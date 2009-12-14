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В Уфе падают цены на квартиры, а стоимость загородных коттеджей растет

14 декабря 2009, 02:04
На 10,5% по сравнению с началом года снизились цены на новые квартиры в Уфе, и средняя стоимость квадратного метра первичного жилья составила 40 тысяч рублей. Цена «квадрата» в однокомнатной квартире – 37,7 тысяч рублей, двухкомнатной – 41,7, в трехкомнатной – 40,2. При том, что для квартир, располагающихся на нижних и верхних этажах дома цена обычно ниже на 2-3%, а наличие лоджии повышает стоимость на 3-6%.

Жилье в кирпичных домах обычно на три процента дороже своих «панельных» собратьев.

Самые дешевые квартиры продаются на Бакалинской улице в микрорайоне Солнечный – 23,3 тысячи рублей за квадрат. Народ не верит, что стройка завершится, а застройщик и не обещает быстрого вселения – ключи можно будет получить не раньше четвертого квартала 2010 года.

Интересно, что даже в Шакше только что построенная квартира стоит дороже - 25 тысяч «квадрат», в Черниковке, Деме и Затоне – 35-37 тысяч, в Сипайлово, Зеленой Роще и на проспекте Октября – около 40 тысяч, в историческом центре Уфы – 45 тысяч рублей.

Самыми дорогими стали одно- и двухкомнатные жилища на улице Карла Маркса – квадратный метр в новом доме здесь продают за 65 тысяч.

Стоимость вторичного жилья по сравнению с началом года упала незначительно – на 0,3 процента и средняя цена старой квартиры составляет 38,9 тысяч рублей. Однокомнатные жилища стоят дороже – здесь цена за «квадрат» может составить и 42 тысячи рублей, трехкомнатные, напротив, дешевле – 37,1 тысяча рублей.

А вот рынку загородной недвижимости кризис нипочем – здесь цены с начала года только выросли. Средняя стоимость квадратного метра в пригородном коттедже – 26,3 тысячи рублей. В селе Алексеевка дома продаются по цене 23-30 тысяч за «квадрат», в Иглино – около 25 тысяч и 30 тысяч рублей стоит квадратный метр жилья в Авдоне.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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