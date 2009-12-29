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«Библиотечная» инициатива Курултая обретет силу федерального закона

29 декабря 2009, 22:33
В минувший четверг депутаты Госсобрания Башкирии закрыли осеннюю сессию, котрая была короткой, но весьма насыщенной. Как сообщили «МКС» в Курултае РБ, народные избранники рассмотрели за четыре пленарных заседания успели рассмотреть 65 законопроектов, приняв 51 закон. К моменту закрытия осенней сессии, 28 из них подписаны президентом республики. Башкирские парламентарии с сентября по декабрь выступили с тремя законодательными инициативами, которые приняты к рассмотрению профильными комитетами Госдумы.

Всего, в Думе настоящему времени в стадии рассмотрения находятся 14 проектов федеральных законов, разработанных в Курултае РБ, а «библиотечная» законодательная инициатива башкирских депутатов поддержана их думскими коллегами и на минувшей неделе принята нижней палатой российского парламента в третьем окончательном чтении и одобрена Советом Федерации.

Напомним, что в июне нынешнего года депутаты Курултая обратили внимание, что согласно действующему законодательству, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет могут стать пользователями общедоступных библиотек только при предъявлении «документов, удостоверяющих личность их законных представителей». Между тем, как известно, собственный паспорт должны иметь все граждане России с 14 лет.

По мнению башкирских народных избранников, человек, достигший такого возраста способен «самостоятельно принять решение стать пользователем библиотек». При этом, полагали авторы инициативы, ему достаточно предъявить собственный паспорт, а не документы, удостоверяющие личность родителей. А существующее ныне в законе положение народные избранники назвали «излишним ограничением». Они предложили снизить этот возрастной ценз с 16 до 14 лет, будучи уверенными, что вносимое «изменение позволит в более полной мере гарантировать права несовершеннолетних на свободный доступ к информации и свободное духовное развитие».

В результате с башкирскими законодателями согласились и думцы, и сенаторы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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