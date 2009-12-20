Минздрав Башкирии займется киноиндустрией

Как рассказали «МКС» разработчики программы, состояние здоровья населения зависит не только от мер, предпринимаемых лечебных учреждениями, определяющим фактором является образ жизни самого человека. Упор авторы сделали на профилактику и пропаганду. Во-первых, они намерены издать специальные информационно-методические санитарные бюллетени и напечатать полноцветные плакаты, посвященные здоровому образу жизни, а также, как уже говорилось, выпустить видеопродукцию. На все это министерство готово истратить 2,1 млн рублей.