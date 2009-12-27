Судебные приставы теперь встречают неплательщиков у поездов и самолетов

Действующее законодательство даровало судебным приставам широкие полномочия – они имеют право описывать любое имущество задолжавших людей в любом месте. Так, 49-летний алиментщик лишился дорогостоящего телефона, как только вышел из фирменного поезда «Москва-Уфа». Горе-папаша задолжал дочери-инвалиду 250 тысяч рублей и приставы, отследив передвижения командированного, встретили неплательщика прямо на уфимском вокзале. Отец, не желающий содержать своего ребенка, получил совсем нерадостные эмоции, лишившись сотового аппарата и части денег, которые он вынужден был отдать в счет погашения долга. Мужчина трудился на стройках Москвы и явно не плохо зарабатывал, но за несколько лет ни разу не подумал о исполнении решения суда, обязавшего его содержать больную малышку.
Кстати, в случае, если должник не намерен расставаться с деньгами, там, где его подстерег судебный пристав, он может попросту никуда не уехать – закон позволяет принудительно доставлять неплательщика в территориальный отдел службы.
Еще один должник пережил неприятные минуты в салоне самолета, отправлявшегося из столицы Башкирии в Москву. 47-летний мужчина задолжал сразу нескольким банкам около 15 миллионов рублей. Когда его попросили выйти из салона воздушного средства судебные приставы, коммерсант имел в кошельке 37 тысяч деревянных. 25 тысяч рублей он отдал приставам тут же, остальные деньги оставил себе «на всякий случай» и пообещав по возвращении из командировки рассчитаться по долгам, все-таки улетел в Первопрестольную. Выгреб из портмоне все имеющиеся деньги парень, который долго бегал от кредиторов, не желая расплачиваться за нанесенный ущерб во время аварии, случившейся по его вине. Водитель был должен 30 тысяч рублей и предпочел отдать весь долг сразу, лишь бы уехать в запланированную командировку.
Как рассказал «МКС» руководитель пресс-службы УФССП по РБ Сергей Спатар, выезд приставов на исполнительное производство к прибытию поездов или отправке самолетов имеет большой воспитательный эффект.
- Выезжающие на отдых или в командировки должники, как правило, люди не бедные, - говорит г-н Спатар. – И, кроме того, что они в состоянии сразу рассчитаться по долгам, эти должники не желают портить свое реноме. Как только они понимают, что государство не намерено прощать их бегство от кредиторов, то тут же изыскивают средства, чтобы оплатить долги полностью.
По словам Сергея Спатара, хорошо влияют на неплательщиков и представители религиозных конфессий. С недавнего времени башкирская служба судебных приставов заключила соглашение о сотрудничестве с Уфимской епархией и Духовным управлением мусульман РБ.
- После того, как группа злостных алиментщиков прослушала проповедь батюшки в Сельско-Богородском храме, большая часть должников тут же перечислила деньги на содержание своих детей.