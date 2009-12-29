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Павел Качкаев: «2010-й год будет столь же сложным как предыдущий»

29 декабря 2009, 22:36
- Судя по тем предварительным результатам, которые мы видим по налоговым поступлениям и показателям работы городской экономики новый 2010-й год будет столь же сложным, как и предыдущий, - заявил глава администрации столицы Башкирии Павел Качкаев на последней сессии Горсовета.

В уходящем году в Уфе будет сдано 560 тысяч квадратных метров жилья, что более чем на 250 тысяч «квадратов» меньше чем в 2008-м, объем инвестиций в торговлю упал более чем в два раза: с 1,3 миллиарда до 574 миллионов рублей, объем отгруженной продукции и оказанных услуг снизился примерно на 14%. Соответственно сократились и поступления в городской бюджет. Основной финансовый документ будущего года изначально был принят с дефицитом около 300 миллионов рублей.

Как заметил столичный мэр, уже в 2009 году для выполнения взятых на себя социальных обязательств городским властям пришлось впервые за последние восемь лет мобилизовать все наличные ресурсы, брать банковские кредиты и перейти в режим жесткого контроля за расходованием средств. Правда, по словам Павла Качкаева, все возможности для экономии пока не исчерпаны, хотя затраты на содержание аппарата столичной администрации благодаря резкому снижению зарплат, командировочных и прочих расходов удалось сократить более чем на 20% при плане в 15. Мэр так же отметил, что из-за кризиса соседние регионы так же оказались не в лучшем положении: серьезный финансовый урон понесли все близлежащие города-миллионники, в том числе Волгоград, Челябинск, Самара и Омск, а бюджет Казани сократился настолько, что впервые сравнялся по объемам с бюджетом Уфы.

Николай КРАСИН.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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