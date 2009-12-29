Рекламу с Турчинским обещают убрать с улиц Уфы до 1 января

- Ситуация, конечно, очень некрасивая, - признался «МКС» менеджер банка Константин Плотников. – Безусловно, снять билборды следовало бы раньше, однако из-за широкой рекламной кампании с его участием, развернутой по всей стране, мы физически не успели убрать баннеры. Да и листовки с фотографиями выдающегося спортсмена выбросить, если честно, рука не поднимается.