В Уфе начали подготовку к «Балу прессы-2010»

В свою очередь руководитель профсоюза работников культуры и средств массовой информации Башкирии Александр Кузьменко отметил, что проведение такого конкурса имеет большое значение для медийного рынка Башкирии, поскольку, по его словам, "в отличие от других представителей творческих профессий, журналисты были несправедливо обделены, до 2009 года они не имели своих конкурсов".