Пенсионер наказал государство за «сгоревшие» вклады

Как сообщили «МКС» в Федоровском райсуде, немолодой мужчина ранее проживал в Тюменской области, где с 1993 года получал пособие по старости. В 2002 старик переехал в Оренбургскую область, где тоже ему начислили пенсию. При этом хитроумный дед оформил документы на получение пенсионных средств и в Федоровском районе Башкирии, указав в собранных документах, что нигде более пособия не получает. Таким образом, мужчине более 10 лет выдавали деньги сразу в двух пенсионных ведомствах соседних регионов, пока обман не раскрылся. На суде дважды пенсионер заявил, что на одно пособие по старости он жил, а на второе снимал квартиру. При этом старик заверил судей, что теперь он не имеет претензий к государству, уничтожившему в горниле 90-х годов его накопления, так как родина с ним «рассчиталась» двойной выплатой пособия по старости. Несмотря на то, что дед, так и не раскаялся в содеянном, судьи посчитали возможным не наказывать его строго.