Виктор Палагин: «Мы сильны не числом, а кадровым потенциалом»

Все ведомства, и УФСБ по РБ не исключение, перед знаменательными датами стремятся рапортовать об успехах. Удивительно, но в этот раз рассказать о деятельности самой закрытой башкирской силовой структуры, решился ее глава Виктор Палагин, неожиданно для всех выйдя из тени. И, возможно, Виктор Николаевич не намеревался раскрывать всю подноготную своего руководства спецслужбами, но интересные детали, характеризующие этого человека, журналисты услышали.
В частности, г-н Палагин считает, что представители органов госбезопасности, как и во времена их образования на заре советской власти, по-прежнему имеют холодную голову, горячее сердце и чистые руки.
- За это время в органах безопасности многое изменилось, - говорит Виктор Николаевич. –Но требования к кадровому потенциалу остались неизменными с 1917 года.
По словам г-на Палагина, кадровый отбор в органы госбезопасности до предела строгий, а биографию каждого кандидата рассматривают, чуть ли не под микроскопом.
- Мы сильны не числом, а кадровым потенциалом, - заявляет глава УФСБ по РБ. - Наши сотрудники для государства – самые ценные, поэтому отсев происходит на самом раннем уровне.
Оказывается, желающих стать чекистами проверяют на детекторе лжи, а потом еще и прогоняют через специальные профессиональные тесты. На рассмотрение к начальнику республиканского управления федеральной службы безопасности попадают заявления только тех претендентов, успешно прошедших компьютерные «экзамены».
- Поэтому на протяжении многих лет сотрудников ФСБ не уличали ни в каких преступлениях, - гордится Виктор Николаевич. – Исключения составляют нарушения ПДД, но и в этом случае мы проводим внутреннее служебное разбирательство.
«Я лично хорошо знаком с Юрием Черницевым»
Глава УФСБ по РБ Виктор Палагин, говоря о «чистых руках» спецслужб, в неподкупности рядов остальных сотрудников правоохранительных органов, сомневается.
- Мы на высоком уровне боремся с коррупционерами в правоохранительной системе, и об этом говорят результаты – только за последнее время освобождены от своих должностей высокопоставленные чиновники республиканских МВД и ГУФСИН, - уверяет начальник башкирских чекистов. – По сути, только УФСБ ведет эту работу по правоохранительному блоку.
Однако глава УБЭП МВД по РБ Юрий Черницев в поле зрения контрразведчиков Башкирии не попадал и, по словам г-на Палагина, «компрометирующих материалов на него в ФСБ нет». Напомним, неизвестные блоггеры вывесили в сети утку о том, что г-на Черницева поймали на взятке с поличным местные эфэсбэшники.
- Каких-либо мероприятий в отношении этого полковника в УФСБ не проводилось, - расставил все точки над i генерал Палагин. – У меня хорошие личные отношения с Юрием Черницевым. Мы считаем, что ложная публикация выгодна лицам, недовольным работой этого милиционера. Но мы установим злоумышленников и привлечем их к ответственности.
Правда, г-н Палагин оговорился, что закрыть все экстремистские сайты не получается - «у нас демократия».
- Всех перебить невозможно, - заявил г-н Палагин.
«Операторы связи, не желающие сотрудничать со спецслужбами, будут закрыты»
Но при этом заметил, что в этом году в республике уже закрыты шесть интернет-порталов террористической направленности и в этой работе чекистам хорошо помогает управление Росвязьнадзора по РБ. Кстати, как уверяет Виктор Палагин, «с провайдерами, и со всеми, кто имеет отношение к связи» ведется работа в рамках закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с санкций судов.
- Если провайдеры или операторы связи не проводят определенные регламентные работы по предоставлению нам информации, мы их попросту закрываем, - раскрыл тайны оперативных мероприятий Виктор Николаевич. – Это условие лицензионной деятельности и никаких претензий быть не может.
Подобный случай произошел недавно с компанией «Уфанет», руководство которой отказалось покупать оборудование, обязательное для обеспечения госбезопасности. Россвязьнадзор отправился в арбитражный суд и заставил-таки бизнесменов раскошелиться на специальную аппаратуру, необходимую для проведения оперативной деятельности.
Любопытно, что г-н Палагин считает – широкое распространение в Интернете социальных сетей, таких как «Одноклассники» или «В контакте» выгодно иностранной разведке.
- Они созданы иностранными спецслужбами для того, чтобы владеть ситуацией, - говорит он.
Особенно озаботился новый шеф башкирской разведки и контрразведки соблюдением режима секретности в регионе.
- В республике до сих пор нет комиссии по защите государственной тайны, - говорит он. – И я вышел с предложением о необходимости создания такого органа к президенту Башкортостана. Допустим, банкротится предприятие, где есть секретные материалы, изделия, литература, куда деть все это? Комиссия должна определить, какому предприятию отдать секретные разработки на дальнейшее хранение. Или наказать нерадивого руководителя, не желающего доплачивать за допуск того или иного работника к определенному уровню секретности.
По словам Виктора Николаевича, республике есть что скрывать.
- Кумертауское авиационное предприятие поставило в Китай наши вертолеты, - рассказывает Палагин. - Китайцы разобрали их до винтика и сказали, что теперь будут делать свою летающую машину, мол, больше в России ничего покупать не будут. Собрали, а их вертолет не летает. Секрет? Конечно – секрет. Наши ученные, как в Библии говорится, и поныне творят. Поверьте, есть закрытые научные разработки новейших технологий, темы, ноу-хау в области нефтехимии и авионики. И эти тайны нужно уметь охранять.
- Неужели не все наши тайны стали достоянием чужой разведки?
- Во времена первой мировой войны Кайзер сказал, что в нормальное время русские не могут наладить производство сапог, а когда наступает война, они настолько мобилизуются, что многие умы других стран потом веками бьются над их секретом. Это говорилось о четырехмоторном самолете «Илья Муромец», который до смерти напугал немцев, запущенный в эксплуатацию в первые дни первой мировой войны.
«Топ-менеджменту «СНОСа» не хватает умения идти на компромиссы»
В Башкирии есть и много предприятий в горнорудной промышленности и нефтехимии, где главные руководители обязаны сотрудничать с чекистами.
- Благодаря разумной кадровой политике на таких должностях оказываются люди, выстраивающие правильные отношения с ФСБ и другими правоохранительными органами, - похвалил их г-н Палагин.
Оказывается, даже представители иностранных компаний готовы выделять нашим производствам инвестиции «только при условии, что это предприятие нормально взаимодействует с ФСБ».
По-особому относится глава чекистского ведомства и к «Салаватнефтеоргсинтезу», более того, когда он прибыл в республику, одним из первых предприятий, которые посетил шеф УФСБ по РБ, стал именно «СНОС»: «своими ногами прошел по многим объектам».
- Это стратегически важное производство, - объяснил Виктор Николаевич. – Причем, единственное в России, выполняющее определенные задачи, которые не стоит озвучивать с высокой трибуны.
Прокомментировал главный чекист республики и конфликт, возникший между руководством республики и топ-менеджментом нефтехимического гиганта из-за снижения объемов производства и огромных убытков.
- Я не хочу вмешиваться в хозяйственную деятельность, но и понимаю руководство республики, озабоченных снижением бюджетных поступлений, - говорит г-н Палагин. – Но знаю, что идет реконструкция предприятия, а значит и издержки. На мой взгляд предприятие выйдет из кризиса совершенно иным – с новыми технологиями и востребованной продукцией. И та, и другая стороны правы, время рассудит.
Явно симпатизирует г-н Палагин и молодому руководителю «СНОСа» 34-летнему Дамиру Шавалееву:
- Его отец работал на аммиачном производстве, и мать там работала – простыми рабочими. Да, может быть, где-то опыта и мудрости парню не хватает, а потому он не умеет идти на компромиссы.
«УФСБ и МВД борозды не делят»
Рассказывая о борьбе с коррупцией и задержаниях чекистами на огромных взятках крупных чиновников, Виктор Николаевич не мог сдержать эмоций.
- Когда у заместителя мэра Салавата Роберта Гильфанова, пойманного на взятке в миллион рублей, проводили обыск, то деньги были везде: в белье, в книгах, в газетах. Мне это напомнило узбекское дело в советские времена. Это говорит о беспределе, который творится среди определенной категории лиц, не отдающих себе отчета, что ситуация изменилась и в республике нужно жить честно.
Кстати, по словам г-на Палагина, именно чекисты «вели» дела проворовавшихся чиновниц российского Минфина Валентины Дмитриевой и Ренаты Скворцовой, главного судебного пристава Октябрьского Владимира Сексяева, архитектора Уфимского района Фарита Гареева, главы Ростехнадзора Николая Колобова, руководителя КЭЧ Уфимского гарнизона Владимира Павлюкова, хотя об этих скандальных задержаниях сообщали и другие правоохранительные структуры.
- Мы не делим борозду, где пахать МВД, а где ФСБ, - говорит генерал Палагин. – С милицейским ведомством республики у нас в последнее время сложились деловые отношения, по многим делам мы создаем совместные следственно-оперативные группы.
«С республиканской властью сложились добрые и деловые отношения»
Проведя год в кресле главного чекиста Башкирии Виктор Палагин успел изучить многие региональные особенности. Например, говоря о том, как в экстремистские мусульманские ячейки попадают русские парни, цитировал Мустая Карима: «Не русский я, а россиянин».
Г-н Палагин объяснил, что увлечься террористической идеологией может каждый житель большой страны «из-за неграмотности» и главными стражами на пути распространения исламского экстремизма должны стать священнослужители, разъясняющие лживость вакхабизма.
- Каждый имам каждой мечети должен быть заинтересован, чтобы экстремисты не переступали порогов храмов, - говорит Палагин. – А иначе таких людей начинают использовать спецслужбы и враждебные России организации.
Виктор Николаевич проявил и отличное знание истории.
- Мы гордимся, что Екатерина II своим указом создала центр духовного управления мусульман именно в Башкирии, - говорит он.
По мнению г-на Палагина, вовлеченными в экстремистскую деятельность могут быть представители всех национальностей и всех молодых людей нужно наставлять на путь истинный.
- Нужны детские и подростковые организации, способные увлечь молодежь, - говорит шеф УФСБ по РБ. – Уничтожение пионерских лагерей, на мой взгляд, было большой ошибкой. Их можно было бы назвать по-другому: скауты, спортивно-оздоровительные учреждения, но детей нужно организовывать. Подростки, не нашедшие удовлетворения в гласной деятельности, не получившие тепла в семьях и там, где живут, уходят в радикальные структуры, такие как РНЕ или скинхеды. Как правило, это люди с обостренным чувством справедливости и мы сами заинтересованы, чтобы нормальные, порядочные, социально ответственные ребята объединялись.
По словам Виктора Палагина, башкирское управление федеральной службы безопасности достигло определенных успехов в обезвреживании боевиков. Террорист Рустем Зайнагутдинов, работавший в ячейке Уйгуро-Булгарского джамаата на интересы международного боевого движения Аль-Кайда отправился на 15 лет за решетку. А семеро членов подпольной исламской экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», мечтавших установить на территории России мировое господство, сейчас ожидают суда.
- По известным причинам я не могу придать гласности материалы, находящиеся в работе, - отметил шеф УФСБ по РБ, намекая на другие громкие дела.
Г-н Палагин и в будущем главной задачей своего ведомства видит «борьбу с международным терроризмом».
- Глава государства создал национальный антитеррористический комитет, чтобы все силовые структуры объединились на борьбу с этим злом и шли стройными рядами под единым флагом, - говорит он.
Сам Виктор Палагин возглавляет в Башкирии оперативный штаб по уничтожению международного террора.
- Мы создали группировку сил и средств, насчитывающей более 2000 сотрудников ФСБ, службы охраны, МЧС, МВД и внутренних войск, - рассказывает он. - Было проведено несколько учений и сегодня я с уверенностью могу сказать, что силы и средства у нас надежные и проявлений экстремизма на территории республики мы не допустим.
По признанию Виктора Николаевича, «добрые и деловые отношения» сложились у него и с республиканской властью.