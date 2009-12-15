Грипп в Башкирии пошел на убыль

– За последнюю неделю в 56 регионах снизился уровень заболеваемости ОРВИ и вирусом A/H1N1, - отметил Виктор Зубков. – Это результат совместной работы регионов и российского правительства. На выделенные из федерального бюджета средства уже привиты около 140 тысяч человек.
- Но не следует расслабляться и нужно «держать порох сухим», - призвал регионы главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он настоятельно рекомендовал продолжать проводить мероприятия по вакцинации.
Напомним, в Башкирии по поручению премьер-министра республиканского Кабмина Раиля Сарбаева на приобретение антивирусных препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких выделено 32 млн. рублей. Против сезонного гриппа в республике привилось 1158554 человека. В Башкортостан уже поступила первая партия вакцины от вируса АH1N1 и начала работу прививочная кампания.