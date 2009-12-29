«Библиотечная» инициатива Курултая обретет силу федерального закона

По мнению башкирских народных избранников, человек, достигший такого возраста способен «самостоятельно принять решение стать пользователем библиотек». При этом, полагали авторы инициативы, ему достаточно предъявить собственный паспорт, а не документы, удостоверяющие личность родителей. А существующее ныне в законе положение народные избранники назвали «излишним ограничением». Они предложили снизить этот возрастной ценз с 16 до 14 лет, будучи уверенными, что вносимое «изменение позволит в более полной мере гарантировать права несовершеннолетних на свободный доступ к информации и свободное духовное развитие».