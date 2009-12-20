Наркополицейский желал вырасти по службе, а попал в тюрьму на шесть лет

Напомним, наркополицейский, желая расти по службе и, стараясь заработать как можно больше поощрений за пойманных сбытчиков зелья, подкидывал наркоманам маковую соломку. По крайней мере, следователи сумели доказать два таких эпизода. Правоохранитель, подставляя наркоманов, использовал подсевшую на героин 25-летнюю даму. За лишнюю дозу, которую обещал нерадивый служака зависимой женщине, та готова была прятать пакеты с марихуаной в квартирах своих друзей. Причем, барышня, приготовив вместе с приятелями опийный раствор и хорошенько «вмазавшись» не забывала о «задании» сотрудника наркоконтроля и прятала заранее заготовленный дурман в труднодоступных местах. Как только доказательство занимало место в жилище очередного «торчка», хитрый страж порядка выезжал туда с обыском и, конечно, же, находил нужное количество марихуаны, за сбыт которого наступает уголовная ответственность. Так, легкомысленная женщина спрятала под кроватью очередного знакомого бутылку с экстрактом маковой соломки, и ее приятель в погонах тут же постучался в дверь с ордером на обыск. Обнаружение огромного количества сырца опия стало шоком для владельца квартиры, который сам давно сидел на героине. Однако сбытом парень не занимался, а потому сразу понял, кто его подставил. Против наркомана возбудили уголовное дело, и уставший от зависимости и испугавшийся законного преследования молодой человек покончил жизнь самоубийством. Но прежде чем полезть в петлю, житель Белорецка подробно изложил на бумаге, почему он уходит из этого мира, и назвал имя оперуполномоченного, сфальсифицировавшего доказательства. А когда допросили «агентку» наркополицейского, стало ясно, что мужчина откровенно фальсифицирует доказательства, пряча за решетку невиновных.