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Вячеслав Быков покритиковал «юлаевцев» и предостерег сборников

27 декабря 2009, 21:41
25 декабря тренерский штаб сборной России обнародовал предварительный состав на Олимпиаду-2010 в Ванкувере. В него вошли три вратаря и 20 полевых игроков. При этом 14 хоккеистов представляют НХЛ, а девять - российские клубы: четверо – «Салават Юлаев», трое – «Ак Барс», по одному - ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Через официальный сайт ФХР тренеры нашей сборной сделали заявление, что и этот список не окончательный, а лишь «предварительный», так как еще возможны замены. А уже на пресс-конференции после матча «Салават Юлаев» - «Северсталь», в котором уфимцы проиграли со счетом 2:3, главный тренер башкирского клуба и национальной сборной России Вячеслав Быков довольно жестко высказался о своих подопечных в обеих командах.

Полностью «список 23-х» выглядит так:

вратари - Евгений Набоков («Сан-Хосе»), Илья Брызгалов («Финикс»), Семен Варламов («Вашингтон»); защитники - Андрей Марков («Монреаль»), Илья Никулин («Ак Барс»), Дмитрий Калинин («Салават Юлаев»), Константин Корнеев (ЦСКА), Денис Гребешков («Эдмонтон»), Федор Тютин («Коламбус»), Сергей Гончар («Питтсбург»), Антон Волченков («Оттава»); нападающие - Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Виктор Козлов (все – «Салават Юлаев»), Алексей Морозов, Данис Зарипов (оба – «Ак Барс»), Илья Ковальчук, Максим Афиногенов (оба – «Атланта»), Александр Овечкин, Александр Семин (оба -«Вашингтон»), Павел Дацюк («Детройт»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Сергей Федоров («Металлург» Мг).

Ну а пресс-конференции после поражения «Салавата» от «Северстали» Быков был как никогда категоричен:

- «Северсталь» сегодня победила заслуженно. У ребят из Череповца «горели» глаза. Что касается нашей команды, то мы показали свою никчемность. Провели два матча длиною в черно-белую полосу. Сегодня мы были явно где-то в темноте. Сегодня я увидел просто безобразное отношение к делу всех без исключения своих игроков. Сожалею, что так получилось, тем более в такой праздник…

- Замена Еременко после третьей пропущенной шайбы была инициирована Вами или он сам попросился на лавку?

- Это я его заменил. Такие шайбы, какие залетали сегодня, он должен брать. Он их обязан брать.

- Он достаточно нервно отреагировал на замену…

- Это его проблемы. Я принял решение заменить вратаря, потому что нам нужно было побеждать. А как он будет реагировать – это его дело. Мы здесь, в детском саду, что ли?..

- С чем, на Ваш взгляд, в первую очередь, связано то, что игроки мало сегодня выкладывались?..

- Просто им надо чаще ходить в больницы, где дети болеют. Им надо чаще ходить на предприятия, где люди работают ответственно. В ту же шахту сходить. В дет ский дом надо почаще ходить. А мы привыкаем к комфорту, к такой славе и голова начинает у многих кружиться. Это – не профессионально.

- Сегодняшнее поражение – это не последствие прошлого матча?

- В том-то и дело, что нет. Я просто увидел неуважение к сопернику, который наказал нас. В этом вся прелесть спорта: не уважаешь – получаешь.

- Объявление предварительного списка олимпийцев могло негативно сказаться на игроках?

- Слава Богу, что это – предварительный список. И место в нем не гарантировано ни кому. Подчеркиваю это. А если человек не выдерживает такого напряжения, то ему и нет места на таком турнире, как Олимпиада. Там давление будет еще выше.

- Сейчас вся страна ждет от Вас каких-то небольших комментариев о предварительном списке…

- Мы объявили сначала расширенный список, сейчас – предварительный. Окончательный состав все узнают 15 февраля. Замена у нас будет возможна в случае неудовлетворительного выступления игроков, снижения их формы или травмы. По конкретным кандидатурам меня бесполезно сейчас спрашивать. Скажу так: если кто-то будет относиться по-хамски, то его место освободится и будет произведена замена.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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