Грипп в Башкирии пошел на убыль

– За последнюю неделю в 56 регионах снизился уровень заболеваемости ОРВИ и вирусом A/H1N1, - отметил Виктор Зубков. – Это результат совместной работы регионов и российского правительства. На выделенные из федерального бюджета средства уже привиты около 140 тысяч человек.