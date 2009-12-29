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Рекламу с Турчинским обещают убрать с улиц Уфы до 1 января

29 декабря 2009, 22:20
Рекламные билборды с изображением шоумена Владимира Турчинского, скончавшегося 16 декабря, до сих пор не сняты с уфимских улиц. В отдел взаимодействия с государственными органами, аналитической работы и рекламы управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии пояснили «МКС», что закон не позволяет признать рекламу ненадлежащей, «здесь скорее нарушаются моральные принципы».

В свою очередь в уфимском офисе национального банка «Траст», рекламным лицом которого являлся Владимир Турчинский, пообещали демонтировать щиты до Нового года.

- Ситуация, конечно, очень некрасивая, - признался «МКС» менеджер банка Константин Плотников. – Безусловно, снять билборды следовало бы раньше, однако из-за широкой рекламной кампании с его участием, развернутой по всей стране, мы физически не успели убрать баннеры. Да и листовки с фотографиями выдающегося спортсмена выбросить, если честно, рука не поднимается.

Г-н Плотников сказал, что в банке скорбят по поводу смерти бодибилдера и выражают искренние соболезнования родным покойного. В кредитном учреждении даже открыли специальный благотворительный счет в поддержку семьи атлета.

- Мы снимем плакаты с изображением человека с большой буквы, коим являлся Владимир Турчинский, до Нового года, - пообещал Константин Плотников.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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