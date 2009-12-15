Судебными помещениями объявили даже туалеты

В мировые суды не пустят посетителей в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Также там не ждут граждан с собаками на поводках, с кошками на руках и даже морскими свинками в карманах. Вероятнее всего, истцов и ответчиков развернут судебные приставы еще у входа, если они явятся в синедрион с громоздкими или объемными вещами, например, чемоданами и багажными сумками.