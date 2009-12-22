Виктор Палагин: «Мы сильны не числом, а кадровым потенциалом»

- Кумертауское авиационное предприятие поставило в Китай наши вертолеты, - рассказывает Палагин. - Китайцы разобрали их до винтика и сказали, что теперь будут делать свою летающую машину, мол, больше в России ничего покупать не будут. Собрали, а их вертолет не летает. Секрет? Конечно – секрет. Наши ученные, как в Библии говорится, и поныне творят. Поверьте, есть закрытые научные разработки новейших технологий, темы, ноу-хау в области нефтехимии и авионики. И эти тайны нужно уметь охранять.