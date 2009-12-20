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Минздрав Башкирии займется киноиндустрией

21 декабря 2009, 00:54
В качестве кинопродюсеров решили попробовать чиновники Минздрава Башкирии, которые в течение ближайших двух лет снимут по крайней мере один документальный фильм и пару видеороликов. По крайней мере, «важнейшее из искусств» заложено в ведомственную целевую программу «Формирование здорового образа жизни у населения Республики Башкортостан». Правда, бюджет у будущих медицинских короткометражных картин невелик – всего 450 тыс. рублей.

Как рассказали «МКС» разработчики программы, состояние здоровья населения зависит не только от мер, предпринимаемых лечебных учреждениями, определяющим фактором является образ жизни самого человека. Упор авторы сделали на профилактику и пропаганду. Во-первых, они намерены издать специальные информационно-методические санитарные бюллетени и напечатать полноцветные плакаты, посвященные здоровому образу жизни, а также, как уже говорилось, выпустить видеопродукцию. На все это министерство готово истратить 2,1 млн рублей.

Кроме того, медики намерены «пойти в народ», проводить лекции, беседы, круглые столы, пропагандирующие здоровый образ жизни. При этом они готовы рассказывать людям о факторах риска, заниматься с ними профилактикой неинфекционных и социально обусловленных заболеваний в качестве волонтеров, не тратя ни одной бюджетной копейки.

Авторы документа надеются, что в результате такой массированной пропаганды количество жителей республики, ведущих здоровый образ жизни, к 2012 году вырастет наполовину и составит 20%.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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