Китязь в тигровой шкуре. Как превратить кота в тигра

– Ну что вы, этого делать нельзя, - учтиво заметил мастер. – То, что людям хорошо, кошке – смерть. Был у нас случай: мурлыке покрасили только голову человеческими красками. Так животное было при смерти! Токсическое отравление – это не шутки. Конечно, есть краски, специально предназначенные для животных, но это дорогое удовольствие. Комплект стоит около семи тысяч рублей. Но поскольку вам нужно только два цвета, сумма заказа будет не больше четырех тысяч. За работу возьмем еще тысячу. Еще могу предложить вам раскрасить киску гуашью или другой краской, не содержащей химических веществ.