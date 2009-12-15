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Судебными помещениями объявили даже туалеты

15 декабря 2009, 20:36
Вслед за храмами правосудия общей юрисдикции правила поведения для посетителей появились и участках мировых судей. Соответствующий приказ издало Министерство юстиции Башкирии.Помимо приемных, канцелярий, архивов, кабинетов, где постоянно трудятся мировой судья и работники его аппарата к числу судебных относятся также места общего пользования: коридоры, холлы, лестничные марши и даже туалеты. Иными словами, повсюду в здании судебного участка граждане обязаны придерживаться предписанных правилами норм поведения.

Любопытно, что посетители имеют право находиться с мировых синедрионах в течение всего рабочего дня, за исключением обеденного перерыва, однако являться на прием к мировому судье, в канцелярию участка они должны в установленные дни и часы. А граждане, приехавшие в судебный участок из других населенных пунктов, принимаются в любое рабочее время.

Согласно правилам, каждый зевака может находиться на открытом процессе в качестве наблюдателя, правда с оговорками «при наличии свободных мест» или если мировым судьей «не объявлено об ограничении количества присутствующих».

Кроме общеизвестных требований по недопущению «проявлений неуважительного отношения к судье, работникам его аппарата, приставам и другим посетителям участка» ходокам в мировые храмы правосудия запрещается распивать спиртные напитки, даже в туалетах, курить в любых помещениях, выносить из здания бумаги, полученные для ознакомления, воровать образцы документов со стендов, развешивать на стенах частные объявления.

В мировые суды не пустят посетителей в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Также там не ждут граждан с собаками на поводках, с кошками на руках и даже морскими свинками в карманах. Вероятнее всего, истцов и ответчиков развернут судебные приставы еще у входа, если они явятся в синедрион с громоздкими или объемными вещами, например, чемоданами и багажными сумками.

Меры воздействия на нарушителя будут зависеть от характера прегрешения: предупреждение, удаление из помещения, штраф до 1000 рублей, задержание до 15 суток или даже возбуждение уголовного дела по статье «Неуважение к суду», максимальное наказание по которой административный арест до полугода.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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