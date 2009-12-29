«Библиотечная» инициатива Курултая обретет силу федерального закона

Всего, в Думе настоящему времени в стадии рассмотрения находятся 14 проектов федеральных законов, разработанных в Курултае РБ, а «библиотечная» законодательная инициатива башкирских депутатов поддержана их думскими коллегами и на минувшей неделе принята нижней палатой российского парламента в третьем окончательном чтении и одобрена Советом Федерации.
Напомним, что в июне нынешнего года депутаты Курултая обратили внимание, что согласно действующему законодательству, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет могут стать пользователями общедоступных библиотек только при предъявлении «документов, удостоверяющих личность их законных представителей». Между тем, как известно, собственный паспорт должны иметь все граждане России с 14 лет.
По мнению башкирских народных избранников, человек, достигший такого возраста способен «самостоятельно принять решение стать пользователем библиотек». При этом, полагали авторы инициативы, ему достаточно предъявить собственный паспорт, а не документы, удостоверяющие личность родителей. А существующее ныне в законе положение народные избранники назвали «излишним ограничением». Они предложили снизить этот возрастной ценз с 16 до 14 лет, будучи уверенными, что вносимое «изменение позволит в более полной мере гарантировать права несовершеннолетних на свободный доступ к информации и свободное духовное развитие».
В результате с башкирскими законодателями согласились и думцы, и сенаторы.