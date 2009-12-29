По оценкам пассажиров, самый добрый тюнинг – у автобусов «Башавтотранса»

- Особенно если проехаться по новогоднему маршруту, - смеются пассажиры.
Кстати, автобусы «Башавтотранса» привлекли внимание жителей Башкирии еще осенью этого года, когда «пошли» по маршрутам любви, семейного счастья, радости и хороших оценок. Яркие машины не только украсили город, но и… начали исполнять заветные желания тех, кого везли.
- Мы давно заметили, что если в автобусе «Башавтотранса», идущего по «счастливому» маршруту загадать желание – оно обязательно сбудется, - говорит мама шестилетней Дилары Нафиса Рафикова. – Мы с дочерью, например, на маршруте «отличных оценок» загадывали отлично написать контрольную – и всегда получалось!
- Мне очень помог маршрут любви, - вторит маме с дочерью 20-летняя Ирина Логинова. – Парень, который мне нравился, недавно признался в своих чувствах, и теперь мы вместе будем встречать Новый год! Сейчас, когда мы с ним едем в автобусах «Башавтотранса», то загадываем, чтобы всегда быть вместе и никогда не расставаться.
Ирина утверждает, что автобусы, идущие по новогоднему маршруту, настоящий подарок для ее подружек.
- Я всем говорю, что поездка на автобусе «Башавтотранса» действенное средство исполнить любую мечту, - говорит студентка. – Ну, а в новогоднем автобусе можно фантазировать о чем угодно – например, я загадаю, чтобы поехать со своим парнем на юг.
Кстати, в «Башавтотрансе» решили согреть и тех, кто тоскует в зимнем городе по яркому солнцу – в Уфе появились маршруты «тепла». Автобусы, украшенные яркой травой и цветами и слоганами: «Вокруг зима, а у нас всегда лето» помогут согреть не одно одинокое сердце.
- Действительно, душой отогреваешься в этом автобусе, - признается Эльвира Багаутдинова, часто пользующаяся 110 и 101 маршрутами. – Дорога в аэропорт дальняя, а ты едешь в летнем автобусе и понимаешь, что стужа за окном – не навсегда.
Но хитом сезона стал все-таки «новогодний» автобус, расцветивший город ожиданием самого счастливого праздника.
- Он похож на сказочный домик, - говорит шестилетняя Дилара Рафикова.
В стилизованных под шкатулки с подарками новогодних автобусах есть хозяева. Так, например, яркую большеместную машину по 39-ому маршруту в Уфе водит Юрий Гагин, а встречает пассажиров кондуктор Людмила Ганцева. Мы решили расспросить их, каково это – работать проводниками хорошего настроения.
- Лучше всего праздничный автобус воспринимают дети, - рассказывает Людмила. – У ребятишек радость: «Ура!», - кричат, – «Мы поедем на новогоднем автобусе!» В детстве все проще воспринимается – школьники легко приобщаются к сказке.
По словам 48-летнего Юрия Гагина, новое оформление автобуса пришлось по душе всем – и его коллегам, и автолюбителям.
- Еду по городу, а из машин сигналят, большой палец показывают – мол, повезло, тебе парень, управлять праздничным транспортным средством, - смеется Юрий Александрович.
- А некоторые специально садятся в наш автобус, чтобы приобщиться к новогоднему счастью, - продолжает г-жа Ганцева. – Заходят, радуются, поздравляют с наступающим, а потом только интересуются по какому маршруту едем. Многие на билеты смотрят, вдруг счастливые? Говорят: «На память оставим». Радуешься за людей – оказывается, им так мало для счастья нужно!
Авторы оригинальной идеи «Наш город – наш автобус» - бюро рекламы «Горн» говорят, что сами не ожидали, что их творчество окажется настолько востребованным горожанами.
- Проект стартовал в конце лета 2009 года, - рассказывает PR-менеджер «Горна» Евгения Колобова. – Мы надеялись обновить саму концепцию общественного транспорта и заставить горожан лишний раз улыбнуться. Конечно, у нас была цель – поднять людям настроение, но эффект превзошел все наши ожидания. Автобусы «Башавтотранса», украшенные яркими логотипами стали не только визитной карточкой республики, но и поистине народными, ведь все волшебные качества приписывают автобусам сами пассажиры.
Впрочем, ничего удивительного в том, что жители Башкирии полюбили автобусы государственного перевозчика, нет. Ведь именно в машинах «Башавтотранса» пассажиров встречают водители, облаченные в белые рубашки и галстуки, именно в автобусах государственного перевозчика студенты могут на протяжении всей поездки бесплатно пользоваться беспроводным интернетом, а любой пассажир кататься со скидкой, приобретя транспортную карту. Именно в автобусах государственного перевозчика одной из первых в стране появилась безналичная форма оплаты проезда, а сами машины оснастили системой навигации, совмещенной с финансовым мониторингом и теперь в «Башавтотрансе» в режиме реального времени контролируют не только где едет автобус, но и сколько пассажиров расплатилось за проезд. А теперь и внешний вид автобусов радует тех, кто выбирает маршруты государственного перевозчика. Ведь пассажирские машины «Башавтотранса» можно встретить на любой улице, а значит, каждый житель города может рассчитывать на хорошее настроение.
- Общественный транспорт потому и называется общественным, что служит обычным людям, помогая передвигаться так, чтобы каждому пассажиру было комфортно, - говорят в «Башавтотрансе». – И мы рады, что нам удалось стать эмоционально ближе к нашим пассажирам.
- Когда мы разрабатывали концепцию внешнего вида государственных автобусов, то делали это искренне, - признается директор бюро рекламы «Горн» Лариса Гордеева. – Нам хотелось доказать, что обычный автобус может быть источником тепла и радости. И народ это чувствует, а потому для многих автобусы государственного перевозчика стали любимым средством передвижения. Мы разрабатывали внешний облик автобусов совместно с «Башавтотрансом», а там точно знают, что хотят пассажиры.
Интересно, что подобного «автобусного» проекта не существует ни в одном городе России и когда авторы концепции говорят о том, что не ожидали столь восторженных отзывов, они немножко лукавят. Профессионалы рекламного рынка, побывавшие в Башкирии, в один голос твердят, что эта уникальная идея достойна самых высших наград, ведь эффект от такой социальной рекламы не измерить никакими деньгами.
- Авторы проекта сумели доступным способом «пробить» сердца людей, - говорит доцент кафедры теории и практики рекламы московской «Высшей школы экономики» Гюзелла Николайшвили. - Ведь, те, кто проедет на таком автобусе, уже не сможет предаваться грустным мыслям.
- Горожане получают хорошие эмоции, просто выйдя на улицу. Это дорогого стоит, - соглашается председатель правления Тульского регионального отделения российского союза дизайнеров Виктор Сумароков. - Нам очень понравилось, что в Уфе есть государственный транспорт, где воплощаются столь важные для всех жителей страны простые истины. Думаю, что этот проект украсил бы любой город России.
Валентин ОРЛОВ.
Между тем
На всероссийском конкурсе у рекламистов из Уфы конкурентов не было
Профессиональное российское рекламное сообщество уже по достоинству оценило работу авторского коллектива рекламного бюро «Горн».
За эти полгода авторы идеи получили уже две серьезных награды. На пятом фестивале социальной рекламы «Городская СРеДа-2009» жюри единогласно отдало первую премию «Горну» за проект «Наш город – наш автобус», а в декабре уфимцы заслужили первый приз на конкурсе Уральской премии за достижения в сфере связей с общественностью «Белое крыло». На IX Всероссийский конкурс в этом году прислали рекордное количество проектов. Проект «Наш город – наш автобус» соперничал с 199 профессионалами рекламного рынка из 32 городов страны, однако экспертный совет решил, что этой работе из Башкирии конкурентов нет. Арбитры не только присудили «Горну» первое место, но и рекомендовали идею оформления государственных автобусов к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник».