Ни кожи, ни рожи. Лишиться человеческого облика проще всего под Новый год

Превратив в тигренка домашнего кота, я решила узнать, можно ли мне самой перевоплотиться в роскошную тигрицу. Конечно, ненадолго - лишь на время новогодних праздников. Оказалось, что и эту прихоть я могу осуществить без проблем. Шить и напяливать на себя жаркую шкуру я, естественно, не собиралась – детские утренники для меня остались в далеком прошлом. Наоборот - решила снять с себя все лишнее и позволить разукрасить свое нагое тело оранжево-черными полосками.