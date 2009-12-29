Китязь в тигровой шкуре. Как превратить кота в тигра

Закрасить и закосить
Казалось бы, дело-то плевое – взять бабушкиного Китю, готового закосить под тигренка, да исполосовать его оранжево-черными красками. Но нет - легких путей мы не ищем. Обзвонив все справочные Уфы, я поняла, что мое скромное желание практически невыполнимо. Приличных салонов красоты для животных в нашем городе днем с огнем не сыщешь, а отдавать мяуку стилистам-самоучкам страшновато.
- Алло, девушка, помогите решить проблему, – первым делом звоним в городскую ветеринарную станцию, специалисты которой готовы оказывать дополнительные услуги. – Собралась на гламурную новогоднюю вечеринку, хочу подружек удивить - прийти с котиком, выкрашенным в тигра.
- Вашего питомца мы можем разве что подстричь, а красить – ни за что! С косметическими средствами мы не работаем.
Набираю номер известной сети зоомагазинов, о которых видела рекламу, что они предлагают услуги, не побоюсь этого слова, по груммингу (стрижке) и триммингу (выщипыванию омертвевших волос) собак. Прикидываюсь настоящей блондинкой и снова задвигаю историю про вечеринку.
- Раньше у нас были услуги по внешнему виду животных, - сетует приятный мужской голос. – Но теперь мы от них отказались - маловато клиентов. Скажу честно, вам вряд ли кто-то согласится помочь. Красить кошек очень опасно.
- Неужели погибнет?
- Ну, до летального исхода дело не дойдет, но аллергия очень возможна. Вы же не хотите, чтоб ваш котик чесался?
Отчаявшись, решаем позвонить в обычную – человеческую - парикмахерскую. Выбираем салон подороже в надежде на то, что здесь более квалифицированные специалисты, но снова получаем отрицательный ответ.
- Извините, наши стилисты этим не занимаются.
- Но я хорошо заплачу, может, в частном порядке кто согласится? – не унимаюсь я.
- Нет, и не звоните больше, - заверещала менеджер Мария, желая как можно быстрее отделаться от сумасшедшей клиентки.
На помощь приходит всемогущий интернет, где я отыскала заветный телефон частного специалиста по стрижке кошек. Мужчина, услышав мою просьбу, нисколько не удивился, как будто такие странные предложения ему поступают каждый день.
– Ну что вы, этого делать нельзя, - учтиво заметил мастер. – То, что людям хорошо, кошке – смерть. Был у нас случай: мурлыке покрасили только голову человеческими красками. Так животное было при смерти! Токсическое отравление – это не шутки. Конечно, есть краски, специально предназначенные для животных, но это дорогое удовольствие. Комплект стоит около семи тысяч рублей. Но поскольку вам нужно только два цвета, сумма заказа будет не больше четырех тысяч. За работу возьмем еще тысячу. Еще могу предложить вам раскрасить киску гуашью или другой краской, не содержащей химических веществ.
Кто? Кот в пальто
Тем, кто не намерен особо тратиться или бегать в поисках нужных красок, а заиметь домашнего тигренка все-таки желает, можно посоветовать просто нарядить питомца в полосатый костюмчик. Оказывается, с подобными товарами в Уфе проблем нет. Обзвонив несколько магазинов по продаже одежды для животных, мы убедились, что спрос на них есть.
– Через неделю перезвоните, ближе к Новому году привезем отличные гламурные комбинезончики, - посоветовала продавец Люба. – Под леопарда, флисовые с капюшончиком. Раньше они у нас стоили 600 рублей, а новую цену пока подсказать не смогу.
- А у вас что, много таких нарядов? Вдруг я приду на праздник, а у подружки кошка в таком же костюме будет?
- Ну что вы, мы привозим только один-два экземпляра. Это же эксклюзив! – обиженным голосом уверила меня торговка.
Кроме того, существуют портные, специализирующиеся на пошиве для животных. Они запросто сошьют наряд для кошки в пределах тысячи рублей.
В поисках ткани направились в один из крупных торговых центров столицы Башкирии. Несмотря на обилие товара, здесь нам ничем помочь не смогли.
- Ткани тигровой расцветки давно разобрали – кому на новогодний маскарад, а кому для ребенка на утренник, - развела руками продавец.
Ничего мы не отыскали и в других разрекламированных салонах. «Тигровый» отрез удалось приобрести в небольшом черниковском магазинчике. Здесь полосатые ткани были выставлены в витрине, видимо, как самый ходовой товар. Причем на выбор – мех с желтым, оранжевым и коричневым оттенком.
- У нас все ткани берут одинаково охотно, - убеждает продавец Лада Внукова. – «Тигриные», в основном, для новогодних праздников. Но спрос на наш товар обычно не зависит от каких-то торжеств. Если есть желание, могу подобрать вам ткань на платье «под леопарда», - начала мне втюхивать торговка невыносимо пошлые пятнистые тряпки, расшитые золотом.
- Мне бы только для котика, он ведь для меня как ребенок, - сыграла я дурочку и остановила свой выбор на более естественной расцветке – с черно-оранжевыми полосками, отдав за полутораметровый отрез всего 150 рублей. Знакомая швея, кода я обратилась к ней с просьбой, надо сказать, немало удивилась – для животных шить ей еще не приходилось. Особенно не удавались примерки – Китя никак не хотел влезать в новую шкурку, исцарапав нам все руки. Зато теперь моего котика никто не отличит от тигренка.
Жанна АНАСТАСОВА.
Между тем
Кисок вогнали в краску
Мода на окрашивание кошек во всем мире дело рядовое, сродни стрижке питомца. Например, в Штатах эксцентричные любители животных изощряются как могут, перекрашивая своих питомцев в самые немыслимые цвета. Многие хозяева делают любимцев похожими на себя или превращают в других животных. Кошачий бодиарт – удовольствие не из дешевых. Например, один такой поход в салон порой обходится в тысячи долларов.