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Ни кожи, ни рожи. Лишиться человеческого облика проще всего под Новый год

29 декабря 2009, 21:32
Превратив в тигренка домашнего кота, я решила узнать, можно ли мне самой перевоплотиться в роскошную тигрицу. Конечно, ненадолго - лишь на время новогодних праздников. Оказалось, что и эту прихоть я могу осуществить без проблем. Шить и напяливать на себя жаркую шкуру я, естественно, не собиралась – детские утренники для меня остались в далеком прошлом. Наоборот - решила снять с себя все лишнее и позволить разукрасить свое нагое тело оранжево-черными полосками.

Уже знала, что в Уфе достаточно специалистов по нательной живописи. Искусством бодиарта гостей часто развлекают на вечеринках, рекламных акциях и клубных шоу-программах. Правда, сходу найти координаты нужных салонов или мастеров оказалось не так-то просто. Обнаружила лишь пару телефонов.

- Хотела сделать своему молодому человеку сюрприз – после боя курантов предстать перед ним в образе тигрицы. Можете раскрасить меня посексуальнее? - как можно манернее объясняю я.

- Уже ничем помочь не можем, - раздраженно ответил мужчина, которого явно отрывали от дела. – У нас расписан каждый день вплоть до Нового года – слишком много заказов на раскраску.

Не отчаиваясь, продолжила набирать номера и наткнулась на фирму, организующую праздники.

- Эротичной тигрицей? Да без проблем, - обрадовала меня дама. – Работа займет около двух часов. Мы приедем, куда скажете, и будем творить.

- А как долго «шкурка» продержится? – интересуюсь я. – И еще: у меня кожа чувствительная, как бы аллергии не было…

- Пока не примете душ, краска с вас не сойдет, - не без гордости отметила собеседница. - А высыпаний на коже и быть не может: мы используем очень дорогую краску - аквагрим, которая подходит даже для самой нежной кожи. Все, что нужно от вас, – это надеть черные стринги без кружев, чтобы рисунок ложился ровно, не трескался.

Художественную услугу в компании оценили в две тысячи рублей, а если добавить спецэффектов и макияж, то придется выложить на 500 рублей больше.

- Если собираетесь устраивать на работе корпоратив, то можем прислать уже разукрашенных девочек-моделей, - начала разводить меня дама. - А еще у нас есть замечательный новогодний номер «Тигрица в клетке». Девушка в костюме тигра десять минут будет танцевать восточный танец за железными решетками – клетку мы соберем непосредственно на мероприятии. Этот номер будет стоить 3,5 тысячи рублей. Да, не дешевый, но очень востребованный, так что торопитесь заказывать.

- А тигриный костюмчик в финале танцовщица скинуть может? – делаю вид, что заглотила наживку.

- Ну, это же не стрип-шоу, - возмутилась устроительница праздников. – Наше агентство таких услуг не оказывает.

Надеюсь, любимый оценит оригинальность моей задумки. Теперь, чтобы перевоплотиться в полосатую хищницу, остается лишь дождаться 31 декабря.

Жанна АНАСТАСОВА.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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