусовке больше известная как Марго. – Как правило, расценки на услуги мы повышаем в два раза, потому за предновогоднюю неделю можно заработать до 70 тысяч рублей. А с 31 на 1 можно успеть выйти на сцену 10-12 клубов. Правда, и разъезды стоят не дешево: таксисты, чьими услугами мне приходится пользоваться, запрашивают в два раза больше.

По словам танцовщицы, о праздновании Нового года приходится забыть.

- Как правило, 12 часов встречаешь в тесной гримерке с многочисленными артистами, а если успеешь, то замахнешь бокал с шампанским, но часто даже на это не остается времени. После нескольких выступлений танцуешь уже на автомате, собирая последние силы. Потому и 1 января из моей жизни не первый год просто выпадает – приходишь в себя только 2-го.

Юлия признается, что девушкам ее профессии любимого найти совсем не просто.

- Если парень и появляется, то через некоторое время начинает требовать оставить фривольное занятие, - расстраивается она. - Но главная их претензия, что Новый год никогда не удается встретить вместе.

Танцор Владислав Родионов с 11 вечера до пяти утра будет «зажигать» публику в одном из уфимских клубов. К работе в новогоднюю ночь 23-летний парень относится спокойно, тем более, что оплата будет выше в два раза – 360 рублей в час против 180 в обычные дни. – Считаю, что Новый год – это семейный праздник, но всю ночь проводить дома совсем необязательно – после 12-ти молодежь обычно отправляется в ночные заведения. По крайней мере, в нашем клубе в эту ночь всегда аншлаг.

Оказалось, что молодому человеку не придется переживать и по поводу отсутствия дружеской компании.

- Все мои друзья – это танцоры, потому скучать точно не придется. Но с алкоголем перебарщивать во время работы не будем – после окончания шоу в клубе специально для нас будет накрыт столик.

Дома к рабочему графику парня относятся с пониманием.

- Сестра будет встречать Новый год со своей компанией, я семьей не обзавелся – молод еще, а маму в эту ночь тоже дома не застать – она дежурит.

Александр КОПАНОВ,

Айгуль ХАФИЗОВА.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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