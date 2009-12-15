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Грипп в Башкирии пошел на убыль

15 декабря 2009, 19:47
За последнюю неделю в Башкирии число заболевших сезонным гриппом снизилось на 23%. Такие цифры озвучил глава Минздрава РБ Андрей Евсюков на видеоконференции, которую провел вице-премьер российского правительства Виктор Зубков. Чиновники обсуждали, как предупредить на территории страны распространения высокопатогенного гриппа A/H1N1, получившего название «свиного».

– За последнюю неделю в 56 регионах снизился уровень заболеваемости ОРВИ и вирусом A/H1N1, - отметил Виктор Зубков. – Это результат совместной работы регионов и российского правительства. На выделенные из федерального бюджета средства уже привиты около 140 тысяч человек.

- Но не следует расслабляться и нужно «держать порох сухим», - призвал регионы главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он настоятельно рекомендовал продолжать проводить мероприятия по вакцинации.

Напомним, в Башкирии по поручению премьер-министра республиканского Кабмина Раиля Сарбаева на приобретение антивирусных препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких выделено 32 млн. рублей. Против сезонного гриппа в республике привилось 1158554 человека. В Башкортостан уже поступила первая партия вакцины от вируса АH1N1 и начала работу прививочная кампания.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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