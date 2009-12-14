В Уфе падают цены на квартиры, а стоимость загородных коттеджей растет

На 10,5% по сравнению с началом года снизились цены на новые квартиры в Уфе, и средняя стоимость квадратного метра первичного жилья составила 40 тысяч рублей. Цена «квадрата» в однокомнатной квартире – 37,7 тысяч рублей, двухкомнатной – 41,7, в трехкомнатной – 40,2. При том, что для квартир, располагающихся на нижних и верхних этажах дома цена обычно ниже на 2-3%, а наличие лоджии повышает стоимость на 3-6%.