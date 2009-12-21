В Уфе начали подготовку к «Балу прессы-2010»

Представители СМИ, редакторы республиканских и федеральных изданий, аккредитованных в Башкирии, утвердили около 10 номинаций, положение о конкурсе и высказали предложения по проведению независимого открытого состязания профессионального мастерства, учредили звание "Журналиста года", передает Интерфакс. Кроме того, предстоит определить лучшую публикацию, посвященную 65-летию Победы.
Руководитель пресс-службы правительства Башкирии Зухра Саиткулова подчеркнула, что руководство республики, придавая большое значение роли СМИ в общественной и политической жизни региона, намерено ходатайствовать об организации для победителей конкурса мастер-классов в стажировок в ведущих вузах и изданиях России и за рубежом.
"Такая стажировка будет способствовать росту профессионального мастерства и в целом повышению роли СМИ Башкирии", - сказала З.Саиткулова.
В свою очередь руководитель профсоюза работников культуры и средств массовой информации Башкирии Александр Кузьменко отметил, что проведение такого конкурса имеет большое значение для медийного рынка Башкирии, поскольку, по его словам, "в отличие от других представителей творческих профессий, журналисты были несправедливо обделены, до 2009 года они не имели своих конкурсов".
Руководитель Союза журналистов Башкирии Фарит Ахмадиев отметил на пресс-конференции, что журналистский конкурс, впервые проведенный в Уфе в апреле 2009 года, стал "одним из значимых событий, имеющих государственное значение".
По его мнению, в предстоящем конкурсе необходимо представить возможность для более активного участия городских и районных изданий, в том числе ведомственных.
В прошлом году на конкурс было представлено более 400 видео, аудио и печатных работ, в том числе издания на башкирском, татарском языках. В соревновании на лучшее перо претендовали репортеры из Уфы, Нефтекамска, Туймазов, Учалов и Октябрьского. В церемонии награждения-2009 участвовало свыше 2 тыс. журналистов.
Утвержденному оргкомитету поручено начать прием авторских произведений, созданных профессиональными журналистами в сфере периодической печати, радио, телевидения, электронных СМИ и информагентств. Они должны быть опубликованы или выйти в эфир с 20 февраля 2009 года по 20 февраля 2010 года.