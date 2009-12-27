Торговля осталась без субсидий

Хотя кризисные явления безусловно сказались. Так, например, произошло перераспределение субъектов малого предпринимательства в отраслевой структуре. Если в 2006-2007 годах на оптово-розничную торговлю приходилось 43%, то сегодня уже 25%. Малый бизнес переориентировался на сельское хозяйство (увеличение доли с 8,8% до 15,2%), обрабатывающие отрасли (с 12,3% до 15,1%). Пострадало строительство, но в то же время возросли объемы оказываемых бытовых услуг (ремонт помещений, автотранспорта, обуви, химчистки, парикмахерские). В сравнении с прошлым годом их оборот составил 107%. А вот количество риэлторов сократилось на 2%.