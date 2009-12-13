Пенсионер наказал государство за «сгоревшие» вклады

Суд пожалел пенсионера и, учитывая, что мужчина доблестно трудился во время Великой Отечественной войны, получив медаль, и является инвалидом третьей группы, приговорил подсудимого за прегрешение, которое закон трактует как «тяжкое», всего лишь к двум годам лишения свободы условно. Правда, отсрочив приговор на два года. Если пожилой человек за эти два года не совершит нового преступления, то можно будет считать, что государство простило ветерана труда.
Как сообщили «МКС» в Федоровском райсуде, немолодой мужчина ранее проживал в Тюменской области, где с 1993 года получал пособие по старости. В 2002 старик переехал в Оренбургскую область, где тоже ему начислили пенсию. При этом хитроумный дед оформил документы на получение пенсионных средств и в Федоровском районе Башкирии, указав в собранных документах, что нигде более пособия не получает. Таким образом, мужчине более 10 лет выдавали деньги сразу в двух пенсионных ведомствах соседних регионов, пока обман не раскрылся. На суде дважды пенсионер заявил, что на одно пособие по старости он жил, а на второе снимал квартиру. При этом старик заверил судей, что теперь он не имеет претензий к государству, уничтожившему в горниле 90-х годов его накопления, так как родина с ним «рассчиталась» двойной выплатой пособия по старости. Несмотря на то, что дед, так и не раскаялся в содеянном, судьи посчитали возможным не наказывать его строго.