По оценкам пассажиров, самый добрый тюнинг – у автобусов «Башавтотранса»

Впрочем, ничего удивительного в том, что жители Башкирии полюбили автобусы государственного перевозчика, нет. Ведь именно в машинах «Башавтотранса» пассажиров встречают водители, облаченные в белые рубашки и галстуки, именно в автобусах государственного перевозчика студенты могут на протяжении всей поездки бесплатно пользоваться беспроводным интернетом, а любой пассажир кататься со скидкой, приобретя транспортную карту. Именно в автобусах государственного перевозчика одной из первых в стране появилась безналичная форма оплаты проезда, а сами машины оснастили системой навигации, совмещенной с финансовым мониторингом и теперь в «Башавтотрансе» в режиме реального времени контролируют не только где едет автобус, но и сколько пассажиров расплатилось за проезд. А теперь и внешний вид автобусов радует тех, кто выбирает маршруты государственного перевозчика. Ведь пассажирские машины «Башавтотранса» можно встретить на любой улице, а значит, каждый житель города может рассчитывать на хорошее настроение.