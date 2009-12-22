Уфимские елки украсили прошлогодними бычками

- К сожалению, все наши оригинальные задумки не осуществились, - сетует директор «Большой коллекции» Руслан Габзаилов. – У нас были проекты, которые могли бы усовершенствовать всю елочную систему. Хотели автоматизировать гирлянды и поменять обычные электронные лампочки на светодиоды, работающие при помощи контроллеров. Если бы сумели осуществить свои планы, то художники могли фантазировать, меняя программы через компьютер, сидя в тепле.
Но световые новинки на площадях все же появятся.
- На елке, что перед площади перед уфимским Горсоветом, мы установили светодиодные салюты, - продолжает г-н Габзаилов. – О том, что искусственную ель из-за непригодности заменят на живую, нам сообщили всего месяц назад. Можно сказать, поставили перед фактом. Поэтому новую гирлянду нам пришлось разработать и изготовить в течение трех недель. На ней светится от двух до четырех тысяч лампочек.
Венчает лесную красавицу восьмиконечная полярная звезда, в полтора метра в высоту и ширину, которая переливается белыми и голубыми огоньками. А на макушку елки на Советской площади водрузили украшение, напоминающее сосульку, которое состоит она из шести разборных лепестков.
Но не только пресловутый кризис помешал осуществлению грандиозным планам. Из-за нагрянувших морозов сотрудники фирмы не смогли установить на площадях пластиковых мультяшных тигров.
- Даже если потеплеет, мы вряд ли сумеем смонтировать символов наступающего года, - отчитался Руслан Габзаилов.
На площади у Конгресс-холла как и в прошлом году будет установлена светодиодная пальма.
- Мы мечтали сделать что-нибудь новое, но из-за отсутствия финансирования не сумели порадовать детей, - разводит руками директор «Большой коллекции». – Очень хотелось, чтобы ребята вспоминали, что в их детстве на елках висели красивые украшения, но в этом году им придется любоваться на фигурки прошлогоднего символа года – бычка.
Айгуль ХАФИЗОВА.