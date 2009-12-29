Павел Качкаев: «2010-й год будет столь же сложным как предыдущий»

Как заметил столичный мэр, уже в 2009 году для выполнения взятых на себя социальных обязательств городским властям пришлось впервые за последние восемь лет мобилизовать все наличные ресурсы, брать банковские кредиты и перейти в режим жесткого контроля за расходованием средств. Правда, по словам Павла Качкаева, все возможности для экономии пока не исчерпаны, хотя затраты на содержание аппарата столичной администрации благодаря резкому снижению зарплат, командировочных и прочих расходов удалось сократить более чем на 20% при плане в 15. Мэр так же отметил, что из-за кризиса соседние регионы так же оказались не в лучшем положении: серьезный финансовый урон понесли все близлежащие города-миллионники, в том числе Волгоград, Челябинск, Самара и Омск, а бюджет Казани сократился настолько, что впервые сравнялся по объемам с бюджетом Уфы.