Шумахеры из Октябрьского во время гонок угробили друга

Разогнавшись до запредельной скорости, водитель «БМВ» не справился с управлением, и иномарка закувыркалась в кювет. Причем машина пролетела почти сотню метров.
Жизнь молодому человеку, сидевшему за рулем, спасла подушка безопасности, а вот его пассажиру не повезло. Мужчина вылетел через лобовое стекло и сильно покалечился. Друзья решили доставить пострадавшего в больницу и даже придумали легенду, каким образом тяжело раненый получил такие увечья. Парням не хотелось признаваться правоохранителям, чем они занимались на самом деле. Они увезли разбитый «БМВ» на эвакуаторе в один из гаражей, а один из гонщиков повез истекающего кровью товарища в центральную клинику Октябрьского.
Там спаситель заявил, что подобрал несчастного на перекрестке улиц Кооперативной и 8 марта, якобы именно там его друга переехал неизвестный автомобиль, скрывшийся с места происшествия. Врачи констатировали у «жертвы наезда» перелом основания черепа и множественные травмы. Такой диагноз равносилен приговору – даже если молодой человек выживет, он останется инвалидом.
Правоохранители же, когда им сообщили о тяжело раненном, не нашли следов ДТП на указанном перекрестке и задумались. Но как только допросили юношу, доставившего приятеля в больницу, сразу поняли, что парень лжет. Он путался в показаниях и не мог описать, как произошло происшествие, и в итоге признался, что друг стал жертвой самодеятельных гонок.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, на какой скорости ехали обе легковушки, в каком состоянии были водители и пассажиры теперь определит следствие.