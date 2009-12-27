Вернется ли Уфа к «сытой жизни» в 2010-м?

Пока городские власти не говорят о конкретных суммах, но известно, что речь может идти о выделении региону примерно миллиарда рублей, значительная часть которого достанется его столице. В случае получения коммунального бонуса в Уфе он будет направлен на замену 242 наиболее износившихся лифтов. По словам г-на Ялалова для самостоятельной замены подъемного оборудования, надежность которого вызывает серьезные опасения, с каждой квартиры придется единовременно собрать по 20-25 тысяч рублей, что для большинства уфимских семей просто нереально. В то же время, финансовая помощь Москвы позволит снять эту весьма острую проблему как минимум до 2013 года.