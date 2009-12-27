Торговля осталась без субсидий

- В Башкортостане в 2009-м появились 8840 субъектов малого предпринимательства. Их количество выросло на 7,6%, достигнув 125542, - рассказал председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и торговле Ринат Зайнуллин. – В то время как в целом по стране отмечается снижение в среднем до 45%.
Сейчас в малом бизнесе заняты более 350 тыс. жителей республики, а это четверть от общего числа трудоспособного населения. По данным ведомства, средняя зарплата на малых и микропредприятиях составляет 12237 рублей.
Хотя кризисные явления безусловно сказались. Так, например, произошло перераспределение субъектов малого предпринимательства в отраслевой структуре. Если в 2006-2007 годах на оптово-розничную торговлю приходилось 43%, то сегодня уже 25%. Малый бизнес переориентировался на сельское хозяйство (увеличение доли с 8,8% до 15,2%), обрабатывающие отрасли (с 12,3% до 15,1%). Пострадало строительство, но в то же время возросли объемы оказываемых бытовых услуг (ремонт помещений, автотранспорта, обуви, химчистки, парикмахерские). В сравнении с прошлым годом их оборот составил 107%. А вот количество риэлторов сократилось на 2%.
В республике поддержали рублем приоритетные направления: производственно-перерабатывающие отрасли, аграрную сферу, бытовые услуги.
- В целом деньги до предпринимателей доведены на 100%. Но об эффективности можно будет говорить через год, - уточнил глава комитета.
Субсидирование велось избирательно. По данным на ноябрь, аграрии подали заявок на 160 млн рублей, получили 40 млн. Производственной сфере достались 120 млн (хотели 400 млн), строители обошлись 20 млн рублей из 84 млн запрашиваемых, транспорт получил 10 млн рублей субсидий из 110 млн желаемых, сфера услуг – 60 млн из 500 млн заявленных, здравоохранение и образование – 50 из 60 млн рублей. Торговля делала запрос на 500 млн рублей, но не получила ничего.
- Мы сознательно ущемили в финансировании оптово-розничную торговлю, поскольку это наиболее развитый вид малого бизнеса, и если крупные сети понесли существенные потери, то магазины шаговой доступности увеличили оборот, - признался Ринат Зайнуллин.
Юлия ПЛЕХАНОВА.