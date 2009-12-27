Вячеслав Быков покритиковал «юлаевцев» и предостерег сборников

Полностью «список 23-х» выглядит так:
вратари - Евгений Набоков («Сан-Хосе»), Илья Брызгалов («Финикс»), Семен Варламов («Вашингтон»); защитники - Андрей Марков («Монреаль»), Илья Никулин («Ак Барс»), Дмитрий Калинин («Салават Юлаев»), Константин Корнеев (ЦСКА), Денис Гребешков («Эдмонтон»), Федор Тютин («Коламбус»), Сергей Гончар («Питтсбург»), Антон Волченков («Оттава»); нападающие - Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Виктор Козлов (все – «Салават Юлаев»), Алексей Морозов, Данис Зарипов (оба – «Ак Барс»), Илья Ковальчук, Максим Афиногенов (оба – «Атланта»), Александр Овечкин, Александр Семин (оба -«Вашингтон»), Павел Дацюк («Детройт»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Сергей Федоров («Металлург» Мг).
Ну а пресс-конференции после поражения «Салавата» от «Северстали» Быков был как никогда категоричен:
- «Северсталь» сегодня победила заслуженно. У ребят из Череповца «горели» глаза. Что касается нашей команды, то мы показали свою никчемность. Провели два матча длиною в черно-белую полосу. Сегодня мы были явно где-то в темноте. Сегодня я увидел просто безобразное отношение к делу всех без исключения своих игроков. Сожалею, что так получилось, тем более в такой праздник…
- Замена Еременко после третьей пропущенной шайбы была инициирована Вами или он сам попросился на лавку?
- Это я его заменил. Такие шайбы, какие залетали сегодня, он должен брать. Он их обязан брать.
- Он достаточно нервно отреагировал на замену…
- Это его проблемы. Я принял решение заменить вратаря, потому что нам нужно было побеждать. А как он будет реагировать – это его дело. Мы здесь, в детском саду, что ли?..
- С чем, на Ваш взгляд, в первую очередь, связано то, что игроки мало сегодня выкладывались?..
- Просто им надо чаще ходить в больницы, где дети болеют. Им надо чаще ходить на предприятия, где люди работают ответственно. В ту же шахту сходить. В дет ский дом надо почаще ходить. А мы привыкаем к комфорту, к такой славе и голова начинает у многих кружиться. Это – не профессионально.
- Сегодняшнее поражение – это не последствие прошлого матча?
- В том-то и дело, что нет. Я просто увидел неуважение к сопернику, который наказал нас. В этом вся прелесть спорта: не уважаешь – получаешь.
- Объявление предварительного списка олимпийцев могло негативно сказаться на игроках?
- Слава Богу, что это – предварительный список. И место в нем не гарантировано ни кому. Подчеркиваю это. А если человек не выдерживает такого напряжения, то ему и нет места на таком турнире, как Олимпиада. Там давление будет еще выше.
- Сейчас вся страна ждет от Вас каких-то небольших комментариев о предварительном списке…
- Мы объявили сначала расширенный список, сейчас – предварительный. Окончательный состав все узнают 15 февраля. Замена у нас будет возможна в случае неудовлетворительного выступления игроков, снижения их формы или травмы. По конкретным кандидатурам меня бесполезно сейчас спрашивать. Скажу так: если кто-то будет относиться по-хамски, то его место освободится и будет произведена замена.