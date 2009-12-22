Уфимские елки украсили прошлогодними бычками

- На елке, что перед площади перед уфимским Горсоветом, мы установили светодиодные салюты, - продолжает г-н Габзаилов. – О том, что искусственную ель из-за непригодности заменят на живую, нам сообщили всего месяц назад. Можно сказать, поставили перед фактом. Поэтому новую гирлянду нам пришлось разработать и изготовить в течение трех недель. На ней светится от двух до четырех тысяч лампочек.