Тигры с генеральскими звездами

Сенатор Рудик Искужин в советское время окончил высшую школу КГБ и весьма успешно трудился на ниве защиты отечества (как это часто бывает с работниками «невидимого» фронта, его чекистская биография весьма скупа на подробности).
Вице-премьер башкирского правительства Рафаил Диваев начинал службу в пограничных войсках рядовым, а после армии сразу пришел в милицию. Рафаил Узбекович прошел все ступени милицейской карьеры в уголовном розыске и более 12 лет возглавлял Министерство внутренних дел республики. Любопытно, среди правоохранителей ходят слухи о том, что Рафаил Узбекович на самом деле даже родился в День милиции – 10 ноября, но подправил себе дату рождения, переписав в паспорте именины на 2 ноября, чтобы не смешивать профессиональный праздник с личным.
Заместитель главы Госнаркоконтроля Виталий Мартынов до того, как занял этот пост, был главным сыщиком Уфы и много лет работал начальником криминальной милиции управления внутренних дел столицы Башкирии, зарекомендовав себя настоящей грозой криминалитета.
Секретарь межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан Александр Шабрин дослужился до первого замминистра внутренних дел БАССР, а начинал свою карьеру в уголовном розыске и даже сидел в одном кабинете с Виталием Мартыновым в Советском РУВД Уфы.
- В молодости Александр Иванович был такой же непоседа, как и я, - рассказывает генерал Мартынов про нынешнего секретаря Совбеза Башкирии Александра Шабрина. – Мы с ним искренне воевали за правое дело, были в хорошем смысле драчунами, готовыми биться против несправедливости.
Интересно, что в год Тигра родились сразу два главных башкирских служителя Фемиды - председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко и глава Арбитражного суда РБ Игорь Арсенов. Так что, рожденным в год Тигра действительно свойственно биться за справедливость.
Журналисты «МКС» решили выяснить, действительно ли дарованные китайским гороскопом черты характера так влияют на карьерный рост, и задали людям, рожденным в год Тигра, четыре одинаковых вопроса.
1. Как сложился уходящий год?
2. Что ждете от наступающего?
3. Верите ли вы в гороскопы?
4. Находите ли в себе качества тигра - символа года?
Рудик Искужин, член Совета Федерации РФ от Башкирии:
«Хотелось бы меньше черных полос»
1. Год складывался неплохо. Но сейчас говорить о каких-то достижениях даже неловко - все затмили трагические события. Прежде всего, авария на Саяно-Шушенской ГЭС и жуткая катастрофа у наших соседей-пермяков.
2. Хотелось бы, чтобы мы, граждане России, жили достойно, спокойно, чтобы было меньше страданий. Тигр, как и зебра, полосатый. Но черных полос хотелось бы поменьше.
3. К гороскопам отношусь скептически. Но эти выкладки всегда и всем представителям знаков зодиака обещают положительные моменты, а значит, успокаивают людей.
4. Наверное, черты тигра во мне есть, но лучше спросить об этом у знакомых.
Рафаил Диваев, вице-премьер правительства РБ:
«В следующем году жду подъема экономики»
1. Минувший год прошел напряженно, и это понятно – приходилось бороться с кризисными проявлениями во всех сферах жизни. Правительство Башкортостана многое сделало, чтобы народ республики не чувствовал себя ущемленным из-за экономического спада, но считаю, что мы отработали лишь на 94%, а хотелось сделать большее.
2. От нового года жду экономического подъема – считаю, что кризис больно сказывается на каждом человеке. Если, наконец, экономика пойдет вверх, это будет для меня самым лучшим подарком.
3. Гороскопы не читаю и тем более им не доверяю. О том, что родился в год Тигра, узнал от вашего издания.
4. Если вы считаете, что обладаю отвагой – приятно слышать. И вспыльчив, признаюсь, бываю иногда. Но судить о моем характере нужно не мне, а окружающим.
Марат Магадеев, начальник управления МЧС РФ по РБ:
«Качества тигра можно найти у любого человека»
1. Уходящий год запомнился напряженным ритмом, быстро меняющимися событиями, как печальными, так и приятными. В столице республики состоялся пятый чемпионат мира среди пожарных и спасателей, который позволил показать красоту нашего города, доброе отношение людей к нашей профессии.
2. Хотелось, чтобы в будущем году не было чрезвычайных ситуаций и пожаров.
3. В гороскопы не верю.
4. Каждый человек по-своему индивидуален, а потому может найти в себе качества как Тигра, так и другого символа года.
Виталий Мартынов, замглавы управления наркоконтроля по РБ:
«Тигр – мое любимое животное»
1. Считаю, что 2009 год для нашей структуры сложился хорошо, удалось многое сделать, не только на ниве борьбы с наркоугрозой, но и в преломлении отношения общества к этому злу. Многие государственные и общественные структуры приходят к пониманию, что распространение наркотиков угрожает будущему всей страны и бороться с ним следует всем миром. Наше управление по всем главным рейтинговым показателям занимает первое место в Российской Федерации.
2. Мы всегда ждем от нового года чего-то хорошего и прекрасного, надеемся, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. Надежда умирает последней, будем ждать только хорошего в 2010-м.
3. Гороскопам не верю, но доверяю. Во многих выкладках есть рациональное зерно. Когда принимаю человека на работу, обязательно смотрю, когда он родился. И стараюсь давать рожденному под знаком тельца работу, которая требует упорства и усидчивости, а «стрельцу», напротив, дело, связанное с быстрыми передвижениями.
4. Мне очень нравится это животное – тигр, и я даже искренне переживаю, когда узнаю, что поголовье этих хищников сокращается, человек его активно истребляет. Но думаю, что особый склад характера достался и мне, хотя считаю, что у меня – море недостатков.
Не люблю несправедливости и лжи и всегда боролся против нечестных людей, говорил прямо, что думаю о том или ином человеке. У меня всегда были враги, есть они и сейчас. Мне до сих пор, например, мстят люди, которым я наступил на больную мозоль еще будучи начальником криминальной милиции Уфы. Не могу сказать, что обладаю какой-то особой смелостью – каждый человек чего-то боится. Но нужно уметь побеждать в себе труса. Считаю, что для мужчины и офицера самое главное – не предавать родину и друзей и сохранять честь в любых обстоятельствах. Честь потерять легко, и зависит это только от тебя самого.