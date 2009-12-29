Тигры с генеральскими звездами

Не люблю несправедливости и лжи и всегда боролся против нечестных людей, говорил прямо, что думаю о том или ином человеке. У меня всегда были враги, есть они и сейчас. Мне до сих пор, например, мстят люди, которым я наступил на больную мозоль еще будучи начальником криминальной милиции Уфы. Не могу сказать, что обладаю какой-то особой смелостью – каждый человек чего-то боится. Но нужно уметь побеждать в себе труса. Считаю, что для мужчины и офицера самое главное – не предавать родину и друзей и сохранять честь в любых обстоятельствах. Честь потерять легко, и зависит это только от тебя самого.