Вячеслав Быков покритиковал «юлаевцев» и предостерег сборников

25 декабря тренерский штаб сборной России обнародовал предварительный состав на Олимпиаду-2010 в Ванкувере. В него вошли три вратаря и 20 полевых игроков. При этом 14 хоккеистов представляют НХЛ, а девять - российские клубы: четверо – «Салават Юлаев», трое – «Ак Барс», по одному - ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Через официальный сайт ФХР тренеры нашей сборной сделали заявление, что и этот список не окончательный, а лишь «предварительный», так как еще возможны замены. А уже на пресс-конференции после матча «Салават Юлаев» - «Северсталь», в котором уфимцы проиграли со счетом 2:3, главный тренер башкирского клуба и национальной сборной России Вячеслав Быков довольно жестко высказался о своих подопечных в обеих командах.