Вернется ли Уфа к «сытой жизни» в 2010-м?

Строительство
Строительный сектор, безусловно, оказался одной из самых пострадавших от кризиса отраслей с весьма туманными перспективами.
Из-за сложности получения банковских кредитов основная масса жилья строиться по государственным программам, что в свою очередь привело к общему снижению темпов застройки. К началу декабря в Уфе было введено в эксплуатацию 437 тысячи квадратных метров жилья, что значительно уступает показателям прошлого года. Для выполнения плана на 2009 год уфимским строителям необходимо сдать более 100 тысяч квадратных метров, что впрочем, все равно будет без малого на 300 тысяч «квадратов» меньше, чем в 2008-м.
Кризис сказался и на социальных ипотечных программах. В этом году администрация Уфы совместно с застройщиками определила около полутора тысяч квартир для реализации по городской социальной ипотеке, то есть фактически по себестоимости. Однако при выполнении этого плана возникла острая проблема привлечения банковских кредитов.
- Банки предъявляют очень жесткие требования, по которым стадия готовности домов, участвующих в программе должна быть не менее 50%, - обрисовал проблему курирующий строительный сектор первый вицэ-мэр Уфы Рашит Саттаров. – Однако у многих застройщиков сегодня просто нет денег даже на начало работ, не говоря уже о доведении объектов до стадии 50-процентной готовности. Именно нехватка кредитов тормозит возведение соцжилья.
Надежды на изменения к лучшему в новом году строители связывают, прежде всего, с помощью государства. На уровне правительства республики на поддержку программ социальной ипотеки в Уфе планируется выделить около миллиарда рублей.
Одним из приоритетных направлений на будущий год станет индивидуальное строительство, в том числе по республиканской программе «Свой дом». В 2010-м в Уфе планируется ввести 260-230 тысяч квадратных метров индивидуальных домов, что впервые в новейшей истории Уфы будет почти соответствовать объемам высотного строительства.
В плане общих прогнозов городские власти и аналитики рынка недвижимости рассматривают несколько вариантов развития событий на будущий год. По первому, наиболее осторожному прогнозу, в 2010 году темпы застройки сохранятся на нынешнем уровне, то есть в пределах полумиллиона квадратных метров, по более оптимистическому сценарию уже к концу 2012 года объем строительства жилья возрастет до 700 тысяч «квадратов», а отрасль по основным показателям выйдет на докризисный уровень.
Промышленность
В отличие от строительной индустрии промышленность пережила кризисный год с относительно небольшими потерями. В январе-октябре индекс промышленного производства в сравнении с прошлым годом упал всего на 4%, хотя большинство крупных заводов работали четыре дня в неделю. По итогам четвертого квартала городские власти прогнозируют выход производства на докризисный уровень и не исключают рост в следующем году.
Оптимистические прогнозы во многом связаны с тем, что большинству крупнейших промпредприятий Уфы удалось получить солидный госзаказ, гарантирующий занятость и стабильную прибыль на годы вперед.
Безусловным лидером здесь можно назвать УМПО. Если в 90-е годы завод выживал в основном благодаря экспортным поставкам в Индию и Китай, то с нового года он будет участвовать в перевооружении собственных военно-воздушных сил, а госконтракты впервые за последние 15 лет превысят объемы экспорта. УМПО будет поставлять двигатели АЛ-41Ф для новейших многофункциональных истребителей Су-35С, которые раньше шли только на экспорт. Отгрузка первой партии запланирована уже на будущий год, а до 2015 года в Уфе соберут и отправят заказчику 96 авиамоторов.
Уфимское приборостроительное объединение (УППО) активно участвует в Федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиатехники России на период до 2015 года», одновременно наращивая во многом утраченный в 90-е космический потенциал. Предприятие участвует в программе выпуска комплектующие для грузовых космических кораблей летающих на МКС, рассчитанной до 2012 года. Далее этот график будет продлен с учетом перехода НАСА на доставку грузов и американских экипажей нашими кораблями. Кроме того, УППО изготовит около 170 приборов для многоцелевого лабораторного модуля, который будет пристыкован к МКС.
Хорошие перспективы имеют Башкирский троллейбусный завод и Иммунопрепарат, которым благодаря госзаказу удалось резко улучшить свои показатели.
Как отметила заместитель главы администрации Уфа Альбина Юсупова, если к концу уходящего года производство реально выйдет на докризисный уровень, городской бюджет почувствует его фактический результат в виде роста налоговых поступлений не раньше чем через шесть месяцев. Именно столько времени потребовалось на то, чтобы город ощутил наметившийся выход из затяжного постсоветского кризиса в конце 1990-х годов.
Дороги
В связи с падением поступлений в городской и республиканский бюджет расходы на строительство и реконструкцию городских дорог в 2010 году будут сокращены в два раза. Дорожные службы в основном будут заниматься ямочным ремонтом и где возможно расширять проезжую часть, а не строить новые магистрали.
- В современных условиях лучший и экономически эффективный способ улучшения ситуации на дорогах – максимальное расширение проезжих частей, - отметил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов. – На 2010 год планируется дальнейшее расширение наиболее загруженных магистралей: улиц Коммунистической, Сочинской, Цурюпы, Кирова, Октябрьской революции и Вологодской, а так же строительство двух дополнительных полос на улице Округа Галле на участке от проспекта Октября до Южного автовокзала. Для реализации последнего проекта город пошел на весьма затратный перенос теплотрассы стоимость около 90 миллионов рублей, а само расширение обойдется еще в 85 миллионов.
В дополнение к названным планам, коммунальщики подготовили крупную программу по созданию дополнительной полосы на 100 городских перекрестках, где транспорт уходит на правый поворот. Подобная операция этим летом была проделана на пересечении проспекта Октября и улицы Володарского напротив ДК Юбилейный и действительно серьезно упростила проезд.
На 2010 год так же планировалась сдача 2-й очереди моста у Каменной переправы, но из-за нехватки бюджетного финансирования реализация этого весьма дорогостоящего проекта будет отложена до лучших времен.
Торговля
Экономический спад серьезно сказался и на торговле. Если за три первых квартала прошлого года в Уфе было построено 120 магазинов площадью 80 тысяч квадратных метров, то в этом чуть более 100, общей площадью всего около 33 тысяч кв. м. Объем инвестиций также упал более чем в два раза: с 1,3 миллиардов до 574 миллионов рублей.
Кризис заморозил строительство 15 торговых объектов общей площадью 361 тысяч квадратных метров, в том числе 4 автоцентров.
Что качается планов на будущий год, то среди крупных объектов точно будет достроен многофункциональный торгово-развлекательный центр «Июнь» площадью около 42 тысяч квадратных метров на пересечении улиц Комсомольской и 50-летия СССР. Строительство ТРК «МЕГА» шведской компании IKEA расположено по дороге в аэропорт в лучшем случае завершится в 2011 году, а проект крупнейшего в Уфе семейного торгово-развлекательного центра «Планета» в микрорайоне Глумилино до сих пор так и не вышел из стадии проектирования, хотя инвестор все же не отказался от возведения этого объекта после завершения кризиса.
ЖКХ
С января нового года россияне перейдут на 100-процентную оплату всех коммунальных услуг. Желая подсластить пилюлю, федеральные власти в рамках реализации закона №185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» в 2008-2011 годах выделяют регионам солидные средства на капремонт и расселение аварийного жилья. Башкирия решила по максимуму использовать представившуюся возможность и за два года выбрала весь лимит трехлетнего финансирования, Только в 2009 году общая стоимость проведенного в Уфе капремонта составила 1,8 миллиарда рублей. На эти деньги удалось отремонтировать 246 многоквартирных домов, где проживают 90 тысяч человек. Однако получение дополнительных траншей в 2010-м году возможно лишь за счет регионов, не сумевших должным образом выполнить условия федеральной программы.
В ноябре комиссия Фонда содействия реформированию ЖКХ во главе с его председателем Константином Цициным провела исследования качества выполненного капремонта в Уфе. От ее заключения во многом будет зависеть получение дополнительных траншей.
- По предварительным заявлениям руководства Фонда возможность получение дополнительных ассигнований на капремонт у республики, а значит и города есть, - говорит первый вицэ-мэр Уфы Ирек Ялалов. – По крайней мере, из 18 регионов претендующих на дополнительные бонусы, Башкортостан уверенно входим в первую десятку.
Пока городские власти не говорят о конкретных суммах, но известно, что речь может идти о выделении региону примерно миллиарда рублей, значительная часть которого достанется его столице. В случае получения коммунального бонуса в Уфе он будет направлен на замену 242 наиболее износившихся лифтов. По словам г-на Ялалова для самостоятельной замены подъемного оборудования, надежность которого вызывает серьезные опасения, с каждой квартиры придется единовременно собрать по 20-25 тысяч рублей, что для большинства уфимских семей просто нереально. В то же время, финансовая помощь Москвы позволит снять эту весьма острую проблему как минимум до 2013 года.
Медицина
Наиболее крупной новацией в сфере столичного здравоохранения, способной оказать прямое влияние на здоровье сотен тысяч горожан станет исполнение городской целевой программы «Вакцинопрофилактика» на 2010-2014 годы.
Число больных инфекционными заболеваниями в Уфе колеблется от 149 до 224 тысяч человек в год, а экономический ущерб от эпидемий исчисляется десятками миллионов рублей. Реализация программы вакцинопрофилактики уже в следующем году позволит в значительной степени нейтрализовать угрозу многих опасных инфекций, в том числе свиного гриппа, закупить дополнительные вакцины, улучшить оснащение прививочных кабинетов. В среднем на бюджетные средства от опасных вирусов ежегодно будет прививаться 65 тысяч студентов, бюджетников, работников транспорта и торговли. Уровень вакцинации от гриппа с учетом средств предприятий и федерального центра достигнет 40% всего населения Уфы, что должно исключить риск масштабного распространения этой опасной инфекции.
Социалка
Одной из самых острых социальных проблем Уфы, которую предстоит решать уже в самое ближайшее время остается нехватка мест в детских садах. Сегодня уровень охвата дошкольным образованием в среднем по городу составляет 67%. 220 садиков посещают 37 тысяч самых юных уфимцев, а еще около 17 тысяч стоят в очереди. Ситуацию осложняет нуждающаяся в ремонте и обновлении устаревшая материальная база дошкольных учреждений, значительно пострадавшая от хронического недофинансирования 90-х годов.
Решить эти и другие проблемы призвана стартующая в 2010-и году новая целевая программа развития дошкольного образования. В разных частях города запланировано строительство 13 новых детсадов и создание 24 дополнительных групп в уже существующих. Благодаря этому в два ближайших года охват детей дошкольным образованием возрастет с сегодняшних 67 до 72%. Возможность посещать подготовительные школьные классы появится у всех уфимских детей в возрасте от пяти с половиной лет.
Благосостояние и занятость
К концу этого года средняя зарплата по Уфе перевалила за отметку 19,5 тысяч рублей в месяц, против 19,2 тысяч в 2008-м. И хотя фактический показатель доходов возрос на 8,4%, реальная покупательская способность населения заметно снизилась. По оптимистичным прогнозам в новом году средняя зарплата по Уфе преодолеет отметку в 20 тысяч рублей, а в случает неблагоприятного развития событий останется на уровне 19,9 тысяч.
Уровень безработица прогнозируется в 2,3% численности трудоспособного населения Уфы при благоприятном и 2,7% при неблагоприятном развитии ситуации. Число занятых в городской экономике существенно не изменится, и будет колебаться в пределах 481-483 тысяч человек.
Николай КРАСИН.