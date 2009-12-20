Шумахеры из Октябрьского во время гонок угробили друга

Жизнь молодому человеку, сидевшему за рулем, спасла подушка безопасности, а вот его пассажиру не повезло. Мужчина вылетел через лобовое стекло и сильно покалечился. Друзья решили доставить пострадавшего в больницу и даже придумали легенду, каким образом тяжело раненый получил такие увечья. Парням не хотелось признаваться правоохранителям, чем они занимались на самом деле. Они увезли разбитый «БМВ» на эвакуаторе в один из гаражей, а один из гонщиков повез истекающего кровью товарища в центральную клинику Октябрьского.