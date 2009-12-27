Судебные приставы теперь встречают неплательщиков у поездов и самолетов

Еще один должник пережил неприятные минуты в салоне самолета, отправлявшегося из столицы Башкирии в Москву. 47-летний мужчина задолжал сразу нескольким банкам около 15 миллионов рублей. Когда его попросили выйти из салона воздушного средства судебные приставы, коммерсант имел в кошельке 37 тысяч деревянных. 25 тысяч рублей он отдал приставам тут же, остальные деньги оставил себе «на всякий случай» и пообещав по возвращении из командировки рассчитаться по долгам, все-таки улетел в Первопрестольную. Выгреб из портмоне все имеющиеся деньги парень, который долго бегал от кредиторов, не желая расплачиваться за нанесенный ущерб во время аварии, случившейся по его вине. Водитель был должен 30 тысяч рублей и предпочел отдать весь долг сразу, лишь бы уехать в запланированную командировку.